Steam est une plateforme de distribution de contenu en ligne, de gestion des droits et de communication développée par Valve et orientée vers les jeux vidéo, elle permet aux utilisateurs d'acheter des jeux, du contenu pour les jeux, de les mettre à jour automatiquement, de gérer la partie multijoueur des jeux et offre des outils communautaires autour des jeux utilisant Steam.L’année dernière, Tesla a suscité l'intérêt des autorités de réglementation et des défenseurs de la sécurité en raison du déploiement difficile de son système bêta d'autoconduite intégrale, mais la société a jusqu'à présent réussi à éviter l'examen minutieux de sa décision d'ajouter discrètement la possibilité de jouer à des jeux vidéo pendant la conduite.Des vidéos montrant des critiques et des conducteurs accédant à un jeu en mouvement sont apparues sur YouTube et ont été remarquées. Si la possibilité de jouer dans une Tesla n'est pas nouvelle (la société a commencé à ajouter des jeux de style arcade en 2019), le fait de le faire pendant que les véhicules ne sont pas garés l'est. Le constructeur automobile a ajouté les jeux dans une mise à jour logicielle qui a été envoyée à la plupart de ses voitures cet été.Ils peuvent être joués par le conducteur ou par un passager à la vue du conducteur, ce qui soulève de nouvelles questions quant à savoir si Tesla compromet la sécurité alors qu'il s'empresse d'ajouter de nouvelles technologies et fonctionnalités dans ses voitures.Trois jeux ont accompagné la mise à jour 2021.12.25.6 : Solitaire, Sky Force Reloaded, The Battle of Polytopia : Moonrise, qui sont venus s'ajouter à la bibliothèque existante de 11 jeux sur le système informatique embarqué. Alors que les premiers jeux ne pouvaient être joués que si la voiture était garée, les vidéos YouTube ont montré qu’il était possible d'accéder aux nouveaux jeux tout en conduisant.Pour certains analystes, il est possible que le constructeur automobile, dans sa hâte de mettre à jour le logiciel de ses véhicules, ait oublié d'inclure la restriction de voiture garée pour ces trois nouveaux jeux. Même si c'était le cas, c'est toujours une image terrible pour Tesla, et cela montre qu'ils sont plus préoccupés par le respect de leurs propres promesses impossibles que par la sécurité de leurs clients et des passants innocents.Le PDG de Tesla, Elon Musk, a indiqué que, selon lui, « le divertissement sera essentiel lorsque les voitures se conduiront toutes seules », ce que Tesla devrait pouvoir réaliser dans le courant de l'année. Pour l'instant, il s'agit principalement de créer une valeur ajoutée à l'expérience de propriété, mais Tesla pourrait avoir de plus grands projets pour les jeux à l'intérieur de ses véhicules.La fonctionnalité de Tesla n’est pas passée inaperçue. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) veut savoir pourquoi Tesla laisse les propriétaires de ses voitures jouer au solitaire tout en conduisant . La NHTSA a publié une déclaration indiquant qu'elle examinait cette fonctionnalité. « Nous sommes conscients des préoccupations des conducteurs et nous discutons de cette fonctionnalité avec le fabricant », a déclaré la NHTSA.Les lois locales américaines semblent alignées contre l'idée d'avoir un jeu visiblement en marche pendant qu'une voiture est en mouvement, même si le conducteur n'est pas celui qui joue. Un tour d'horizon de 2014 de la Consumer Electronics Association a révélé que des lois sur la « restriction des écrans vidéo » étaient en vigueur dans 34 États et dans le District de Columbia.Bien que les lois spécifiques varient, la plupart des réglementations se concentrent sur le fonctionnement des écrans de « télévision » qui sont visibles par le conducteur lorsque la voiture est en mouvement (la loi californienne restreint plus largement l'utilisation de tout moniteur vidéo ou écran vidéo ou tout autre dispositif similaire qui affiche un signal vidéo).Musk a annoncé sur Twitter que Tesla s'efforce de faire fonctionner la bibliothèque de jeux de Steam directement sur le logiciel de Tesla au lieu de porter des jeux spécifiques. Dans le fil de discussion Twitter, Musk a réitéré son objectif de faire fonctionner Cyberpunk, un jeu exigeant sur le plan graphique, sur le prochain Cybertruck.Tesla a récemment déployé un nouvel ordinateur de divertissement dans les Model S et Model X qui est orienté vers les jeux vidéo. Avec le dévoilement des nouveaux Model S et Model X, Tesla a annoncé un nouvel ordinateur de jeu à l'intérieur des véhicules. Une puissance de traitement allant jusqu'à 10 téraflops permet de jouer à bord du véhicule comme sur les consoles les plus récentes grâce à Tesla Arcade. La compatibilité avec les manettes sans fil permet de jouer depuis n'importe quel siège.Patrick Schur, connu pour ses fuites de puces, a publié un diagramme du nouvel ordinateur de jeu de Tesla, alimenté par le GPU AMD Navi 23 :Le système est intégré et se connecte directement à deux écrans tactiles à l'intérieur du Model S et du Model X pour jouer à des jeux, regarder des divertissements et exécuter certaines autres fonctions. Le système est intégré et se connecte directement à deux écrans tactiles à l'intérieur du Model S et du Model X pour jouer à des jeux, regarder des divertissements et exécuter certaines autres fonctions.Le PDG Elon Musk a également révélé que le nouvel ordinateur dispose de plus d'espace de stockage pour pouvoir gérer plus de jeux sur la plateforme en même temps. Le site videocardz a comparé les spécifications avec celles des consoles existantes de la dernière génération montrant qu'elles correspondent bien aux spécifications disponibles.L'objectif de Tesla serait de permettre à une pléthore de jeux Steam de fonctionner sans travailler avec les studios de jeux vidéo pour porter les jeux sur le système ou exiger des modifications spécifiques de la part des développeurs de jeux.Quel est votre avis sur le sujet ?