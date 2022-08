Envoyé par Ampere Analysis Envoyé par Selon les données d'Ampere Analysis, à la fin du deuxième trimestre 2020, la base installée de PS4 (toutes versions) s'élevait à 111 millions, Xbox One (toutes versions) à 51 millions et Nintendo Switch (toutes versions) à 57 millions. Sony a construit une formidable marque mondiale dans PlayStation au cours des 25 dernières années. Alors que Microsoft sera plus compétitif au prochain cycle, en particulier sur le champ de bataille clé de l'Europe continentale où la société a perdu du terrain au cours du cycle Xbox One, la marque PlayStation résonne toujours plus fortement que Xbox en dehors des marchés américain et britannique où la situation est plus équilibrée.

Alors que Microsoft joue le jeu long et se retire de la stratégie produit traditionnelle consistant à publier des exclusivités pour une nouvelle console (probablement jusqu'à au moins fin 2021), Sony a un objectif ouvert avec le lancement de la PS5. Il a identifié à juste titre cela comme une force concurrentielle clé et devrait faire passer le message des « jeux conçus spécifiquement pour la plateforme PS5 » fortement dans la perspective du lancement. Dans le contexte de la vente de consoles de nouvelle génération, ce facteur donne clairement à Sony un avantage substantiel, même si Microsoft affirmerait que son approche est plus conviviale pour le consommateur, axée sur le joueur et sur le maintien de l'engagement de son public.



Comment Sony combat le positionnement concurrentiel de Microsoft :

Xbox Series S à 299 $ : Sony continuera de souligner que la version numérique de la PS5 au prix de 399 $ offrira exactement la même expérience haut de gamme que la version sur disque de la console à 499 $. Bien que la Xbox Series S soit moins chère, elle n'a pas la puissance de la PS5.

Xbox All Access : Sony dispose déjà d'un réseau bien établi de détaillants avec lesquels il travaille et qui offrent un financement pour l'achat de matériel et de logiciels de console. Ce sera toujours le cas pour la PS5. Ces offres ont tendance à être plus flexibles que l'offre All Access et sont localisées pour s'adapter aux goûts des consommateurs. Bien que plus flexibles, ils ne sont pas formalisés sous une marque et n'ont probablement pas l'investissement marketing dont bénéficie All Access.

Xbox Game Pass: PlayStation Now de Sony et sa nouvelle collection PlayStation Plus soutiendront les efforts de l'entreprise pour lutter contre le Game Pass de Microsoft. Cependant, l'inclusion de nouvelles versions par Game Pass est distincte du service d'abonnement PlayStation Now de Sony et constitue un différenciateur concurrentiel clé. Xbox Game Pass est devenu de plus en plus important pour le positionnement concurrentiel de Microsoft et jouera un rôle élargi de nouvelle génération, notamment parallèlement à un passage au cloud gaming via Game Pass Ultimate. Sony n'a pas actuellement de réponse concurrentielle adéquate au Xbox Game Pass. Sony suit la même stratégie qui lui a permis de remporter un succès retentissant lors de la génération PS4. Il centre sa stratégie sur des jeux et des exclusivités spécialement conçus pour la nouvelle plateforme, et permet à ces jeux d'utiliser pleinement les dernières technologies incluses dans la PS5.

Envoyé par Ampere Analysis Envoyé par L'effort monumental déployé pour surmonter les défis de la chaîne d'approvisionnement pendant la première année complète du cycle de vie de la PS5 s'est heurté à un mur de briques au cours des deux derniers mois de 2021. Des ventes plus faibles que prévu, en particulier en décembre, signifient que les performances des ventes de la PS5 ont pris du retard par rapport à la génération précédente, PS4. Il est peu probable que ce cours soit corrigé avant au moins plus tard en 2022, mais plus probablement en 2023, et dépendra de ce qui est un environnement imprévisible de la chaîne d'approvisionnement des composants.



Si Sony sera relativement satisfait de ses performances par rapport à son concurrent le plus proche, il sera conscient que les performances sur le marché des consoles sont très dépendantes de la dynamique des ventes. Tout ce qui sape cet élan n'est pas le bienvenu.



Microsoft a terminé 2021 avec sa famille d'appareils Xbox Series atteignant des ventes cumulées de 10,5 millions d'unités. C'est à égalité avec le cycle Xbox One de la génération précédente. De la même manière que Sony avec la PS5, Microsoft a subi des pénuries importantes sur son appareil haut de gamme de la série X, sapant dans une certaine mesure son potentiel sur le marché. Microsoft a également utilisé des composants de la série X pour mettre à niveau ses serveurs de jeux sur le cloud, ce qui exerce une pression supplémentaire sur la disponibilité pour les consommateurs de sa console phare.



