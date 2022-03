Shovel Knight est un jeu reprenant les codes des jeux NES sorti en 2014. Ce jeu 2D, développé par Yacht Club Games, est apprécié du public. L'équipe a maintenant de nouveau projet, notamment la création d'un nouveau jeu nommé : Mina The Hollower. Pour cela, ils ont mis en place une page de financement participatif sur la plateforme Kickstarter . Et c'est au travers de celle-ci que l'on apprend que les ressources utilisées lors de la création de Shovel Knight sont maintenant téléchargeables ici . Dans cette archive de plus de 800 Mo, ont retrouve les graphismes, animations et fonds sous licence CC-BY-NC