Le Steam Deck est un appareil portable conçu par Valve, société mère de Steam. Le Steam Deck permet aux joueurs d'accéder à leur compte Steam, leur bibliothèque et leurs amis dans un appareil portable suffisamment puissant pour faire tourner des jeux modernes comme Control ou Star Wars Jedi : Fallen Order. Il est possible de régler les paramètres graphiques et les plafonds de framerate comme vous le feriez normalement, même si, naturellement, un grand nombre de paramètres haut de gamme ne seront pas disponibles étant donné la puissance limitée par rapport aux GPU haut de gamme.Les paramètres utilisés pour les jeux auront également un impact considérable sur l'autonomie de la batterie. À titre d'exemple, Valve explique que si Portal 2 est joué à 30 FPS, les joueurs auront probablement environ cinq heures de jeu continu. L'écran est limité à un taux de rafraîchissement de 60 Hz, ce qui signifie que vous ne pourrez pas profiter des avantages des jeux fonctionnant à 120 FPS sur ce matériel. Le Steam Deck utilise des sticks symétriques, avec des boutons standard A/B/X/Y, deux trackpads, un D-pad, un bouton d'alimentation, des boutons de volume et des gâchettes R1/R2/L1/L2.Il comprend également quatre boutons de prise en main assignables à l'arrière de l'appareil. Avec le Steam Deck, la société intensifie ses efforts pour rendre le jeu sur Linux beaucoup plus possible et plus fluide, mais il ne peut pas exécuter pour l'instant certains des jeux les plus populaires de Steam. En effet, le Steam Deck utilise la dernière version de SteamOS, un OS basé sur Arch Linux, qui fonctionne avec un logiciel appelé Proton, lui-même développé par Steam. Proton fonctionne comme une couche de compatibilité de sorte que même les versions Windows des jeux peuvent fonctionner sur Linux.Le mois dernier, Valve a annoncé que le Steam Deck sera lancé le 25 février 2022. Dans ce cas, le terme "lancement" ne signifie pas que vous aurez un Steam Deck entre les mains ce jour-là. À partir du 25 février, Valve commencera à envoyer un e-mail à tous ceux qui ont précommandé un Steam Deck. « Les clients auront 3 jours à compter de la réception de leur e-mail de commande pour effectuer leur achat, avant que leur réservation ne soit libérée pour la personne suivante dans la file d'attente. Les premières unités seront envoyées aux clients à partir du 28 », explique Valve.« Nous prévoyons de publier de nouveaux lots d'e-mails de commande chaque semaine », a-t-il ajouté. La société a travaillé sans relâche sur la compatibilité des jeux pour la sortie imminente du Steam Deck. Il y a quelques semaines à peine, Valve a annoncé que le premier titre "vérifié" pour le Steam Deck est "Portal 2", un jeu qu'il a lui-même développé. Depuis, la liste des jeux vérifiés et la liste des jeux jouables ont considérablement augmenté. Actuellement, il y a 145 titres vérifiés, ce qui, à lui seul, donnera au Steam Deck la plus grande bibliothèque de lancement de toutes les consoles.En effet, le site SteamDB a dressé une liste de tous les jeux vérifiés jusqu'à présent. Le site se base sur des données directement tirées de la base de données Steam pour créer un hub d'informations cruciales facilement accessible. Vous pouvez mettre le nom d'un jeu dans la barre de recherche pour voir s'il prend en charge une série de fonctionnalités telles que la lisibilité du texte de l'interface, la prise en charge de la configuration de la manette par défaut, etc. Jusqu'à présent, le site a répertorié 258 jeux, dont 145 sont classés comme vérifiés. Un jeu "vérifié" fonctionnera sans aucun ajustement nécessaire.Valve a détaillé le système de vérification du Steam Deck à la fin de l'année dernière, où l'on a appris les quatre niveaux de compatibilité du système. Le niveau le plus élevé est "Vérifié", ce qui signifie que le jeu a passé avec succès les tests de Valve concernant la manipulation de la manette et d'autres facteurs applicables au Steam Deck, comme l'affichage et la transparence. Le niveau suivant est "Jouable", ce qui signifie que le jeu fonctionnera, mais nécessitera peut-être quelques ajustements - comme une configuration de contrôleur faite par la communauté - pour une expérience optimale.Les jeux "non pris en charge" ne fonctionneront pas sur le Steam Deck, tandis que les jeux "inconnus" n'ont pas encore été testés par Valve. Parmi les jeux vérifiés, on trouve des titres comme "Cuphead", "Celeste", "The Messenger" et "Death's Door", ainsi que des jeux plus gourmands en performances comme "Death Stranding", "Portal 2", "Dark Souls 2", etc. Les jeux qui ne seront pas supportés comprennent "Black Desert", "Conan Exiles" et "Dead by Daylight", en raison de configurations antitriche non prises en charge. Trente des jeux testés sont jouables, et 7 ne sont pas pris en charge.L'autre point important est que sur les 145 titres vérifiés, 65 ont été développés avec Unity. Cela pourrait être une indication de la popularité du moteur, mais dans l'ensemble de Steam, il y a 26 142 titres qui l'utilisent, sur 110 014. C'est moins d'un quart de tous les titres. Toutefois, selon un rapport de 2021 sur l'univers des jeux vidéo publié par Unity Technologies, la société à l'origine du moteur, Unity reste le moteur de jeu de prédilection avec 61 % des développeurs interrogés qui l'utilisent.Mais qu'en est-il des éditeurs ? Square Enix est en tête de la liste des jeux vérifiés et de celle des principaux développeurs. Sur l'ensemble des jeux qui ont déjà été vérifiés par Valve, 6 sont publiés par Square, tandis que 4 sont publiés et développés par la société.Sources : SteamDB Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des titres qui ont déjà été vérifiés par Valve sur le Steam Deck ?Que pensez-vous de la prédominance des jeux développés avec Unity dans cette liste ?