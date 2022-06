Le jeu Doom porté sur Coreboot 4.17

Connu sur le nom de Foone Turing, le programmeur de profession a trouvé comment jouer à Doom sur un test de grossesse. L'intérêt de Foone Turing semble avoir été éveillé il y a quelques semaines lorsqu'un autre utilisateur de Twitter a montré la partie interne d'un test de grossesse, qui se résume au matériel minimal nécessaire pour interpréter une bandelette de test, comme un automate à très faible puissance et à tâches unitaires.Toutefois, les tests les plus équipés ont un écran LCD à une couleur, ce qui signifie qu'ils ont également des entrées pour ces écrans. Une personne suffisamment curieuse et dotée d'une bonne connaissance du matériel pourrait faire le lien, pour ainsi dire.Comme Marc Verdiell, un spécialiste du matériel ancien, Turing aime bricoler des technologies qui ne semblent pas correspondre. Le test de grossesse qu'ils ont commandé est doté d'un écran LCD qui ne comporte que quatre symboles et qui est codé en dur pour ne faire qu'une seule chose : afficher des indices comme un sablier et le mot "ENCEINTE". Dans le premier test que Turing a essayé, la puce interne était entièrement codée en dur, comme un installateur de CD-ROM en lecture seule.Turing a ensuite retiré les éléments de l'écran LCD et la puce informatique codée en dur. Il a essayé plusieurs minuscules OLED, avant de se décider pour un microcontrôleur et un écran d'Adafruit qui peuvent tenir dans l'espace minuscule de l'étui du test de grossesse. (Adafruit, un fabricant de matériel informatique de très petite taille basé à Manhattan, a fabriqué deux générations de son microcontrôleur Trinket).Le look est familier non seulement aux joueurs classiques, mais aussi aux nombreux utilisateurs de Windows 95. Turing a introduit le jeu dans l'écran à partir d'un matériel externe et a utilisé une méthode de rendu graphique appelée "dithering" pour traduire les graphiques colorés du jeu en OLED unicolore simplifié et texturé. Mais il ne s'agissait pas de jouer au jeu, mais simplement d'en diffuser des séquences vidéo sur un écran en forme de test de grossesse.Après beaucoup de bricolages, Turing a finalement branché la bonne chaîne d'entrées et de périphériques pour transformer l'écran du test de grossesse en une véritable machine Doom. Même le minuscule clavier bluetooth ne fait que quelques centimètres de large, et Turing utilise un schéma directionnel WASD classique pour se déplacer dans le jeu.coreboot est un projet de logiciel libre d'amorçage. Il vise à remplacer les BIOS propriétaires trouvés dans la plupart des ordinateurs par un système dont la fonction exclusive est de charger un système d'exploitation moderne à 32 ou 64 bitsLes développeurs de Coreboot ont annoncé Coreboot 4.17 avec plusieurs nouvelles cartes mères supportées, le support de GRUB2 au sommet de SeaBIOS comme charge utile, et diverses améliorations du code de bas niveau aussi. De plus, il est possible de faire fonctionner le jeu Doom sur Coreboot 4.17.CoreDOOM est le portage du jeu Doom fonctionnant sous Coreboot. Il s'agit d'un portage de Doomgeneric, un projet qui rend le jeu Doom facilement portable en ne nécessitant que l'implémentation d'une poignée de fonctions autour de la présentation des images, des événements clavier, des ticks, et d'autres fonctionnalités de base, mais sans le support du son, etc. La charge utile coreDOOM effectue le rendu dans le frame-buffer linéaire de Coreboot et charge les fichiers de données du jeu WAD depuis le CBFS dans la ROM système.Il a été testé sous QEMU et sur du matériel réel pour ceux qui veulent jouer avec ce jeu classique fonctionnant directement sur le firmware du système Coreboot comme charge utile. Une copie de coreDOOM est dans une arborescence tandis que le développement se fait via coreDOOM sur GitHub. Jusqu'à présent, seuls les claviers PS/2 sont pris en charge, le support des claviers USB étant attendu plus tard. Il n'y a pas de support de sauvegarde de jeu puisqu'il est exécuté à partir de la ROM flash de démarrage du système, et le support du format vidéo est limité.Pour le test de grossesse, techniquement, il ne fait pas tourner Doom sur son matériel d'origine, mais un test de grossesse de fabrication différente pourrait le faire et Turing serait bien décidé à le découvrir.Quel est votre avis sur le sujet ?