Q. En tant que joueur de Destiny 2, le fait que Bungie fasse partie de PlayStation a-t-il un impact immédiat sur ma façon de jouer et de vivre Destiny 2 ?



Non. Notre engagement envers Destiny 2 en tant que jeu multiplateforme avec un Cross Play complet reste inchangé.

Nous voulons que vous puissiez jouer à The Witch Queen le 22 février 2022, sur la plateforme de votre choix.



Q. L'intégration de Bungie à PlayStation aura-t-elle un impact sur Destiny 2 sur les plateformes autres que PlayStation ?



Non. Nous voulons maintenir l'excellente expérience que vous avez déjà sur la plate-forme de votre choix.



Q. Les saisons, événements, packs ou extensions annoncés seront-ils modifiés ou affectés par l'intégration de Bungie à PlayStation ?



Non. Bungie conserve une indépendance créative totale pour ses jeux et sa communauté. Nos plans pour la Saga de la lumière et des ténèbres restent inchangés, jusqu'à La Forme finale en 2024.



Q. Destiny 2 : The Witch Queen comprendra-t-il des exclusivités de plateforme ?



Non. The Witch Queen ne contiendra aucune exclusivité de plateforme. Chaque joueur doit pouvoir vivre une expérience Destiny exceptionnelle, quel que soit l'endroit où il choisit de jouer.



Q. Les fonctions multiplateformes, comme la sauvegarde croisée, le jeu croisé, l'application compagnon Destiny 2 ou les applications tierces comme le gestionnaire d'objets Destiny (DIM) seront-elles modifiées ou supprimées ?



Non. L'engagement de Bungie envers le jeu multiplateforme et les fonctionnalités sociales reste inchangé. Nous pensons que les jeux sont plus agréables à partager avec des amis, où qu'ils choisissent de jouer, et nous continuerons à investir dans de nouvelles fonctionnalités et plateformes.



Q. Bungie a d'autres jeux en développement. Seront-ils désormais exclusifs à PlayStation ?



Non. Nous voulons que les mondes que nous créons s'étendent à tous les endroits où les gens jouent. Nous continuerons à nous autoéditer, à être indépendants sur le plan créatif, et nous continuerons à animer une seule et même communauté Bungie.



Q. Je joue à Destiny sur Steam, Xbox ou Stadia - ma plateforme sera-t-elle toujours prise en charge ?



Oui.

« Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer que Bungie va rejoindre la famille PlayStation. Tout d'abord, je tiens à préciser à la communauté que Bungie restera un studio et un éditeur indépendant et multiplateforme. En tant que tel, nous pensons qu'il est logique qu'il siège aux côtés de l'organisation PlayStation Studios, et nous sommes incroyablement enthousiastes quant aux possibilités de synergies et de collaboration entre ces deux groupes de classe mondiale. J'ai passé beaucoup de temps avec Pete Parsons, Jason Jones et l'équipe de direction de Bungie pour développer les bonnes relations qui leur permettront d'être pleinement soutenus par Sony Interactive Entertainment et de faire ce qu'ils font de mieux : créer des mondes incroyables qui captivent des millions de personnes », a déclaré Jim Ryan, Président et PDG de Sony Interactive Entertainment.« Je suis absolument ravi d'annoncer qu'un nouveau membre va rejoindre la famille PlayStation ! Je suis un fan de Bungie depuis de nombreuses années. J'admire et apprécie les jeux qu'ils créent, et j'ai beaucoup de respect pour leur capacité à créer des mondes que les joueurs ont envie d'explorer encore et encore », a déclaré Hermen Hulst.« Bungie crée des jeux dotés d'une technologie exceptionnelle et extrêmement amusants à jouer. Ils font également preuve d'un dévouement inégalé envers les communautés qui jouent à leurs jeux, et tout le monde chez PlayStation, et PlayStation Studios, sera enthousiasmé par ce que nous pouvons partager et apprendre d'eux », ajoute-t-il.Cette acquisition intervient peu après l'annonce par Microsoft de son intention d'acquérir Activision Blizzard dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 68,7 milliards de dollars. Bungie « continuera à publier indépendamment et à développer de manière créative nos jeux », écrit Pete Parsons, PDG de Bungie, dans un billet de blog.L'acquisition de Microsoft, qui pourrait être finalisée dès le 1er juillet, pourrait menacer l'accès des propriétaires de PlayStation à des jeux développés par Activision Blizzard, de Diablo à Overwatch en passant par Spyro et Tony Hawk. Même Crash Bandicoot, qui était autrefois synonyme de la marque PlayStation, serait une propriété de Microsoft après la conclusion de l'accord. Et puis il y a Call of Duty, la méga-franchise annuelle de tir à la première personne qu'il est particulièrement difficile d'imaginer ne plus faire partie de l'univers PlayStation.Hermen Hulst, responsable de PlayStation Studios, a réitéré ce sentiment dans un autre billet de blog. « L'expertise technique de Bungie, associée à leur expérience dans la création de communautés très engagées, en font un partenaire naturel pour la collaboration avec PlayStation Studios », a-t-il déclaré. « Nous sommes ravis de faire des plans pour partager les compétences et l'expertise, et de libérer le potentiel en ayant les brillants esprits de Bungie sous le toit de PlayStation. »Bungie dit carrément au public que ses futurs jeux ne deviendront pas des exclusivités PlayStation. « Non. Nous voulons que les mondes que nous créons s'étendent à tous les endroits où les gens jouent à des jeux. Nous continuerons à être autoédités, indépendants sur le plan créatif, et nous continuerons à animer une seule et même communauté Bungie », écrit Bungie dans une FAQ sur l'accord. Dans cette FAQ, Bungie évoque également l'impact de l'acquisition sur Destiny 2, le jeu à succès de longue date. Voici, ci-dessous, la FAQ :Cette acquisition est la dernière d'une série d'acquisitions importantes annoncées ce mois-ci. Le secteur est encore sous le choc de l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft, une semaine après l'annonce du rachat du développeur mobile Zynga par Take-Two pour 12,7 millions de dollars. L'année dernière, Sony a racheté de nombreux studios pour étoffer sa famille PlayStation Studios, notamment Housemarque, le développeur de Returnal, et Bluepoint Games, le développeur du remake de Demon's Souls.Voici quelques mots d'Hermen le Responsable des studios PlayStation sur cette acquisition et ce qu'elle signifie pour les joueurs :« J'ai passé beaucoup de temps avec l'équipe dirigeante de Bungie et il est clair que leur expérience et leurs compétences sont très complémentaires des nôtres. Nous serons prêts à accueillir et à soutenir Bungie alors qu'ils continuent à se développer, et je ne peux pas attendre de voir ce que l'avenir réserve à cette équipe incroyable. »En reponse à Hermen, Pete Parsons, CEO de Bungie a indiqué que : « Nous sommes convaincus que les jeux ont un potentiel illimité et que pour faire quelque chose de valable dans le domaine du divertissement, nous devons miser gros sur notre vision, sur notre studio et sur notre incroyable équipe de créateurs de confiance qui construisent des mondes inoubliables qui comptent vraiment pour les gens »« En Sony, nous avons trouvé un partenaire qui nous soutient inconditionnellement dans tout ce que nous sommes et qui souhaite accélérer notre vision pour créer des divertissements qui touchent toutes les générations, tout en préservant l'indépendance créative qui bat dans le cœur de Bungie. Comme nous, Sony pense que les univers de jeu ne sont que le début de ce que nos propriétés intellectuelles peuvent devenir. Ensemble, nous partageons le rêve de créer et d'encourager des franchises emblématiques qui unissent les amis du monde entier, les familles de toutes les générations et les fans sur de multiples plateformes et supports de divertissement. »L'expertise de classe mondiale de Bungie en matière de développement multiplateforme et de services de jeux aidera sans nul doute Sony à concrétiser sa vision d'étendre PlayStation à des centaines de millions de joueurs. Bungie est un grand innovateur et a développé des outils propriétaires incroyables qui aideront PlayStation Studios à atteindre de nouveaux sommets sous la direction de Hermen Hulst, Responsable des studios PlayStation.Maintenant, après que Microsoft a dépensé une tonne d'argent pour acquerir d'acquérir Activision Blizzard, Sony a apparemment fait de même. Cependant, selon les termes de l'accord entre Microsoft et Activision, Microsoft devrait encore respecter des accords pendant au moins deux ans pour garantir l'arrivée de nouveaux jeux Call of Duty sur les consoles PlayStation jusqu'en 2023. Pour ceratains analyste, sur ce point, l'accord de Sony fait écho à celui de Microsoft, puisque Bungie se serait engagé à honorer ses plans pour que Destiny 2 et les autres jeux de Bungie restent multiplateformes et indépendants.Sources : Playstation Que Pensez-vous des franchises entre Microsoft et Activision Blizzard et celle de Sony et Bungie ?Quel peuvent être selon vous les enjeux dans ces business stratégies ?