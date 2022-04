Le cas de NBCU qui a ajouté des publicités dans le jeu à sa liste de ventes grâce à un partenariat avec Anzu

Au fil des ans, Microsoft a trouvé diverses façons d'inonder ses clients de publicités. En plus d'utiliser Windows 11 pour promouvoir son propre navigateur Web Edge, la société a également utilisé le menu Démarrer pour « recommander » des applications aux utilisateurs. Et maintenant, il semble que les joueurs Xbox soient les prochaines cible. Un nouveau rapport indique que Microsoft travaille sur un programme qui affichera des publicités tierces dans les jeux Xbox gratuits. Alors, que se passe-t-il, et est-ce aussi grave que cela en a l'air ?Les nouvelles du programme publicitaire proviennent d'Insider qui rapporte des plans pour inclure des publicités dans les jeux gratuits. Les publicités dans les jeux gratuits sont quelque chose que les utilisateurs d'iOS et d'Android connaissent parfaitement, mais il n'est pas clair dans quelle mesure les joueurs Xbox seront disposés à supporter de telles choses. Même Microsoft aurait exprimé sa crainte que les publicités dans le jeu puissent « irriter » les joueurs.Le rapport indique que Microsoft en est à la phase d'identification des sociétés de technologie publicitaire qui peuvent créer un inventaire in-game et travailler avec des agences de publicité pour placer les publicités, ont déclaré au quotidien deux personnes impliquées dans les pourparlers.Ce nouveau programme augmentera l'inventaire publicitaire limité de Xbox en ajoutant plus de jeux dans lesquels les marques peuvent faire de la publicité et en permettant à davantage de développeurs de vendre de l'espace publicitaire.En plus de ne s'appliquer qu'aux jeux gratuits, il semble que Microsoft cherche à mettre en œuvre son système de publicité d'une manière légèrement différente de ce à quoi les joueurs mobiles ont été soumis. Des sources familières avec les projets de Microsoft affirment que les publicités ne perturberont pas le gameplay et ne pourront être autorisées que pour certaines marques.Ces sources ont déclaré que ces publicités apparaîtraient, par exemple, sous la forme de panneaux d'affichage rendus numériquement dans un jeu de course automobile. Insider n'a pas pu savoir si Xbox proposera également d'autres types d'unités publicitaires dans le jeu, comme des skins d'avatar ou des publicités vidéo diffusées dans les halls de jeux. Insider n'a pas non plus été en mesure de déterminer si Microsoft avait déjà proposé l'offre Xbox aux annonceurs.C'est quelque peu encourageant, car cela signifie, espérons-le, que les publicités seront d'une qualité décente et proviendront d'entreprises fiables. Mais l'absence de perturbation du gameplay est significative. Cela devrait - ou, du moins, pourrait - signifier qu'aucune publicité n'est insérée au milieu du jeu d'une manière qui interrompt le jeu ou qui coupe des scènes. Cela pourrait signifier qu'il existe des éléments « sponsorisés » dans les jeux, tels que des vêtements de marque, des illustrations publicitaires intégrées dans les graphismes du jeu, etc., tels que des affiches ou des panneaux d'affichage dans les environnements de jeu, par exemple.Les sources d'Insider s'attendent à ce que cette capacité soit opérationnelle d'ici le troisième trimestre.Microsoft n'a pas confirmé ces plans. Un porte-parole a déclaré : « Nous cherchons toujours des moyens d'améliorer l'expérience des joueurs et des développeurs, mais nous n'avons rien d'autre à partager ».Alors que les publicités dans les jeux mobiles sont courantes, les publicités dans les jeux sur console sont rares.Xbox autorise actuellement des formes limitées de publicité. À l'heure actuelle, les annonceurs peuvent acheter des publicités sur le tableau de bord Xbox, et ils peuvent acheter des publicités dans le jeu sur certains jeux, via des tiers Yahoo et Anzu respectivement.Ce nouveau programme pourrait cependant ouvrir Xbox à davantage d'annonceurs qui souhaitent envoyer