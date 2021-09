Communiqué d'Epic Games quant à la prise en charge de Linux, Mac et Steam Deck

En juin, Epic Games a lancé un chat vocal gratuit et des services anti-triche que les développeurs peuvent implémenter dans leurs jeux. Ils sont proposés dans le cadre de la suite Epic Online Services du studio, qui peut être utilisée avec n'importe quel moteur de jeu et prend en charge Windows, Mac, Linux, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, iOS et Android.Comme les autres services inclus dans le SDK EOS, la fonctionnalité de communication vocale a également été utilisée à l'origine dans le célèbre jeu Battle Royale d'Epic. Le service de chat vocal est multiplateforme et prend en charge à la fois le chat en tête-à-tête et en groupe dans les salons de discussion et pendant les matchs en jeu. Lors de l'utilisation du service, les données vocales sont relayées via les serveurs principaux d'Epic et la technologie gère toutes les fonctionnalités de mise à l'échelle et de qualité de service. Epic affirme que la technologie a déjà été « intégrée et testée au combat dans Fortnite », ce qui donne l'assurance qu'elle peut gérer des millions de joueurs à la fois.Outre le chat vocal, Epic Online Services ajoute également la prise en charge d’Easy Anti-Cheat, un service conçu pour éliminer les tricheurs et les démarrer à partir de jeux en ligne. Easy Anti-Cheat était disponible avant pour les développeurs tiers pour licencier leurs jeux, mais ils sont désormais gratuits dans le cadre des services Epic Online et devraient permettre à de nombreux développeurs d’en profiter. Epic soutient qu’un logiciel anti-triche comme celui-ci devient de plus en plus important, car de plus en plus de jeux offrent un jeu croisé entre les PC et d’autres plateformes, car les astuces sont souvent plus facilement disponibles sur PC.Comme d’autres logiciels anti-triche, Easy Anti-Cheat peut parfois provoquer des problèmes pour les non-tricheurs et étiqueter des logiciels innocents comme malveillants. C’est donc loin d’être une solution optimale. Mais avec de la triche qui Infecte plusieurs des plus grands jeux du monde, il est difficile de s’opposer à ce que les développeurs aient un autre outil dans leur arsenal.Epic inclut les deux services dans le cadre de sa suite de services en ligne Epic, qui ne sont pas associés à son propre moteur de jeu ou vitrine. Dans la FAQ sur son site; la société a déclaré qu’elle offrait les services gratuitement « dans le but d’encourager une adoption plus large de toutes les offres Epic » et de créer une base de comptes plus large sur les plateformes de la société et de ses partenaires.Ce déploiement ajoute Easy Anti-Cheat à la liste des outils auxquels les développeurs pourront accéder dans le cadre du SDK Epic Online Services. Epic a acheté la société basée à Helsinki qui a développé le logiciel en 2018 et utilise la solution anti-triche sur Fortnite. Il existe des centaines d'autres jeux qui utilisent également le logiciel pour empêcher les tricheurs d'entrer, y compris Fall Guys de Mediatonic, qui souffrait d'un énorme problème de triche.Les développeurs pourront contrôler et appliquer des mesures anti-triche pour leur jeu avec l'aide du logiciel. Et comme Epic prévoit de fournir à Easy Anti-Cheat des mises à jour continues, les créateurs de jeux auront la possibilité d'empêcher les joueurs malhonnêtes de participer même si les tricheurs évoluent pour échapper à la détection. Cela dit, le logiciel n'est pas parfait et un certain nombre de jeux en ligne qui l'utilisent ont toujours du mal avec les tricheurs. Selon les données recueillies par Surfshark VPN il y a quelques mois à peine, par exemple, Fortnite avait trois fois plus de vues YouTube liées à la triche – 26 822 000 visites pour être exact – qu'Overwatch, deuxième. Bien que tous ceux qui ont regardé ces vidéos YouTube n'aient pas triché, cela montre à quel point il y a un intérêt à essayer de trouver un moyen de contourner les mesures anti-triche du jeu.« Epic Online Services existe pour connecter les développeurs et les joueurs sur toutes les plateformes, y compris le prochain Steam Deck, et nous sommes ravis de faire un pas de plus dans cette direction.« Plus tôt cette année, les jeux Easy Anti-Cheat pour Windows ont été mis gratuitement à la disposition de tous les développeurs. Aujourd'hui, nous étendons la prise en charge à Linux et Mac pour les développeurs qui maintiennent des versions natives complètes de leurs jeux pour ces plates-formes.« Pour permettre aux développeurs de diffuser facilement leurs jeux sur des plates-formes PC, la prise en charge des couches de compatibilité Wine et Proton sur Linux est incluse. À partir de la dernière version du SDK, les développeurs peuvent activer la prise en charge anti-triche pour Linux via Wine ou Proton en quelques clics sur le portail des développeurs Epic Online Services.« Easy Anti-Cheat est disponible gratuitement via Epic Online Services sur toutes les plates-formes PC, aidant tous les développeurs à maintenir une expérience de jeu équitable et sûre pour les joueurs sur le système d'exploitation de leur choix ».Source : Epic Games