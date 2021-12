Tor a déclaré qu'Ubisoft n'avait envoyé qu'un seul e-mail d'avertissement d'inactivité et de suppression de compte

L'activité de jeu du compte depuis sa création.

La propriété des jeux PC depuis la création du compte : les comptes liés aux jeux achetés ne sont pas éligibles à la suppression

La durée d'inactivité du compte, c'est-à-dire la dernière connexion à notre écosystème (y compris depuis les jeux Ubisoft sur Steam et autres plateformes). Bien que nos conditions d'utilisation soient censées refléter toutes les possibilités, dans la pratique, nous n'avons jamais supprimé les comptes inactifs depuis moins de 4 ans.

L'existence d'un abonnement actif à Ubisoft + lié au compte.

Si vous ne vous êtes pas connecté à votre compte Ubisoft ou UPlay depuis un certain temps, vous voudrez peut-être vérifier s'il est encore actif. L'éditeur de jeux français avait apparemment supprimé un compte pour inactivité alors même qu'il avait des jeux payants dans sa bibliothèque. Selon PCWorld, le compte en question était inactif depuis plus d'un an lorsque le propriétaire a décidé de faire une pause dans les jeux. « En 2020, j'ai vendu mon PC parce que je jouais beaucoup trop et que la façon saine de le faire était un peu dépassée. J'ai fait le choix de travailler et d'aller à l'école », a déclaré le propriétaire du compte Tor.Lorsqu'il a décidé de se remettre au jeu à l'été 2021, il a constaté qu'il ne parvenait pas à se connecter à son compte Ubisoft. Il a pu réinitialiser son mot de passe, mais a découvert plus tard que le compte lui-même avait été fermé et définitivement supprimé ainsi que des centaines de dollars de jeux. Tor a ajouté qu'aucun de ses autres comptes liés au jeu n'avait été fermé, à l'exception d'Ubisoft.En vérifiant son courrier électronique, Tor a déclaré avoir trouvé un avertissement d'inactivité d'Ubisoft dans son dossier de courrier indésirable daté du 20 janvier. L'e-mail indiquait que son compte avait été temporairement fermé et serait définitivement fermé s'il ne cliquait pas sur le lien fourni dans les 30 jours.Lorsqu'il a essayé de contacter Ubisoft au sujet de l'e-mail, les représentants de la société lui ont dit qu'ils ne pourraient récupérer aucun de ses jeux car son compte avait été fermé. « Si le compte est fermé, il n'y a aucun moyen de le restaurer », a déclaré le représentant du support.Bien qu'il existe une clause dans les conditions d'utilisation qui permet à l'entreprise de suspendre ou de fermer un compte pour inactivité, Ubisoft affirme que ce qui est arrivé à Tor était un problème et qu'ils n'ont jamais suspendu un compte inactif depuis moins de quatre ans. La société insiste également sur le fait qu'elle ne fermerait jamais un compte avec des jeux achetés dans sa bibliothèque.Malheureusement, il existe également une clause dans les conditions d'utilisation selon laquelle aucun crédit ne sera rendu à l'utilisateur en cas de résiliation ou de suspension du compte. La page d'assistance de l'entreprise cite également la conformité au règlement général sur la protection des données et la libération d'espace de base de données comme principale raison pour laquelle ils suppriment les comptes inutilisés.« Soyez rassurés, Ubisoft ne ferme pas automatiquement les comptes inactifs », peut-on lire sur la page d'assistance. «*Cependant, conformément à nos conditions d'utilisation, dans de rares cas, nous pouvons prendre des mesures pour nous conformer à certaines législations locales sur la protection des données. Ce n'est que si nous avons de bonnes raisons de croire que le compte en question restera inutilisé. Nous pouvons également fermer des comptes inactifs à long terme pour maintenir notre base de données. Vous serez averti par e-mail si nous commençons le processus de fermeture de votre compte inactif ».Ubisoft, cependant, dit que le compte de Tor ne correspond pas aux critères de suppression et qu'ils le contacteront pour mener une enquête à ce sujet et prendre les mesures appropriées.Quant à la façon dont les autres sociétés et éditeurs de jeux vidéo gèrent leur inactivité, Valve dit qu'ils ne désactivent pas les comptes Steam inactifs. Ils ne les incluent pas non plus dans les statistiques d'utilisateurs actifs des rapports de données. Bien qu'un utilisateur ait affirmé que Valve avait supprimé son compte Steam qui comprenait plusieurs jeux et mods après 13 ans d'inactivité.Les conditions d'utilisation d'Epic Games indiquent qu'ils peuvent changer le nom des comptes inactifs mais ne disent rien sur leur suppression. Les conditions d'utilisation de Blizzard ne mentionnent pas non plus la suppression de compte pour inactivité.Microsoft, pour sa part, a déclaré que si quelqu'un utilise Minecraft Realms puis laisse son compte inactif