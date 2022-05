Immersion Corporation est le principal innovateur en matière de technologie de retour tactile, également connue sous le nom de technologie haptique. La société invente, accélère et met à l'échelle les expériences haptiques en fournissant des solutions technologiques pour les téléphones mobiles, l'automobile, les jeux et l'électronique grand public. Dans les systèmes et les contrôleurs de jeux vidéo, l'haptique permet aux utilisateurs de ressentir des vibrations qui imitent les forces de la vie réelle, comme le fait de bloquer un coup de poing dans un jeu de boxe virtuel. La technologie haptique crée des expériences immersives et réalistes.L'haptique améliore les interactions numériques en faisant appel au sens du toucher des utilisateurs. Jeudi, Immersion a annoncé qu'il avait déposé une plainte contre Meta. Selon la plainte, Meta aurait violé pas moins de six brevets de technologie haptiques appartenant à Immersion. « Immersion et ses employés ont travaillé avec diligence pendant près de 30 ans pour inventer des technologies haptiques innovantes qui permettent aux gens d'utiliser leur sens du toucher pour s'engager avec des produits et faire l'expérience du monde numérique qui les entoure », a déclaré Francis Jose, PDG et avocat général d'Immersion.« Notre propriété intellectuelle est pertinente pour bon nombre des façons les plus importantes et les plus avant-gardistes dont la technologie haptique est et peut être déployée et, dans le cas des expériences RA/RV, l'haptique est cruciale pour une expérience utilisateur immersive », a ajouté le PDG d'Immersion. Pour rappel, les ventes du Meta Quest 2 ont atteint 8,7 millions d'unités en 2021, soit deux fois plus que l'année précédente, et la société détient 80 % du marché. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, s'est engagé à dépenser 10 milliards de dollars par an pour concrétiser sa vision d'un métavers à réalité virtuelle.En outre, Zuckerberg a annoncé la semaine dernière que le métavers qu'il cherche à construire va enregistrer des pertes financières "significatives" à court terme, notamment durant les cinq premières années. Le PDG a expliqué que de nombreux produits de Meta pour un "Internet immersif", où les utilisateurs seraient immergés dans un monde virtuel, ne sont pas susceptibles d'être viables avant 10 à 15 ans. « Nous voulons faire en sorte que le matériel soit aussi abordable que possible pour tout le monde, et faire en sorte que l'économie numérique se développe », a déclaré le premier représentant de Meta aux actionnaires.« Bien que nous soyons heureux de voir que Meta reconnaît la valeur de l'haptique et a adopté notre technologie haptique dans ses systèmes RA/RV dans le cadre de son effort de plusieurs milliards de dollars pour créer le métavers et générer des flux de revenus par la vente de matériel, de jeux et d'autres actifs virtuels, et de publicités, il est important pour nous de protéger notre entreprise contre la violation de notre propriété intellectuelle afin de préserver les investissements que nous avons faits dans notre technologie », a déclaré José. Il estime qu'il est important que le savoir-faire d'Immersion soit reconnu et respecté.« Nous devons nous assurer que notre propriété intellectuelle est reconnue comme une caractéristique clé sur le marché émergent de la RA, de la RV et du métavers, même lorsque des litiges deviennent nécessaires », a-t-il ajouté. Immersion demande une ordonnance du tribunal bloquant l'utilisation par Meta de la technologie contrefaite et des dommages et intérêts non précisés.Cependant, beaucoup considèrent que cette plainte pourrait être un moyen pour Immersion d'attirer à nouveau l'attention. En effet, Immersion est largement connue pour s'engager dans des conflits de licence et a déjà affronté certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde. La société basée à San Jose, Californie, a poursuivi Microsoft en 2002, et le géant japonais Sony a été entraîné dans l'action en justice. En 2016, la société a poursuivi Apple. La plupart de ces plaintes auraient toujours été réglées à l'amiable. Avec l'avènement du métavers et du Web3.0, Meta semble être devenu leur prochain candidat.« Ce sont des trolls de la concurrence. Je ne pense pas vraiment que ce soit une menace grave pour Meta », a déclaré un critique. La prochaine génération de dispositifs de réalité augmentée et mixte est au premier plan de toute la R&D. De nombreuses petites entreprises ont réalisé des innovations remarquables dans ce domaine. Cependant, au bout du compte, ces entreprises marginales ne feront qu'être englouties par les Goliaths du silicium, à moins que quelqu'un comme Immersion ne se dresse contre elles comme le berger David ! Il suffit d'une fronde pour les faire tomber.Source : Communiqué de presse d'Immersion Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la plainte d'Immersion contre Meta ?Selon vous, la plainte a-t-elle des chances d'aboutir ?