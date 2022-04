L’intégralité de l’annonce

Un marché russe des consoles de jeu inexistant

Un exode des développeurs russes vers les pays occidentaux

Wargaming annonce sa décision de quitter la Russie et le BelarusAu cours des dernières semaines, Wargaming a procédé à un examen stratégique de ses activités commerciales dans le monde entier. La société a décidé qu'elle ne posséderait ni n'exploiterait aucune entreprise en Russie et au Belarus et qu'elle quitterait ces deux pays.Le 31 mars, la société a transféré ses activités de jeux en direct en Russie et en Biélorussie à la direction locale de Lesta Studio, qui n'est plus affiliée à Wargaming. La société ne tirera aucun profit de ce processus, que ce soit aujourd'hui ou à l'avenir. Bien au contraire, nous nous attendons à subir des pertes substantielles en conséquence directe de cette décision.Nous mènerons à bien la transition opérationnelle avec toute la célérité requise, tout en restant dans le respect total de toutes les lois et en assurant la sécurité et le soutien continus de nos employés. Pendant la période de transition, les produits live resteront disponibles en Russie et en Biélorussie et seront exploités par le nouveau propriétaire.Wargaming a également entamé le processus de fermeture de son studio à Minsk, en Biélorussie.Nous fournirons autant d'indemnités de départ et de soutien que possible à nos employés affectés par ce changement.Malgré l'ampleur de cette décision, nous sommes confiants dans l'avenir de notre entreprise et nous nous engageons à fournir des jeux de qualité à nos joueurs.Wargaming a été fondée à Minsk, en Biélorussie, en 1998 et y a conservé un grand studio malgré sa décision de délocaliser son siège à Chypre en 2011. La société a déclaré qu'elle employait plus de 550 personnes dans ses studios de Kiev, en Ukraine.Cette mouvance est la résultante des appels de l’Ukraine formulés à l’endroit des entreprises technologiques, notamment dans le domaine des jeux, des sports électroniques et de l'infrastructure internet, de prendre des mesures contre la Russie. L’Ukraine a déjà appelé au soutien d’une cinquantaine d’autres entreprises des secteurs du jeu, du cloud et de façon générale de l’infrastructure Internet. Objectif : amener les citoyens russes à protester contre leur gouvernement.Le géant du logiciel Oracle a répondu à l'appel du ministre de la Transformation numérique l'appelant à cesser de faire commerce en Russie dans le contexte de l'opération militaire russe en Ukraine.Electronics Arts fait partie des entreprises qui ont fait l’annonce du retrait de l’équipe russe des jeux de football FIFA. « EA SPORTS est solidaire du peuple ukrainien et de même que plusieurs voix dans l’univers du football, appelle à la paix et à la fin de l’invasion russe », a déclaré l’éditeur.Apple a pour sa part annoncé l’arrêt de la vente de tous ses produits en Russie en raison de la décision du pays d’initier son opération militaire contre l’Ukraine :« Nous avons pris un certain nombre de mesures en réponse à cette opération militaire russe contre l'Ukraine. Nous avons interrompu toutes les ventes de produits en Russie. La semaine dernière, nous avons arrêté toutes les exportations vers notre canal de vente dans le pays. Apple Pay et d'autres services ont été limités. RT News et Sputnik News ne sont plus disponibles en téléchargement sur l'App Store en dehors de la Russie. Nous avons désactivé le trafic et les incidents en direct dans Apple Maps en Ukraine par mesure de sécurité et de précaution pour les citoyens ukrainiens. Nous sommes profondément préoccupés par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et nous sommes aux côtés de toutes les personnes qui souffrent de la violence. Nous soutenons les efforts humanitaires, fournissons de l'aide pour la crise des réfugiés qui se déroule actuellement, et faisons tout ce que nous pouvons pour soutenir nos équipes dans la région. Nous continuerons à évaluer la situation et sommes en communication avec les gouvernements concernés sur les mesures que nous prenons. Nous nous joignons à tous ceux qui, dans le monde entier, appellent à la paix. »L’exode est la résultante des sanctions occidentales en représailles contre l’opération militaire russe en Ukraine. L'évaluation de la situation par l'Association suggère qu'une deuxième vague de 100 000 professionnels des technologies de l’information partira du pays en avril.Le tableau fait suite à des plaintes desdits professionnels de leur impossibilité de sortir du pays en raison des sanctions à leur encontre au travers des réseaux Visa et Mastercard : « Ici Alex au nom de la communauté informatique russe (plus de 40 000 personnes). Veuillez lire notre message.L'arrêt des transactions Visa et Mastercard à l'étranger va bloquer des milliers de spécialistes en informatique au sein du régime. Ces personnes tentent actuellement de fuir le pays.Au cours des deux derniers jours, nous avons reçu plus de 300 CV, ce qui nous a permis de mettre ces personnes en contact avec plus de 30 organisations d'Europe, des États-Unis, du Canada, d'Inde, de Turquie, des Émirats arabes unis et d'autres pays afin de les aider à se relocaliser de toute urgence. La plupart des personnes à la recherche d'une relocalisation sont des Ukrainiens de nationalité qui vivent en Russie.Beaucoup de ces personnes comptent sur les maigres économies qu'elles ont encore sur leurs cartes bancaires, car beaucoup ont été licenciées au cours de la semaine dernière. Il est pratiquement impossible d'obtenir de l'argent liquide en ce moment, même à Moscou.Ces personnes ne seront pas en mesure d'acheter des billets pour sortir. Ceux qui ont déjà pris l'avion ne pourront pas se financer, car beaucoup dépendent encore de sources de revenus russes et essaient de travailler à distance tout en cherchant un autre emploi.Moi et d'autres administrateurs de communautés vous supplions pratiquement, de la part de toutes nos communautés informatiques, de reconsidérer cette décision, ou de nous donner plus de temps. »Le gouvernement russe pour sa part réagi à l’exode de ses cerveaux par des mesures telles que des prêts hypothécaires à faible taux d'intérêt pour les travailleurs du secteur afin aider les entreprises technologiques russes à attirer et à conserver leur personnel. Le gouvernement russe envisage en sus de créer des versions locales de technologies importées que les Russes ne peuvent plus acheter. Le post de l'Association indique que les entreprises russes ont accepté de financer de façon conjointe de tels efforts dans 20 industries et d'acheter les produits résultants afin d'accélérer les efforts de substitution des importations. Android est au centre de l'attention en raison de son ouverture. L’attention sur le système d’exploitation open source est motivée par les craintes qu'Apple ne verrouille tous les iPhone en Russie.Source : Wargaming Quel impact pensez-vous que cet exode des professionnels russes des technologies de l'information aura-t-il sur la filière en Occident ?