Parlant du monde virtuel en 3D de Facebook, qui utilise des dispositifs de réalité augmentée et de réalité virtuelle ainsi que la blockchain, au festival South by Southwest (SXSW) 2022 au Texas, le PDG a déclaré : "". Parallèlement à cela, il a expliqué que les gens vont vivre des expériences étonnantes, similaires à celles qu'ils ont vécues avec Ray-Ban, dans lequel l'entreprise a presque fourré toutes les technologies possibles dans une paire de lunettes. "Mark Zuckerberg, à ce stade, a déclaré que "". À ce moment-là, de nombreux autres produits et fonctionnalités seront également présentés, comme les nouvelles versions du casque VR Oculus Quest. Il a comparé ce casque VR au premier iPhone en ce qui concerne ses impacts. En outre, il a déclaré qu'il était également nécessaire de continuer à introduire de nouvelles choses pendant plusieurs années.Plus tôt, le PDG a informé qu'après probablement 10 ans, les plateformes Meta seront en mesure de reconnaître complètement les ambitions de son environnement numérique 3D. L'année dernière, la division Reality Lab de la société, qui s'occupe des missions liées aux métavers, a perdu 10 milliards de dollars, et il y a beaucoup d'autres défis à relever avant le succès des métavers.Le casque VR nécessite de bonnes caractéristiques et une bonne apparence pour être un succès, comme l'a dit Zuckerberg. "", a-t-il ajouté.Mark Zuckerberg a également commenté publiquement, pour la première fois, la guerre russo-ukrainienne, la qualifiant d'événement "".Interrogé sur l'idée de changer le nom de l'entreprise, le PDG a admis que c'était en partie dû à des "" ou au fait de révéler publiquement que l'entreprise a à offrir quelque chose de très différent de ses plateformes de réseaux sociaux habituelles, très célèbres et qui connaissent un grand succès. Il s'agissait aussi en partie de parler à ses employés.Selon lui, les communications externes visent à rallier les individus à l'intérieur des frontières de l'entreprise. Il ne s'agit pas seulement de dire aux gens, lors d'une réunion, que l'on consacre tant de ressources à tel ou tel secteur pour réaliser telle ou telle chose.En outre, la relance visait à marquer de son empreinte ce qui, selon Mark Zuckerberg, est "" de l'internet.", a déclaré Mark Zuckerberg. "".Source : Mark ZuckerbergQu'en pensez-vous ?Croyez-vous que le projet métavers verra le jour d'ici quelques années ?