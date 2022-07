« Je crée des mods VR pour le plaisir et parce que certains jeux hurlent simplement "S'il vous plaît, jouez-moi en VR !" et je ne peux pas résister à leur appel, depuis quelques années maintenant. En 2017, j'ai commencé à travailler sur ma conversion VR pour No One Lives Forever 2 : A Spy in H.A.R.M.'s Way, qui a été reçue avec une affection et un soutien incroyables par les fans purs et durs du jeu, et a été présentée sur UploadVR. Même le concepteur principal Craig Hubbard m'a personnellement exprimé son appréciation ! Il est tellement triste que ce bijoux caché d'un jeu repose aujourd'hui presque oublié et enterré sous des problèmes juridiques qui rendent impossible même l'achat d'une copie officielle. »Luke pense que ces efforts étaient malavisés. Il s'inquiète du fait que la RV risque toujours de devenir une mode passagère parce que la sagesse commune sur la façon de créer des jeux RV repousse les studios de jeux. Il pense que son populaire Patreon est la preuve qu'il existe un moyen plus facile. Si un seul homme peut rendre Grand Theft Auto V ou Elden Ring jouables en RV, cela ne signifie-t-il pas que ces sociétés laissent de l'argent sur la table ? « C'est une expérience incomplète, dit-il, mais c'est suffisant pour faire comprendre à beaucoup de joueurs que cela devrait être l'avenir du jeu. »En 2019, Luke a créé un autre utilitaire permettant de jouer en VR à l'énorme jeu à monde ouvert GTA V, « un effort monumental qui a englouti tout mon temps libre pendant de nombreux mois », dit-il. Avec une interface de rendu et des bibliothèques originales, le jeu complet devient parfaitement jouable en VR du début à la fin ; il est même possible d’y investir suffisamment de temps pour obtenir toutes les médailles d'or. Le mod R.E.A.L. VR pour GTA V a été présenté sur d'innombrables sites de jeux et vidéos YouTube.« Lorsque j'ai décidé de m'essayer à un autre jeu, toujours de Rockstar, j'ai su que je m'engageais dans ma plus dure entreprise de ce genre », déclare Luke. Ce jeu était beaucoup plus avancé que GTA V d'un point de vue technique, et les API graphiques qu'il supportait (Vulkan et DX12) étaient également plus complexes que DX11, sur lequel GTA V était basé. Luke a créé un tout nouveau framework pour l'injection VR (tout ce que était construit pour le mod GTA V était désormais inutile et devait être réécrit à partir de zéro).« J'ai décidé de faire le grand saut et, pendant environ six mois, j'ai cessé de prendre de nouveaux contrats dans le cadre de mon activité principale de développeur indépendant. Depuis lors, je travaille à plein temps sur des projets similaires, en créant et en développant un framework logiciel qui permet de jouer à d'énormes jeux AAA en monde ouvert en réalité virtuelle ».Malgré la notification DMCA de Take-Two qui a fait disparaître sans explication quatre de ses mods « que mes fans (qui sont aussi leurs clients) adoraient », il a toujours des conversions VR fonctionnelles pour Horizon : Zero Dawn, Cyberpunk 2077, Elden Ring et Dark Souls : Remastered. Toutes ces conversions rendues possibles par son framework, comme les précédentes, nécessitent les jeux originaux pour fonctionner.Luke ne passe pas le plus clair de son temps à chercher comment intégrer sa tête dans ses jeux. Il le passe à corriger de petites choses que les développeurs des jeux originaux ont apparemment négligées, comme s'assurer que la barre de santé d'un personnage apparaît réellement au-dessus de sa tête et non à un point arbitraire dans l'espace.« Avec le framework que je construis, il suffit de créer la caméra en 3D et de l'attacher au mouvement que vous faites avec votre casque... en un jour ou deux, le mod serait sorti si je m'étais limité à cela. Puis vient un mois de travail à peaufiner toutes les petites choses pour rendre l'expérience réellement agréable, pleinement jouable, et pas seulement quelque chose que vous regardez pendant 10 minutes puis que vous oubliez comme si elle n'avait jamais existé. »Il faut ensuite s'efforcer de remettre ses mods en état de marche après qu'un développeur ait apporté un correctif au jeu. Luke estime que cela représente 5 % de plus de son temps. « Rockstar met ses jeux à jour presque toutes les semaines, ce qui représente une énorme quantité de travail », explique-t-il.Luke s'estime chanceux : il n'a pas eu besoin de quitter son emploi pour devenir le 41e Patreon le plus populaire dans la catégorie des jeux et s'assurer un revenu substantiel. Le fait que, lorsqu'il a lancé le Patreon en mai 2021, il était déjà assez connu l'a probablement aidé. Après que des sites de jeux majeurs comme Kotaku et Polygon aient couvert la sortie gratuite de son mod Grand Theft Auto V sur GitHub en 2020, il a vu 200 000 téléchargements.Et alors que seulement 600 personnes environ se sont initialement inscrites à son Patreon l'année dernière pour essayer Red Dead Redemption 2 et la trilogie Mafia, ce nombre a presque doublé après qu'il ait ajouté Horizon Zero Dawn et doublé encore après Cyberpunk 2077 et Elden Ring. Il dit être passé d'un salaire « un peu moins élevé que celui que je gagnais auparavant » en tant qu'ingénieur logiciel à un salaire beaucoup plus élevé, du moins pour le moment.Source : Patreon