des messages aux personnes dans les jeux, car il fournira des outils que tout développeur de jeux participant pourra utiliser pour vendre des publicités.Les deux sources ont déclaré que le géant de la technologie ne semblait pas déterminé à prendre une commission de ces revenus publicitaires et qu'il semblait plus intéressé par la construction du réseau publicitaire Xbox. Selon ces sources, les revenus publicitaires seront partagés entre le développeur du jeu et la société de technologie publicitaire qui place l'annonce.L'une des sources a émis l'hypothèse que Microsoft n'est actuellement pas intéressé à percevoir une réduction des revenus publicitaires, car il souhaite offrir davantage d'opportunités de gagner de l'argent aux développeurs qui créent des jeux gratuits.Microsoft a entamé des pourparlers pour créer un réseau publicitaire Xbox dans le jeu vers 2018 ou 2019, mais ce processus s'est accéléré grâce à la sortie 2020 de la dernière Xbox et au boom des titres gratuits, ont déclaré les deux sources.Microsoft craint que l'insertion de publicités dans les jeux Xbox puisse irriter les personnes qui ne s'attendent pas à voir des publicités lorsqu'ils jouent sur des consoles, l'entreprise avance donc prudemment et a l'intention de créer un « marché privé », où seules certaines marques peuvent insérer des publicités dans les jeux d'une manière qui ne perturbe pas l'expérience de jeu, ont déclaré les deux sources.Ils ont également déclaré que Microsoft était soucieux de sécuriser les données de ses clients, afin que d'autres entreprises ne puissent pas les utiliser.Alors que Microsoft dispose de nombreuses données sur les consommateurs, collectées à partir de recherches sur Bing et du comportement sur ses sites et logiciels, l'une des sources a déclaré que Microsoft n'avait pas l'intention dans l'immédiat de laisser les annonceurs utiliser ces données pour cibler les personnes sur Xbox.« Le problème avec cela est qu'il existe des contrôles réglementaires et des communiqués de confidentialité pertinents pour chaque plateforme et qu'ils ne sont pas compatibles entre plateformes », a déclaré la source. « Si je devais lire entre les lignes, ce serait comme un objectif sur 10 ans, mais cela comporte de sérieux obstacles et Microsoft est très strict sur ses données ».Alors que les ambitions de Microsoft en matière de publicité ont fluctué au fil des ans, ses projets pour Xbox soulignent son optimisme actuel. Et cela arrive à un moment où la publicité dans les jeux prend de l'ampleur. NBCU, par exemple, en est aux premiers stades d'un partenariat avec la société de publicité dans le jeu Anzu.L'analyste du secteur, Eric Seufert, a déclaré que les acquisitions par Microsoft d'Activision Blizzard (qui dispose d'un réseau publicitaire) et de la plateforme adtech Xandr pourraient aider Microsoft à créer un vaste réseau publicitaire.Le PDG John Higgins de l'agence de jeux OS Studios a déclaré qu'il pensait que toutes les grandes sociétés de jeux finiraient par créer des marchés publicitaires privés. Si Microsoft donne suite à son plan de lancement d'un réseau publicitaire dans le jeu, cela pourrait nécessiter des dépenses qui auraient pu aller à des concurrents comme la PlayStation de Sony et Twitch d'Amazon, dit-il.Les publicités dans le jeu représentent une source de revenus inexploitée alléchante. Pendant que les joueurs jouent, il est possible d'insérer des publicités natives à leur expérience. Mais l'infrastructure pour diffuser ces publicités à grande échelle et avec responsabilité a pris du retard par rapport à l'intérêt des annonceurs pour capter l'attention des joueurs.Un nouveau partenariat entre la société de technologie publicitaire dans le jeu Anzu et NBCUniversal vise à développer l'infrastructure permettant de diffuser des publicités dans le jeu à l'aide de la technologie programmatique en renforçant le lien entre les marques du côté de la demande et les développeurs de jeux du côté de la vente.NBCU servira de partenaire commercial tiers d'Anzu pour les États-Unis et le Royaume-Uni, combinant la portée de la marque NBCU avec l'inventaire publicitaire dans le jeu d'Anzu.