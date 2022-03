Acer Chromebook 514 (CB514-1W) ; Acer Chromebook 515 (CB515-1W) ; Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W) ; Asus Chromebook Flip CX5 (CX5500) ; Asus Chromebook CX9 (CX9400) ; HP Pro c640 G2 Chromebook ; Lenovo 5i-14 Chromebook .

les appareils dotés de 8 Go de RAM peuvent rencontrer des problèmes dans les jeux nécessitant 6 Go de RAM ou plus ;

les appareils avec des résolutions d'affichage supérieures à 1080p peuvent rencontrer des problèmes de performances et de mise à l'échelle.

Portal 2 ; Hades ; Age of Empires II : Definitive Edition ; World of Tanks Blitz ; The Elder Scrolls V : SSE (réglez la qualité sur moyenne ou faible. i7 recommandé) ; Vampire Survivors ; Team Fortress 2 (Désactiver le rendu multicœur (Options>Graphiques>Avancé)) ; Euro Truck Simulator 2 ; Dead Cells ; The Witcher 3 : Wild Hunt ; Celeste ; Unturned ; Half-Life 2 ; Stardew Valley ; PAYDAY 2 ; Terraria ; Sid Meier's Civilization V ; Project Zomboid ; RimWorld ; Left 4 Dead 2 ; Stellaris ; Bloons TD 6 ; Factorio ; Divinity : Original Sin 2 (réglez le préréglage de la qualité graphique sur Moyen ou faible) ; Geometry Dash ; Human : Fall Flat (Réglez la vidéo avancée sur Moyen ou faible) ; Overcooked ! 2 ; Hollow Knight ; Tabletop Simulator ; Killer Queen Black ; Slay the Spire ; Cuphead ; TEKKEN 7 ; Loop Hero ; Kerbal Space Program ; Grim Dawn ; RISK : Global Domination ; Northgard ; Fishing Planet ; Don't Starve Together ; Farm Together ; Darkest Dungeon ; The Jackbox Party Pack 8 (d'autres Party Packs fonctionnent bien aussi !) ; Baba Is You ; A Short Hike ; Fallout 4 (réglez la qualité graphique sur moyenne ou faible. i7 recommandé) ; Return of the Obra Dinn ; Disco Elysium (temps de chargement long au lancement initial) ; Escape Simulator ; Untitled Goose Game .

dans la liste de la bibliothèque du jeu, cliquez sur le rouage des paramètres ;

sélectionnez "Propriétés" ;

sélectionnez "Compatibilité" ;

cochez "Forcer l'utilisation d'un outil de compatibilité Steam Play spécifique" ;

sélectionnez une version. Google recommande Proton Expérimental.

dans le coin supérieur gauche du client Steam, sélectionnez "Steam" ;

sélectionnez "Paramètres" ;

sélectionnez "Jeu Steam" ;

cochez "Activer Steam Play pour tous les autres titres" ;

sélectionnez une version. Google recommande Proton Expérimental.

un écran avec la capacité de rafraîchir rapidement ;

un processeur suffisamment rapide pour donner des instructions de jeu essentielles telles que l'IA, la physique, la logique des jeux et les données de rendu ;

un processeur graphique suffisamment rapide pour exécuter ces instructions et créer les graphiques que vous voyez sur l'écran.

