Découvrez une boîte à outil pour comprendre les rouages de la physique d'un jeu de plateforme

Sur sa chaîne Game Maker's Toolkit (que je recommande), Mark Brown a présenté un projet permettant à tout un chacun de comprendre les rouages de la physique d'un jeu de plateforme. Ainsi, au travers d'un jeu créé sous Unity, le joueur peut jouer à un simple jeu de plateforme mais aussi accéder à un menu permettant de reconfigurer le comportement de ce jeu. Dans ce menu, il sera alors possible de changer les paramètres affectant le saut, la caméra, le déplacement et plus encore.Le "jeu" est disponible sous Windows, Linux et Mac mais peut aussi être utilisé dans le navigateur directement. Celui-ci repose sur le moteur de jeux vidéo Unity. Les scripts Unity sont aussi disponibles afin d'intégrer la physique voulue dans votre propre jeu.Tous les écrans et paramètres sont expliqués en anglais (sous titré anglais).Mark Brown a aussi écrit un billet de blog allant dans le détail du développement de ce projet.