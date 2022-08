Les ventes liées aux jeux ont considérablement chuté au deuxième trimestre





La pénurie de semiconducteurs et d'autres matériels importants n'a pas aidé





Les jeux vidéo ont été l'un des principaux bénéficiaires de la pandémie de la Covid-19. Une grande partie du monde ayant été contraint de rester à la maison en raison de la pandémie, les gens ont cherché des moyens de se divertir et de maintenir leurs liens sociaux. Les jeux ont souvent été décriés, stéréotypés comme étant isolants et peu sociables. Cependant, la pandémie a montré que cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité. Mais avec la levée des confinements et une inflation galopante, l'industrie du jeu commence à chanceler. Les géants de l'industrie ont vu leurs ventes chuter au deuxième trimestre 2022.« La croissance du marché global des jeux vidéo s'est récemment ralentie, car les possibilités de sortir de chez soi se sont multipliées, les infections par le coronavirus ayant diminué sur les principaux marchés », a déclaré Hiroki Totoki, directeur financier de Sony, lors de la conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise en juillet. Sony a annoncé une baisse de 2 % des ventes liées aux jeux en glissement annuel au cours du dernier trimestre, tandis que les bénéfices d'exploitation ont plongé de près de 37 %. L'entreprise a publié des perspectives sombres, en réduisant de 16 % ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année.Elle a également annoncé que le temps de jeu total des joueurs de PlayStation a baissé de 15 %, ce qui est bien inférieur aux prévisions initiales de la société. Chez le rival Microsoft, les recettes globales des jeux ont chuté de 7 % en glissement annuel. Les ventes de consoles Xbox de la société ont chuté de 11 %, tandis que les revenus des contenus et services de jeux ont baissé de 6 %. « Ces baisses sont dues à la diminution des heures d'engagement et de la monétisation des contenus tiers et de première partie », a déclaré Amy Hood, directrice financière de Microsoft, lors de l'annonce des résultats de la société la semaine dernière.L'entreprise ne ventile pas les chiffres spécifiques entre les ventes de jeux et de matériel, mais a déclaré que son segment More Personal Computing, qui comprend les ventes liées à la Xbox ainsi que les ventes de Windows et les revenus publicitaires, a chuté de 2 % en glissement annuel pour atteindre 14,4 milliards de dollars. Elle n'a pas fourni des données sur la baisse de l'engagement, se contentant de noter qu'elle a eu un impact sur les revenus du contenu et des services Xbox. Activision Blizzard, l'éditeur de jeux en difficulté que Microsoft tente de racheter, a enregistré une chute de 70 % de son bénéfice net et de 29 % de ses revenus.Activision Blizzard, qui est également le développeur de Call of Duty, a attribué cette baisse aux faibles ventes du dernier titre de la célèbre franchise de jeux de tir. En outre, Ubisoft, la société à l'origine d'Assassin's Creed, a enregistré une baisse de 10 % de ses recettes nettes. Michael Pachter, PDG de Wedbush Securities, une société américaine d'investissement, a déclaré que ces chiffres médiocres s'expliquaient en grande partie par la comparaison avec les "performances exceptionnelles" de l'année précédente. En d'autres termes, les entreprises n'ont pas pu égaler les chiffres follement élevés qu'elles avaient affichés en 2021.Electronic Arts, le développeur du célèbre jeu de football FIFA (qui changera de nom en EA SPORTS FC à partir de l'année prochaine) a été l'une des rares entreprises à défier le ralentissement de l'industrie, affichant une hausse de 50 % de ses bénéfices et une croissance de 14 % de ses revenus. Selon les analystes, l'industrie du jeu n'est pas en train de mourir. Mais après une croissance aussi massive pendant la pandémie, elle doit maintenant compter avec un retour à la normale qui pourrait faire mal. Si plusieurs facteurs sont à l'origine de la baisse générale, plusieurs entreprises ont blâmé la pénurie persistante de semiconducteurs.À en croire les entreprises, l'un des principaux facteurs qui entravent les performances dans le monde du jeu est la pénurie persistante de matériel pour les principales consoles. Nintendo a vu son bénéfice d'exploitation chuter de 15 % au cours de la période avril-juin. Le développeur de la franchise Super Mario a imputé cette faible performance à la pénurie mondiale de semiconducteurs, qui l'a empêchée de produire et de vendre autant de consoles Switch qu'il le souhaitait. Il aurait vendu 3,43 millions d'unités de sa console portable Switch au cours du trimestre, soit une baisse de 23 % en glissement annuel.Nintendo a ajouté que les ventes de logiciels se sont effondrées de 8,6 %, à 41,4 millions d'unités. Sony, quant à lui, a vendu 2,4 millions de consoles PlayStation 5 au cours du trimestre, soit un peu plus que les 2,3 millions d'unités vendues à la même période il y a un an. L'entreprise espère que la levée des mesures de confinement dans le centre de fabrication de Shanghai et une campagne de vente pendant les fêtes de fin d'année l'aideront à atteindre son objectif de livrer 18 millions de PS5 en 2022. « La lenteur du déploiement du matériel est l'un des plus grands contributeurs », a déclaré Pachter.La PS5 est toujours en rupture de stock. Selon Microsoft, les ventes de matériel Xbox ont chuté de 11 % d'une année sur l'autre. La firme de Redmond a ajouté néanmoins que la croissance de son plan d'abonnement Xbox Game Pass lui a permis d'amortir le coup de la baisse de la demande de consoles et de jeux. Bien que Microsoft n'ait pas communiqué le nombre d'abonnés au service, celui-ci comptait plus de 25 millions d'abonnés au total en janvier. Sony a récemment réorganisé son service d'abonnement PS Plus, et espère que cette initiative contribuera à lutter contre le récent ralentissement de l'activité des jeux vidéo.Selon le rapport trimestriel de Sony, le nombre d'abonnés à PS Plus s'élève à 47,3 millions, soit une légère baisse par rapport au trimestre précédent. Le cabinet NPD rapporte que, dans l'ensemble du secteur, les ventes de matériel informatique au premier semestre aux États-Unis ont chuté de 8 % pour atteindre 371 millions de dollars. Les ventes de nouvelles consoles au cours du premier semestre ont également chuté de 9 % pour atteindre 2,1 milliards de dollars. Selon Ampere Analysis, le marché mondial des jeux et services devrait se contracter de 1,2 % en glissement annuel pour atteindre 188 milliards de dollars en 2022.Il s'agirait de la première baisse annuelle en plus de dix ans. La tendance au télétravail aurait également entraîné des retards dans la sortie de nouveaux jeux, limitant ainsi le nombre de jeux que les gens veulent acheter. Microsoft, par exemple, a reporté la sortie de son jeu de science-fiction épique Starfield au début de 2023, tandis qu'Ubisoft a repoussé le lancement d'un jeu basé sur la franchise cinématographique Avatar. Toutefois, comme pour la plupart des entreprises technologiques grand public, les ventes de jeux vidéo sont cycliques. Les fêtes de fin d'année sont traditionnellement la meilleure période de l'année pour le secteur.Sony a déjà déclaré qu'il avait une liste de jeux puissants prêts à drainer le portefeuille des consommateurs à venir, notamment "God of War Ragnarok" et "The Last of Us Part 1". Microsoft s'efforce également de finaliser l'acquisition d'Activision Blizzard, ce qui ajoutera "Call of Duty" à sa liste de titres de premier plan, ce qui devrait stimuler davantage ses ventes globales de jeux.Source : Rapport du cabinet NPD Quel est votre avis sur le sujet ?