pendant 18 mois, l'entreprise peut effacer les données de son serveur. Minecraft Realms, soulignons-le, est un cas différent, car les joueurs doivent payer des frais mensuels et les niveaux sont stockés sur le serveur. Dans le cas d'Ubisoft de Tor, cependant, les jeux «*achetés*» ne nécessitent pas d'abonnement mensuel.Riot Games, d'autre part, suspendra ou résiliera les comptes s'ils sont inactifs pendant « une période prolongée ». Bien que le portefeuille de Riot n'inclue pas de jeux payants, tous les DLC ou modules complémentaires connectés au compte seront également supprimés lors de la résiliation du compte.Le plus fou à ce sujet est qu'il est parfaitement légal pour les sociétés de jeux vidéo de supprimer votre compte, que vous ayez dépensé zéro ou mille dollars pour leurs jeux, comme l'a expliqué l'avocat en droit des jeux vidéo Ryan Morrison à PCWorld.« Ils peuvent supprimer votre compte pour n'importe quelle raison », a-t-il déclaré, exposant le fait que les utilisateurs n'achètent pas réellement de jeux auprès de ces sociétés, ils leur accordent une licence. En utilisant des livres comme exemple, Morrison a expliqué que l'achat d'un livre physique vous accordera la propriété de ce livre, tandis que l'achat d'un livre électronique pour Amazon Kindle ne vous accordera qu'une licence pour afficher le livre. Il a également ajouté qu'Amazon peut révoquer cette licence quand il le souhaite, comme c'est le cas avec les copies numériques de jeux vidéo.Morrison, un joueur lui-même, a déclaré qu'il n'approuvait pas les politiques comme celles d'Ubisoft, mais légalement, les éditeurs et services de jeux ont le droit de supprimer votre compte quand ils le souhaitent. Il a dit qu'il pourrait potentiellement y avoir des raisons pour lesquelles il est logique de fermer les comptes inactifs. Blizzard, par exemple, a rencontré des problèmes où les utilisateurs créaient des dizaines et des dizaines de comptes pour garder les noms d'utilisateur. Les fournisseurs ont également agi pour empêcher les joueurs de créer plusieurs comptes pour se jouer du système.Dans le cas de Tor, même si Ubisoft repose sur des bases juridiques solides, cela soulève la question de savoir pourquoi l'éditeur gaspillerait de l'énergie pour tuer des comptes inactifs. Sa note d'assistance indique que l'entreprise ne le fait pas automatiquement, mais Tor n'est pas le seul exemple que nous ayons trouvé. Une personne du forum d'assistance d'Ubisoft a écrit en février 2021*:*«*J'ai reçu cet e-mail "Fermeture de compte Ubisoft en raison d'inactivité" hier soir. Pour être honnête, j'ai d'abord pensé que c'était du SPAM ! » D'autres personnes ayant répondu au message ont également signalé avoir reçu le même e-mail.Interrogés sur la situation, les responsables d'Ubisoft ont déclaré que leur politique était nécessaire pour se conformer au règlement général européen sur la protection des données. « Nous avons mis en place le processus de suppression de compte conformément aux exigences du RGPD (article 5.1.e sur l'obligation de limiter la durée de conservation des données). Nos politiques sont alignées sur les exigences légales et les normes de l'industrie. Cette mesure agit également comme une protection pour nos joueurs contre la fraude », a déclaré le porte-parole.Ubisoft a déclaré qu'il prend au sérieux la suppression, qu'elle ne se fait pas au hasard, et que quatre critères sont pris en compte avant que cela ne se produise*:Avant qu'un compte ne soit supprimé, a déclaré Ubisoft, le joueur devrait recevoir trois e-mails sur une période de 30 jours proposant de restaurer le compte en statut actif. L'utilisateur recevra également un message d'erreur lors de la connexion avertissant de la suppression en attente.De toute évidence, plusieurs des facteurs ne s'appliqueraient pas à Tor s'il est exact de dire qu'il a pris moins de deux ans sur sa pause et a également acheté plusieurs jeux directement auprès d'Ubisoft.A cela, Ubisoft a indiqué : « Compte tenu du cas précis que vous évoquez, le joueur mentionne que son compte a été supprimé alors qu'il n'était inactif que depuis moins de 2 ans (il mentionne qu'il était absent pendant deux ans maximum sur ce compte) et qu'il avait acheté des jeux PC via Ubisoft Connect (et non Steam ou Epic par exemple, auquel cas les droits seraient liés à leurs comptes sur ces plateformes) ». Le porte-parole d'Ubisoft a poursuivi: « Ce cas ne correspond pas à nos critères de suppression de compte inactif, donc notre équipe de support client contactera le joueur pour obtenir son nom d'utilisateur afin qu'il puisse lancer une enquête et prendre les mesures appropriées ».Sources : PC Mag, conditions d'utilisation d'Ubisoft Quelle lecture en faites-vous ?Avez-vous déjà eu un compte sur une plateforme de jeux vidéo qui a été supprimé ? Qu'avez-vous fait pour le récupérer ?