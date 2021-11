Bonjour à tous !Je viens de mettre en ligne ma nouvelle application « Seccia Store » qui vous permettra d'installer et de mettre à jour facilement toutes mes applications pour Windows 10/11 uniquement. Ce store permet également d'acheter directement mes jeux sans passer par Steam ou autre plateforme intermédiaire.Pourquoi ? Parce que je quitte ces boutiques pour distribuer mes logiciels et jeux Windows afin de rester totalement indépendant de mon contenu. Pas de pubs, pas d'achats intégrés, pas de DRM, pas de limite de poste, pas de censure... à l'ancienneEvidemment les jeux présents actuellement sur Steam resteront disponibles mais ne seront plus mis à jour. Je vous invite donc à migrer sur ma plateforme si vous utilisez Windows. En revanche, rien ne change pour Mac, iOS, tvOS (via Apple) et Android (via Google Play et Amazon). Pour info, sur Android je m'oriente vers du gratuit avec pub, et sur Apple plutôt du payant mais ça va dépendre du gameplay (certains jeux auront des achats intégrés). J'essaye de trouver un modèle économique adapté pour chaque application. Pas toujours facile...Et pour le lancement, j'en profite pour rendre le jeu Pi gratuit en exclu sur ce store. Il s'agit de la version 1.2 au format vidéo 21/9Les autres applications gratuites :- AGE- JukeBox- Gunbot- God won't Bless AmericaLe lien de téléchargement de l'application « Seccia Store »AGE 1.4 se télécharge via le store mais les anciens builds sont toujours accessibles en lien direct.