Pour la deuxième fois consécutive, l', l’événement d'une semaine diffusant en live la complétion de plus d'une centaine de jeux, c'est déroulé complètement en ligne. Cela a été l'occasion de voir des joueurs talentueux finir nos jeux préférés dans un laps de temps le plus court possible.Cet événement est réalisé afin de récolter des donations, donations distribué à la fondation contre le cancer. Et c'est ainsi, qu'après une semaine non stop et acharnée ce sont plus de 3,42 millions de dollars qui ont été reçus.Vous pouvez retrouver les différentes runs en VOD sur YouTube Que pensez-vous de ce type d'événement ?Quels est la run que vous avez préférée ?