Au nom de l'équipe de jeu Chrome OS, Alisha et Zach ont annoncé que Steam sur Chromebooks était prêt à être testé :« L'un des aspects les plus importants de Chrome OS est notre modèle de développement ouvert. Pouvoir partager nos travaux en cours avec la communauté nous permet de nous adapter en temps réel et améliore constamment Chrome OS. Je suis donc très heureux de partager qu'aujourd'hui, nous publions une première version de qualité alpha de Steam sur Chrome OS dans le canal Dev pour un petit ensemble de Chromebooks récents ».Bien entendu, tous les Chromebooks ne pourront pas exécuter Steam (d'où le « petit ensemble »). Google a déclaré que seules les machines suivantes peuvent essayer l'alpha :D'ailleurs, ces machines doivent tourner sur Chrome OS 14583.0.0 pour être éligibles puisque Google précise :« À partir de Chrome OS 14583.0.0, le canal de développement inclura une première version de qualité alpha de Steam sur Chrome OS pour un petit ensemble de Chromebooks récents ».Les configurations de ces appareils avec un processeur i3 ou 4 Go de RAM ne sont pas prises en charge. Et Google d'expliquer : « Étant donné que de nombreux jeux ont des exigences élevées en matière de performances, nous avons concentré nos efforts jusqu'à présent sur un ensemble d'appareils sur lesquels davantage de jeux peuvent bien fonctionner. Actuellement, Steam peut être activé dans le canal Dev sur les configurations de ces Chromebooks avec Intel Iris Xe Graphics, processeurs Core i5 ou i7 de 11e génération et au moins 8 Go de RAM ».En outre, deux problèmes connus affectent des configurations d'appareils particulières :Qu'est-ce que Google entend par Alpha ? « Alpha signifie que tout peut casser. En raison de l'instabilité inhérente du canal de développement et de la nature en cours de cette fonctionnalité, nous vous déconseillons de l'essayer sur un Chromebook sur lequel vous comptez pour le travail, l'école ou d'autres activités quotidiennes. Vous rencontrerez des plantages, des régressions de performances et des bogues inédits - cela fait partie du plaisir ! »Étant donné que Chrome OS est basé sur Linux, Steam sur Chrome OS exécutera la version Linux d'un jeu PC lorsqu'elle sera disponible. Sinon, les utilisateurs de Chromebook pourront également jouer à des jeux Windows via Steam Play, qui exploite la même couche de compatibilité Proton que Valve utilise sur son appareil de jeu portable Steam Deck.Google a fourni une liste de 50 jeux qui devraient fonctionner assez bien sur les Chromebooks éligibles, certains d'entre eux nécessitant Steam Play. La liste comprend quelques jeux à succès tels que Fallout 4, The Witcher 3 et The Elder Scrolls V : Skyrim.« Ce sont des jeux que nous avons essayés nous-mêmes et qui pourraient vous plaire. Certains nécessiteront l'activation de Steam Play pour être installés, d'autres peuvent mieux fonctionner sur des modèles avec des spécifications plus élevées (comme 16 Go de RAM) » :Pour activer Steam Play pour un titre particulier :Pour activer Steam Play pour tous les titres concernés :Étant donné que la plupart des Chromebooks sont des appareils bon marché ciblant le marché de l'éducation, il faudra probablement un certain temps avant que Chrome OS ne devienne une plateforme sérieuse pour les jeux sur PC. Google n'a pas d'ETA pour le moment où Steam sera disponible sur les canaux Chrome OS Beta et Stable, mais la société a déclaré qu'elle « étendra la disponibilité lorsque nous sentirons que le produit est prêt ».Au-delà de l'alpha, Google commence également à expérimenter la prise en charge de taux de rafraîchissement variables dans Chrome OS.Un taux de rafraîchissement renvoie à la fréquence à laquelle un écran met à jour une image à l'écran. Le temps entre ces mises à jour est mesuré en millisecondes (ms), tandis que le taux de rafraîchissement de l'écran est mesuré en hertz (Hz).Le taux de rafraîchissement de votre écran correspond au nombre de fois par seconde que l'écran peut d'afficher une nouvelle image. Cela est mesuré en Hertz (Hz). Par exemple, si votre écran a un taux de rafraîchissement de 144 Hz, il rafraîchit l'image 144 fois par seconde. Lorsqu'il est couplé aux taux d'images élevés que le processeur graphique et le processeur ont produit ensemble, cela peut donner lieu à une expérience plus fluide et un nombre de processeurs potentiellement plus élevé.Pour tirer parti des taux de rafraîchissement plus élevés, voici les trois principaux éléments à prendre en compte :Un écran ne peut afficher que le taux que le système. Il est donc important que votre processeur et votre processeur graphique soient capables de terminer ce processus rapidement. Si votre processeur et votre processeur graphique ne sont pas capables de fournir au moniteur un nombre suffisamment élevé d'images, votre écran ne pourra pas produire une image à taux de rafraîchissement élevé, quel que soit le niveau de caractéristiques.Si votre écran a un taux de rafraîchissement de 144 Hz, mais que le processeur graphique ne fournit que 30 images par seconde, ce taux de rafraîchissement plus élevé n'est pas utilisé.Source : Google ( 1 Êtes-vous un joueur PC ? Si oui, sur quel système jouez-vous d'ordinaire ?En ligne ou en local ? Quelles plateformes utilisez-vous ?Que pensez-vous de la décision de Google d'apporter Steam pour Chrome OS ?Des chances d'être intéressés si Steam venait à être en disponibilité général sur ce système d'exploitation ?