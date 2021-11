Ce type d'environnement a gagné en popularité cette année, la pandémie ayant incité les gens à passer plus de temps en ligne.L'intérêt s'est accru le mois dernier lorsque Facebook a changé son nom en Meta pour refléter son orientation vers le développement de produits de réalité virtuelle pour le métaverse.Decentraland est un type spécifique de métaverse qui utilise la blockchain. Les terrains et autres objets de Decentraland sont vendus sous la forme de jetons non fongibles (NFT), une sorte d'actif cryptographique.Les amateurs de crypto-monnaies y achètent des terrains à titre d'investissement spéculatif, en utilisant la crypto-monnaie de Decentraland, MANA.Une filiale de Tokens.com, appelée Metaverse Group, a acheté une parcelle de terrain pour 618 000 MANA, soit environ 2 428 740 dollars à l'époque, ont indiqué un porte-parole de Decentraland et un communiqué de Tokens.com.Par ailleurs, l'achat du terrain a également enregistré sur la place de marché NFT OpenSea.Decentraland a déclaré qu'il s'agissait de l'achat le plus cher d'une parcelle d'immobilier virtuel sur la plateforme.Le terrain se trouve dans la zone "Fashion Street" de la carte de Decentraland et Tokens.com a déclaré qu'il serait utilisé pour accueillir des événements de mode numériques et vendre des vêtements virtuels pour les avatars.Il est composé de 116 parcelles plus petites, mesurant 52,5 pieds carrés chacune, ce qui donne au terrain une superficie de 6 090 pieds carrés virtuels.Andrew Kiguel, PDG de Tokens.com, a déclaré que ces actifs viendraient compléter les biens immobiliers déjà détenus par Metaverse Group.En juin, une parcelle de terrain virtuel à Decentraland s'est vendue pour 1 295 000 MANA, soit 913 228 dollars à l'époque. Les acheteurs ont construit un centre commercial virtuel pour vendre des vêtements numériques, mais aucun acheteur en'y a été vu depuis.MANA est très volatile. Il a gagné environ 400 % ce mois-ci, selon Coinbase, et a connu un pic après le changement de nom de Facebook.Source : Andrew Kiguel, CEO de Tokens.comQu'en pensez-vous ?Quel est votre avis sur ces mondes virtuels ? en avez-vous adopté un ?Pensez-vous que ces métaverses auront du succès sur le long terme ?