un système pour sculpter des cheveux et poils. Pour cela, Blender offre une nouvelle série d'outil permettant d'ajouter, supprimer, changer les propriétés des cheveux et les coiffer. À savoir, ces fonctionnalités sont aussi accessibles au travers des nœuds géométriques ;

la possibilité de créer des cartes d'UV de manière procédurale (avec les nœuds géométriques) ;

un nœud géométrique pour la recherche de chemins ;

le pinceau « Line Art » respecte mieux les ombres et peut gérer les intersections. Ses performances ont aussi été améliorées ;

le rendu du moteur Cycles profite maintenant des GPU Intel (Arc) et AMD (Vega) ;

Le logiciel de modélisation open sourceévolue et passe en. Cette version est estampillée Long Term Support (LTS) et offre donc un support étendu. Autrement dit, cette version recevra des corrections de bogues sur une plus longue période et est à privilégier pour les projets demandant un logiciel stable.Comme d'habitude, cette version apporte de nombreuses fonctionnalités :Mais, encore une fois, ce résumé est loin de couvrir l'intégralité des modifications. Vous pouvez donc consulter le détail sur les pages officielles