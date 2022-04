Le géant russe de l'Internet, Yandex, risque d'être à court de technologies vitales d'ici un an

en raison des sanctions contre le pays





De nombreuses entreprises technologiques américaines et européennes ont quitté la Russie en guise de protestation depuis que Moscou a décidé d'envahir l'Ukraine le 24 février. Sur le plan national, cependant, Yandex et des dizaines d'autres entreprises technologiques russes sont dans la tourmente depuis le début du conflit. En particulier, le géant de la recherche en ligne Yandex doit désormais faire face à la censure de plus en plus sévère du Kremlin sur Internet et à une réaction négative sur ses principaux marchés étrangers. Interrogé sur les supposées difficultés de Yandex, un porte-parole de la société n'a pas voulu commenter le sujet.Selon deux personnes connaissant la situation, Yandex pourrait manquer de semiconducteurs nécessaires aux serveurs qu'elle utilise pour alimenter ses activités d'ici un an à 18 mois en raison des restrictions à l'importation. Les sanctions à double usage sur les technologies, qui ont des utilisations à la fois militaires et commerciales, auraient particulièrement touché la division de véhicules autonomes de Yandex. Les partenariats internationaux de la société s'effriteraient, deux membres du conseil d'administration auraient démissionné et son numéro deux, Tigran Khudaverdyan, a été contraint de se retirer après avoir été sanctionné par l'Union européenne.La valeur boursière de la société s'est effondrée, passant d'un record de 31 milliards de dollars en novembre à 6,8 milliards de dollars après le début de l'invasion. L'UE a déclaré avoir ciblé Khudaverdyan, car ce dernier a assisté à une réunion au Kremlin le jour de l'invasion et en raison des actions de l'agrégateur d'informations Yandex. L'entreprise a été critiquée pour avoir supprimé les informations indépendantes en raison de la législation russe qui interdit de qualifier l'invasion de l'Ukraine d'autre chose que d'"opération militaire spéciale" sous peine d'amendes et de peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 15 ans.Pour plusieurs critiques, le coût de l'ignorance des ordres du Kremlin est élevé. La Russie a interdit les services Facebook et Instagram de Meta et qualifié leur activité d'"extrémiste" après qu'ils ont refusé de retirer du contenu. Google, filiale d'Alphabet, a déplacé son personnel hors de Russie en prévision d'une éventuelle fermeture dans le pays. Pour en revenir à la pénurie imminente de technologies vitales qui guette la société, les analystes estiment que le manque potentiel de serveurs pourrait tout affecter, de l'activité cloud et du moteur de recherche de Yandex au service de streaming Yandex Music et à la boutique en ligne Yandex Market.Cette année, ces entreprises pourraient être en mesure de consolider leurs positions parmi les leaders nationaux de leurs segments au cours de l'effondrement à venir qui pourrait amputer le PIB de la Russie d'environ 9 % cette année. Cependant, selon les sources, la situation serait difficile pour Yandex à un point où la société chercherait à se réincorporer sous la forme d'un partenariat afin de réduire l'exposition de ses employés aux sanctions, bien que les détails de la nouvelle structure n'aient pas encore été entièrement élaborés.Yandex serait également en pourparlers avec la société d'État VK (VKontakte), qui gère le plus grand réseau social de Russie, afin de vendre sa division d'information et la plateforme de médias sociaux Zen de la société. Une autre option serait de se séparer de la division de conduite autonome, Yandex Self-Driving Group. Ses véhicules autonomes auraient parcouru plus de 10 millions de kilomètres. Sa flotte de taxis a pris pied aux États-Unis et ses robots livrent de la nourriture sur une poignée de campus universitaires américains. Toutefois, l'entreprise aurait mis fin à ses activités aux États-Unis, notamment à son partenariat avec Grubhub, en mars.D'après les sources, la Russie pourrait se tourner vers la Chine, grand producteur de semiconducteurs, pour obtenir des puces et d'autres matériels technologiques dans le cadre des efforts déployés pour atténuer l'impact des sanctions. Mais à ce jour, la Chine n'a guère montré sa volonté de contourner les sanctions internationales, alors même qu'elle critique ces mesures comme étant préjudiciables aux relations commerciales avec son principal partenaire diplomatique. Au début du mois, la secrétaire d'État américaine au Commerce, Gina Raimondo, s'est engagée à appliquer vigoureusement les contrôles à l'exportation sur la Russie.Elle a déclaré que les États-Unis seraient sur leurs gardes face aux entreprises chinoises de semiconducteurs qui pourraient tenter de contourner les sanctions, bien qu'elle ait affirmé que rien ne prouve pour l'instant qu'elles cherchent à le faire. Dans un contexte de rejet généralisé des sociétés russes par les investisseurs à la suite de l'invasion, les actions de Yandex aux États-Unis sont gelées depuis début mars. Mardi, le service de presse Interfax a rapporté que le ministère russe de l'Économie travaille sur un moyen (un projet de loi) de radier de la cote les certificats de dépôt des sociétés négociées à l'étranger.Par ailleurs, la société a engagé des conseillers pour l'aider à mener les négociations avec les détenteurs d'obligations après la suspension de ses actions américaines, ce qui permet aux investisseurs de demander le remboursement intégral. Elle aurait déjà déclaré qu'elle n'avait pas l'argent nécessaire pour rembourser l'obligation de 1,25 milliard de dollars, qui est censée être échangeable contre des actions ordinaires.Enfin, la fuite des cerveaux est un autre facteur susceptible de compliquer la situation, les travailleurs russes du secteur des technologies cherchant de plus en plus à s'expatrier pour échapper à l'isolement économique croissant du pays. L'Association russe des communications électroniques estime qu'entre 70 000 et 100 000 spécialistes IT pourraient émigrer en avril. Le groupe a déclaré que ce chiffre s'ajoute à une première vague de 50 000 à 70 000 programmeurs qui ont déjà quitté le pays.