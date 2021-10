Le logiciel Oculess vous permet de supprimer la télémétrie et de déconnecter complètement votre casque Quest de votre compte Facebook

Toute personne utilisant un appareil Oculus pour la première fois doit se connecter avec un compte Facebook.

Si vous êtes un utilisateur existant et que vous possédez déjà un compte Oculus, vous avez la possibilité de vous connecter avec Facebook et de fusionner vos comptes Oculus et Facebook.

Si vous êtes un utilisateur existant et que vous choisissez de ne pas fusionner vos comptes, vous pouvez continuer à utiliser votre compte Oculus pendant deux ans.

Nous mettrons fin au support des comptes Oculus.

Si vous choisissez de ne pas fusionner vos comptes à ce moment-là, vous pouvez continuer à utiliser votre appareil, mais toutes les fonctionnalités nécessiteront un compte Facebook.

Nous prendrons des mesures pour vous permettre de continuer à utiliser le contenu que vous avez acheté, même si certains jeux et applications peuvent ne plus fonctionner. Cela peut être dû au fait qu'ils nécessitent un compte Facebook ou au fait qu'un développeur a choisi de ne plus prendre en charge l'application ou le jeu que vous avez acheté.

Vient alors Oculess

Pour 500 dollars de plus que le prix de la version grand public, vous pourrez disposer d'un casque Oculus Quest 2 qui ne nécessite pas d'avoir un compte Facebook

