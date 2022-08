Le rapport trimestriel d'Activision a été publié la semaine dernière et fait la lumière sur la situation financière de ses plus grands jeux sur PC, console et mobile. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a légèrement chuté d'une année sur l'autre en raison de l'effondrement des ventes de PC et de consoles. Cependant, le rapport a confirmé un signe des temps : les jeux mobiles deviennent davantage plus rentables pour les éditeurs et développeurs de jeux vidéo. En effet, grâce à des jeux comme Diablo Immortal, Call of Duty Mobile et Candy Crush Saga, le développeur et éditeur américain gagne beaucoup plus d'argent avec les jeux sur téléphone.Selon le rapport financier de l'entreprise, environ 51 % des gains totaux d'Activision pour le deuxième trimestre 2022 proviennent des jeux mobiles. Cela représente un total de 831 millions de dollars de revenus pour les jeux mobiles. Pendant ce temps, ses jeux pour consoles ont rapporté environ 376*millions de dollars et les jeux pour PC ont rapporté un peu moins, 332 millions de dollars. Enfin, les événements et les sports extrêmes ont rapporté 105 millions de dollars. Si vous ne réalisez pas à quel point le jeu sur mobile est devenu massif ces dernières années, Activision a précisé que plus du tiers des 831 millions proviennent des jeux de King.King Digital Entertainment (plus connu sous le nom de King) est un éditeur britannique de jeux vidéo fondé en 2003, dont le siège social est situé à Londres et le siège fiscal à Dublin. King est le développeur des titres comme Candy Crush, Farm Heroes, Bubble Witch et de bien d'autres jeux. Mais c'est aussi une imprimante d'argent. Il a été racheté par Activision en février 2016 pour 5,9 milliards de dollars. À l'époque, Activision avait déclaré que l'acquisition faisait de lui le plus grand réseau de jeux au monde avec plus de 500 millions d'utilisateurs. Cela représente également l'un des prix d'acquisition les plus réussis pour une startup européenne.Le rapport financier d'Activision note que les titres de King comme Candy Crush et Farm Heroes ont rapporté plus de 680 millions de dollars. Ces chiffres révèlent que pour les grands éditeurs comme Activision, l'avenir est probablement celui où ils investissent encore plus de ressources et d'argent dans les jeux sur téléphone et se concentrent de moins en moins sur les jeux pour consoles et PC. À une époque où les jeux AAA sont plus chers à produire que jamais, prennent des années à être créés et sont souvent un échec, les jeux mobiles sont devenus une bouée de sauvetage pour les grandes sociétés de jeux qui cherchent à garder la tête hors de l'eau.Pour Activision, c'est d'autant plus important, car Call of Duty continue de perdre des millions de joueurs et de ne pas être performant. Étant donné que l'entreprise a passé des années à concentrer une grande partie de son énergie sur Call of Duty - à un moment donné, tous les studios qu'elle possédait travaillaient sur la franchise d'une manière ou d'une autre - il est probable qu'elle cherchera à se diversifier dans le mobile à l'avenir. Selon certains analystes, les jeux mobiles d'Activision seraient également l'une des principales raisons pour lesquelles Microsoft a entamé le processus de rachat de la société au début de cette année.D'une certaine manière, Call of Duty et Warcraft seraient plutôt des bonus que Xbox reçoit en plus de King et de ses jeux qui rapportent de l'argent. Par ailleurs, le rapport financier d'Activision révèle également qu'en glissement annuel, les revenus des jeux sur consoles et PC ont presque été divisés par deux. C'est tout un changement par rapport au même trimestre en 2021, lorsque les revenus des consoles et des mobiles étaient beaucoup plus étroitement alignés. Les revenus des consoles ont atteint 740 millions de dollars pour le trimestre, soit 32 % du total, tandis que les revenus des mobiles ont atteint 795 millions de dollars, soit 35 % du total trimestriel.Le PC arrive en troisième position avec 628 millions de dollars, soit 27 % des revenus d'Activision Blizzard pour le trimestre. Cette comparaison révèle également que le mobile est la seule plateforme à connaître une croissance de ses revenus d'une année sur l'autre. Alors que les PC et les consoles (et la catégorie "Autres") sont en forte baisse, le mobile a enregistré une hausse de 5 %. Activision a imputé ce déclin à "une baisse de l'engagement pour la franchise Call of Duty" et à une réduction des réservations nettes de World of Warcraft par rapport au même trimestre de 2021, qui correspond à la sortie de l'extension Burning Crusade Classic.Début juin, Activision a lancé Diablo Immortal, un jeu très controversé et interdit dans certains pays européens comme la Belgique et les Pays-Bas. Bien qu'impopulaire, Diablo Immortal est rentable et a rapporté plus de 100 millions de dollars à Activision environ deux mois après son lancement officiel. Activision pourrait accorder plus d'efforts aux jeux sur mobile à l'avenir, mais il est important de souligner que l'entreprise prépare la sortie de certains jeux sur console et sur PC. Elle a trois colossaux faiseurs d'argent qui attendent dans les coulisses : Overwatch 2, Call of Duty Modern Warfare 2, etc.Certains critiques estiment qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter de l'avenir immédiat des jeux d'Activision Blizzard conçus pour les supports de jeu traditionnels, d'autant plus que l'acquisition de l'entreprise par Microsoft progresse. Mais comme l'entreprise continue de concentrer ses investissements sur le secteur mobile, la probabilité qu'elle développe de nouvelles et ambitieuses franchises pour PC et consoles s'estompe lentement.Source : Résultats financiers du deuxième trimestre d'Activision Blizzard (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'intérêt sans cesse croissant des joueurs pour les jeux mobiles ?