International Medical Corps fournit une assistance médicale dans la région. Ils ont des frais généraux de collecte de fonds très faibles (1% des revenus), 89% des dons allant à l'aide médicale et 10% à l'administration.

Voices of Children, une organisation ukrainienne qui aide les enfants à faire face aux horreurs de la guerre, au SSPT, à se réadapter à l'école et à redevenir des enfants. Ils ont également fait beaucoup de travail impromptu de base pendant la guerre, comme aider à mettre en place des abris. Notre espoir est que cette guerre sera bientôt terminée, et qu'ils pourront commencer le travail de guérison du cœur de ces enfants.

Une initiative dirigée par un développeur indépendant visant à collecter des fonds pour des organisations caritatives apportant des secours en Ukraine a déjà collecté plus de 2,3 millions de dollars en un peu plus de 24 heures. Plus de 700 créateurs sur itch.io ont créé le Bundle for Ukraine, une collection de plus de 900 jeux indépendants et plus encore, tous les bénéfices étant reversés à des organisations caritatives fournissant une aide humanitaire dans le pays.Sur la description du bundle, il est marqué :« Le peuple ukrainien est attaqué. En tant que développeurs de jeux, nous voulons créer de nouveaux mondes, pas détruire celui que nous avons. C'est pourquoi nous nous sommes regroupés pour présenter ce forfait caritatif afin d'aider les Ukrainiens à survivre à cette épreuve et à prospérer après la fin de la guerre. Cette cause a touché les créateurs du monde entier, dans la mesure où notre bundle contient près de 1 000 jeux, RPG de table, livres, etc.« Plus de 700 créateurs se sont joints au soutien pour faire don de leur travail. Tous les bénéfices de ce lot seront répartis entre les associations caritatives suivantes :« Sur ces près de 1 000 produits, plus de 600 n'ont jamais fait partie d'un lot majeur auparavant. Plusieurs développeurs et éditeurs de premier plan se sont inscrits sur itch.io spécifiquement pour faire partie de ce bundle. Et il y en a pour tous les goûts - nous avons près de 600 jeux vidéo numériques, plus de 300 RPG de table analogiques et des dizaines de packs d'actifs, de livres, de zines et de bandes dessinées, de bandes sonores/musique et une foule d'autres produits. Également unique à ce pack, nous n'autorisons que les produits payants.« Nous avons gardé le minimum bas, mais nous vous invitons fortement à payer au-dessus du minimum si vous pouvez vous le permettre. Tous les profits seront partagés entre les organismes de bienfaisance 50/50.« Nous sommes aux côtés des Ukrainiens et de tous les peuples du monde qui méprisent la guerre.« Merci. »Pour un don minimum de 10 $, les joueurs peuvent obtenir un véritable assortiment de jeux, y compris Skatebird, Superhot et bien d'autres encore. Le pack ne se limite pas aux jeux, mais comprend également des livres, des RPG de table, des ressources de jeu, des bandes dessinées, de la musique, etc.soutient deux organisations caritatives, International Medical Corps et Voices of Children, basée en Ukraine, qui fournit des services de santé mentale aux enfants qui ont subi le traumatisme de la guerre.Selon Brandon Sheffield, fondateur de Necrosoft Games et organisateur du bundle, l'éditeur Sable Raw Fury s'est spécifiquement inscrit sur la plateforme itch.io afin de rendre disponible une partie de sa bibliothèque de jeux dans le bundle. La collection a atteint son objectif de 1 million de dollars en moins d'une journée avec des montants moyens de dons dépassant le minimum de 10 dollars. Elle s'élève désormais à 2,34 millions en moins de deux jours avec des contributions moyennes de 14,60 dollars, la contribution maximale dans ce laps de temps a été de 9 000 dollars.sera en vente jusqu'au vendredi 18 mars.Source : Bundle for Ukraine ( 1 Que pensez-vous de cette initiative ?