Tous les futurs appareils Oculus inédits nécessiteront un compte Facebook, même si vous avez déjà un compte Oculus.« Offrir aux utilisateurs un moyen unique de se connecter à Oculus, en utilisant leur compte Facebook et leur mot de passe, facilitera la recherche, la connexion et le jeu avec des amis en VR. Nous savons que la réalité virtuelle sociale a tellement plus à offrir, et ce changement permettra d'intégrer de nombreuses fonctionnalités que les gens connaissent et aiment sur Facebook. Cela nous permettra également de présenter plus d'expériences multijoueurs et sociales alimentées par Facebook à venir en VR, comme Horizon, où vous pouvez explorer, jouer et créer des mondes. La majorité de nos utilisateurs se connectent déjà à Oculus avec un compte Facebook pour utiliser des fonctionnalités telles que les chats, les fêtes et les événements, ou pour se connecter à des expériences en direct dans Oculus Venues. Nous facilitons également le partage sur nos plateformes si vous le souhaitez. Par exemple, les gens ont déjà la possibilité de diffuser en direct ou de partager leur expérience de VR sur Facebook, et bientôt vous pourrez utiliser votre avatar de RV sur d'autres applications et technologies Facebook.« L'utilisation d'un profil VR soutenu par un compte Facebook et une identité authentique nous aide à protéger notre communauté et permet d'offrir des outils d'intégrité supplémentaires. Par exemple, au lieu d'avoir un code de conduite Oculus distinct, nous adopterons les normes communautaires de Facebook ainsi qu'une nouvelle politique supplémentaire axée sur la réalité virtuelle. Cela nous permettra de continuer à prendre en compte les considérations uniques de la VR tout en offrant un moyen plus cohérent de signaler les mauvais comportements, de responsabiliser les gens et de contribuer à créer un environnement plus accueillant sur nos plateformes. Et comme Facebook ajoute de nouveaux outils de confidentialité et de sécurité, Oculus peut les adopter et en tirer parti également ».Ce n'est pas un jailbreak, mais le logiciel Oculess de [basti564] permet néanmoins de supprimer la télémétrie et les dépendances de compte des casques Oculus Quest VR de Facebook. Il n'est normalement pas possible d'utiliser ces appareils sans un compte Facebook valide (ou un compte Oculus hérité dans le cas du Quest original), donc la possibilité de basculer n'importe quel type d'interrupteur de déconnexion sans briquer le matériel est un pas en avant, même si il y a quelques mises en garde au processus.Pour être clair, les appareils Quest nécessitent toujours une activation et une configuration normales via un compte Facebook. Mais une fois cette activation initiale terminée, Oculess offre la possibilité de désactiver la télémétrie ou de déconnecter complètement le casque de son compte Facebook. La suppression de la télémétrie signifie que les détails sur les applications lancées, la façon dont l'appareil est utilisé et toutes les autres données liées à l'utilisation ne sont plus envoyés à Facebook. La déconnexion déconnectera le casque de son compte, mais cela signifie que les applications achetées dans le magasin ne fonctionneront plus, ni les applications installées en usine comme Oculus TV ou le navigateur Web Oculus.Ce qui fonctionnera toujours, c'est la possibilité de charger des logiciels non signés, c'est-à-dire des applications qui ne sont ni contrôlées ni distribuées par Facebook. Le chargement latéral n'est pas activé par défaut ; il est activé en mettant le casque en mode développeur (une étape nécessaire pour installer Oculess en premier lieu, soit dit en passant.) Il y a une scène assez active autour des logiciels non signés pour les casques Quest, comme en témoigne l'existence du magasin d'applications alternatif SideQuest .Le contrôle de Facebook sur leur matériel et son écosystème de jardins clos continue d'augmenter, mais il y a clairement des gens intéressés à freiner le réseau social là où ils le peuvent.L'Oculus Quest 2 est sur le marché depuis quelques mois maintenant, et les gens n'aiment toujours pas l'implication de Facebook dans le casque VR. Il est maintenant possible d'obtenir un casque Oculus Quest 2 qui ne nécessite pas de compte Facebook, mais cela vous coûtera 500 $ de plus.Oculus Quest 2 va bénéficier d'une fonction baptisée « Air Link » qui permet aux utilisateurs du casque VR de pouvoir le relier à leur PC sans avoir besoin de fil. Pour établir le lien entre les appareils, Quest 2 passe par le réseau Wi-Fi. Pour une expérience optimale sans latence, une bonne connexion Wi-Fi est recommandée.L'Oculus Quest 2 peut être utilisé comme appareil autonome ou avec un PC de jeu, connecté par un câble ou alors en utilisant la nouvelle fonction Air Link. À un prix commençant à 299 $, ce casque offre de bonnes performances et est devenu un favori parmi les utilisateurs de casques VR.Suite au rachat d'Oculus par Facebook il y a quelques années, le numéro un des réseaux sociaux veut profiter encore plus de son investissement en exigeant que les utilisateurs d'Oculus aient un compte Facebook actif pour pouvoir se servir de leurs casques. Désormais, il existe un moyen d'obtenir un casque Oculus Quest 2 qui ne nécessite pas l'utilisation de Facebook.Cette version du Quest 2 est en fait la version professionnelle. Oculus commercialise cette version de l'appareil, qui est identique à la version 256 gigaoctets de l'Oculus Quest 2 grand public, auprès des entreprises, et la société n'a pas besoin d'un compte Facebook actif pour utiliser l'appareil.Le problème est que cet appareil se vend 799 $, soit plus du double du coût de la version grand public, et il n’est pas disponible auprès des canaux de distribution comme Amazon. Vous devrez contacter Oculus Business pour acheter cette version du casque. Vous devrez également payer 180 USD par an après la première année pour divers services commerciaux.Source : Oculess Disposez-vous d'un casque Oculus Quest ?Que pensez-vous de la solution proposée par Oculess ?La déconnexion déconnectera le casque de son compte Facebook, mais cela signifie que les applications achetées dans le magasin ne fonctionneront plus, ni les applications installées en usine comme Oculus TV ou le navigateur Web Oculus. Ce qui fonctionnera toujours, c'est la possibilité de charger des logiciels non signés, c'est-à-dire des applications qui ne sont ni contrôlées ni distribuées par Facebook. Le jeu en vaut-il la chandelle selon vous ? Les vitrines alternatives de téléchargement sont-elles suffisamment bien fournies pour pallier ce défaut ?Seriez-vous prêt à payer 500 dollars de plus pour disposer d'un casque Oculus Quest 2 qui ne nécessite pas d'avoir un compte Facebook ?