« Notre avantage est la technologie et l'approvisionnement. Et leur avantage est la demande », a déclaré le co-fondateur et PDG d'Anzu, Itamar Benedy.NBCU investira également dans les activités d'Anzu dans le cadre de sa deuxième levée de fonds d'investissement. Son deuxième tour de financement dépassera les 17 millions de dollars de financement qu'Anzu a collectés jusqu'à présent, selon Benedy.Anzu souhaite également explorer les opportunités de partage des connaissances avec le propriétaire de NBCU, Comcast, et ses experts internes en technologie publicitaire, a déclaré Benedy.Avec des milliards de joueurs dans le monde, les impressions publicitaires suscitent l'intérêt des régies. Étant donné que les joueurs ont tendance à passer des heures d'affilée à jouer à leurs jeux préférés ou à regarder d'autres joueurs y jouer en streaming vidéo, le meilleur moyen de les atteindre est de diffuser des publicités dans le jeu.Les développeurs de jeux travaillent avec Anzu pour programmer des publicités dans leurs titres de jeux existants. Ensemble, ils déterminent les meilleurs emplacements publicitaires pour maximiser les impressions avec un impact minimal sur l'expérience de jeu. Les développeurs peuvent créer des canaux programmatiques dans leurs mondes virtuels avec le SDK d'Anzu. Les annonces peuvent être diffusées par programmation ou via un ordre d'insertion directe.En ce qui concerne les publicités dans les jeux, certaines marques se méfient des emplacements publicitaires qui interrompent l'expérience de jeu, comme les publicités vidéo pré-roll et mid-roll ou les formats d'affichage plein écran. Mais Anzu se concentre sur des formats non intrusifs et non perturbateurs qui sont natifs du gameplay.« Nous aimons que l'éditeur du jeu soit impliqué en tant qu'expert dans ce jeu et choisisse où il pense que les publicités devraient aller pour être complémentaires au flux du jeu », a déclaré Joe Cady, vice-président exécutif de la publicité avancée et des partenariats de NBCU.Outre la variété de formats publicitaires qu'il peut placer dans les jeux, Anzu a un potentiel à grande échelle, selon Cady de NBCU.« [L'inventaire d'Anzu fonctionne] sur tous les titres de jeux, sur tous les éditeurs de jeux, sur tous les genres, sur tous les appareils et toutes les plateformes, sur toutes les zones géographiques et sur tous les formats, y compris l'affichage, la vidéo et l'interactivité personnalisée », a déclaré Cady. « Et nous avons des capacités de ciblage conformes à la confidentialité, le tout dans un environnement sans danger pour la marque ».Anzu a construit une infrastructure publicitaire dans les jeux sur mobile, PC, consoles et dans le métavers; les titres incluent Roblox, Trackmania d'Ubisoft et Dakar Desert Rally de Saber Interactive. La société est également un partenaire publicitaire sous licence pour la Xbox de Microsoft, et ses solutions sont compatibles avec Unreal Engine, l'un des moteurs de développement de jeux les plus utilisés.NBCU voit également la possibilité d'atteindre le public sur des plateformes de streaming axées sur les joueurs comme Twitch. Bien que NBCU soit « très excité » par la possibilité d'atteindre un public supplémentaire en plaçant des publicités dans des jeux populaires auprès des streamers, cet aspect du partenariat en est encore à ses premiers stades de développement, selon Cady.« Nous avons beaucoup d'opportunités devant nous juste avec la publicité de base dans le jeu », a-t-il déclaré.Source : Business InsiderAvez-vous déjà été confronté à de la publicité sur des jeux vidéos gratuits ? Cela a-t-il affecté votre expérience de jeu ? Dans quelle mesure ?Que pensez-vous de l'intérêt de Microsoft pour des publicités qui n'impactent pas l'expérience de jeu ?Comment imaginez-vous la publicité sur les jeux Xbox ?Quel serait, selon vous, l'intérêt pour Microsoft de ne pas se soucier des revenus publicitaires mais de laisser le développeur du jeu et l'annonceur se les partager ?