Microsoft a réussi à atténuer partiellement les pénuries de la série X grâce à sa stratégie de double produit. La Xbox Series S, moins chère et moins puissante, a connu une bien meilleure disponibilité et, parallèlement au Xbox Game Pass, a entraîné une adoption sans précédent de cet appareil uniquement numérique. Ampère estime que les ventes cumulées pour la série S étaient supérieures à la série X à la fin de 2021.

Une affaire très médiatisée est en cours au Brésil, alors que Microsoft tente de défendre son acquisition d'Activision Blizzard auprès de CADE, l'autorité brésilienne de la concurrence. Les documents judiciaires officiels ont révélé beaucoup de détails juteux jusqu'à présent. Les derniers documents judiciaires de Microsoft ont confirmé que Sony a vendu plus de deux fois plus de PlayStation 4 que Microsoft n'a vendu de Xbox One.Pour mémoire, la Xbox One est une console de jeux vidéo de huitième génération développée par Microsoft. Dévoilée le 21 mai 2013 , elle succède à la Xbox 360 et se place en concurrence frontale avec la PlayStation 4 de Sony, et plus indirectement avec la Wii U puis la Switch de Nintendo. Dotée d'un processeur AMD, la machine est équipée d'un lecteur Blu-ray ou Blu-ray Ultra HD et d'un disque dur inamovible de 500 Go, 1 To ou de 2 To suivant les modèles, visant à en faire un système de divertissement intégré. L'intégration du périphérique Kinect permet à la console de répondre aux commandes vocales ou aux mouvements dictés par l'utilisateur et d'être associé à une fonctionnalité de visioconférence. Kinect est vite oublié du grand public et est proposé en option, ce qui baisse le prix de la console et beaucoup d'acheteurs choisissent d'acheter la console sans Kinect pour le prix plus bas.Microsoft refuse de publier des informations sur les ventes de consoles depuis 2015, affirmant que ce n'est pas la « mesure clé du succès » sur laquelle ils aiment se concentrer. Microsoft préfère se concentrer sur l'engagement, un facteur clé pour la création du Xbox Game Pass. L'hésitation à publier les chiffres des ventes n'a jamais empêché les analystes commerciaux de proposer des estimations précises des ventes. Les données d'Ampere Analysis prévoyaient 51 millions de ventes de la gamme de consoles Xbox One en 2020, et il semble qu'elles aient eu raison.Les informations peuvent être trouvées à la page 18 des documents judiciaires de Microsoft datés du 9 août 2022. La ligne traduite se lit comme suit: « Sony a dépassé Microsoft en termes de ventes de consoles et de base d'installation, ayant vendu plus de deux fois plus [que] Xbox en la dernière génération », à partir d'une traduction approximative de Google.Sony a récemment publié ses derniers chiffres de vente de PS4, confirmant 117,2 millions de ventes de la gamme de consoles, ce qui en fait la deuxième plus grande console de salon de tous les temps. Bien que Microsoft n'ait pas fourni de chiffres de vente concrets pour la Xbox One, son admission signifie que la société doit avoir vendu moins d'environ 58,5 millions d'unités. Cela correspond aux études de marché d'Ampere Analysis en 2020, qui ont mis la base d'installation de Xbox One à 51 millions d'unités à la fin du deuxième trimestre 2020. Nintendo Switch se situe actuellement à 111,08 millions de ventes à vie, et devrait passer la PS4 plus tard ce an.Ampere Analysis a également évoqué les stratégies autour des dernières générations de consoles chez les deux rivaux :Microsoft semble cependant combler cet écart géant avec ses consoles Xbox Series S / X. Ampere Analysis indique que « Sony a terminé 2021 avec des ventes cumulées sur PS5 atteignant 17 millions d'unités, soit environ 1,6 fois la performance des ventes de la série Xbox ».Alors que Microsoft a récemment enregistré une baisse trimestrielle des revenus du matériel pour Xbox, le PDG Satya Nadella a déclaré que Microsoft était « le leader du marché en Amérique du Nord depuis trois trimestres consécutifs parmi les consoles de nouvelle génération ». Microsoft ne révèle toujours pas les chiffres officiels des ventes Xbox.La Xbox One ne s'est peut-être pas bien vendue, mais le travail de Microsoft sur la génération Xbox One a posé des bases importantes pour la Xbox Series S / X. Microsoft est passé à la Xbox Series X avec prise en charge 1440p, taux de rafraîchissement variable (VRR) et de nombreux Jeux 120 Hz tous au lancement grâce au test de ces fonctionnalités sur les consoles Xbox One précédentes.Sources : autorité brésilienne de la concurrence , Ampere Analysis ( 1 Êtes-vous plutôt Xbox ou Playstation ? Pourquoi ?Qu'est-ce qui pourrait vous pousser vers une console concurrente ?Êtes-vous surpris par les chiffres communiqués par Microsoft ?