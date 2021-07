Microsoft publie gratuitement le GDK et le GDKX





Quels sont les différents cas d'utilisation du GDK ?

Quel est le calendrier des versions publiques de GDK ?

Où sont publiées les notes de version publiques détaillées ?

Quels sont les éléments clés manquants dans le GDK ?

les API et outils de l'environnement de développement Xbox nécessaires pour cibler et créer des jeux fonctionnant sur les consoles Xbox, actuellement fournis uniquement dans le paquet d'installation GDKX ;

le pilote graphique Xbox et les composants DirectX 12 associés (par exemple, Shader Compiler) nécessaires pour créer des binaires fonctionnant avec les interfaces matérielles et logicielles propriétaires de la Xbox ;

la documentation confidentielle correspondante pour les API et les outils de l'environnement Xbox ; bien que certains sujets ne puissent être découverts qu'en accédant au GDKX, la plupart des sujets sont disponibles en tant que documents publics (environ 60 %) ou peuvent être découverts via la table des matières en tant que redirection vers les bibliothèques de documentation confidentielle (environ 35 %).

Comment créer des jeux pour Xbox App et Xbox Game Pass ?

vous devez configurer votre environnement de développement ;

l'utilisation de Win32 + GDK est le principal modèle d'application pris en charge pour créer des jeux pour la console Xbox, Xbox Game Pass (pour Xbox et PC) et Xbox Game Streaming ;

la caractéristique principale est que seul la combinaison Win32 + GDK prend entièrement en charge tous les services Microsoft Gameplay (Xbox Live identity, multijoueur, chat, classements, réalisations, commerce, etc.), et est requise pour Xbox Game Pass sur console et PC ;

pour les développeurs qui créent des jeux Win32 sur PC aujourd'hui, Win32 + GDK s'appuie sur les modèles de programmation Win32 C/C++ pour unifier le développement sur les consoles Xbox et les PC Windows 10 avec le GDK.

Comment exécuter un jeu GDK construit pour la Xbox App ?

le développement de la console Xbox nécessite le "kit de développement de jeux Microsoft avec les extensions Xbox (GDKX)". Les jeux devront être reciblés et reconstruits pour la Xbox One ou la Xbox Series X|S avec le GDKX installé ;

vous devez télécharger, installer et recibler votre projet pour les consoles Xbox à l'aide du GDKX ;

le GDKX n'est actuellement disponible que sous licence confidentielle dans le cadre d'un programme Xbox NDA ;

le GDKX est simplement un installateur groupé du GDK avec des extensions Xbox. La construction d'un jeu avec le GDK partage environ 80 % des mêmes interfaces, mais n'inclut pas les API de l'environnement Xbox et les outils inclus dans les extensions Xbox ;

la principale différence entre les jeux construits avec le GDK et le GDKX est l'interaction avec le pilote graphique Xbox et le compilateur de shaders DirectX12 ;

pour les développeurs qui créent des jeux Xbox One aujourd'hui, Win32 + GDK est un remplacement direct du modèle d'application ERA (Exclusive Resource Application) basé sur WinRT et utilisant le XDK, introduit sur la Xbox One. Les développeurs Xbox 360 ont migré de manière similaire vers ERA en 2013.

Comparaison entre le GDK et l'UWP (Universal Windows Platform)

UWP a été introduite en 2015 pour Windows 10 comme une passerelle entre tous les appareils de la famille Windows (Windows Phone, Surface, PC Windows et Xbox One) ;

la caractéristique principale de cette plateforme est le développement ouvert et l'autopublication vers Windows Mixed Reality (MR) ou le Microsoft Store sur les PC Windows 10 et la Xbox ; particulièrement bien adaptée aux applications de médias interactifs ;

pour les développeurs qui créent des jeux Win32 aujourd'hui, UWP nécessite un portage vers le modèle de programmation WinRT ;

les applications et les jeux UWP sont uniquement pris en charge par la communauté ; les partenaires des programmes gérés par Xbox (Xbox, Xbox Game Pass, Xbox Game Streaming) doivent utiliser Microsoft Win32 + GDK.

« Les jeux ont toujours été l'une des formes de médias créées les plus complexes sur le plan technique. Ceux-ci ne sont limités que par l'imagination des créateurs et leur capacité à traduire cette vision en réalité grâce à la technologie. Nous voulons permettre à tout créateur, où qu'il soit sur la planète, de créer des jeux pour notre écosystème. Pour y parvenir, nous avons mis le kit de développement de jeux Microsoft (GDK) à disposition sur GitHub, gratuitement ! », a écrit mardi Microsoft dans un billet de blogue. Cela devrait aider les développeurs à apprendre à créer des jeux pour l'application Xbox sur Windows et Game Pass.« Permettre aux créateurs de toutes formes et de toutes tailles de créer des jeux de haute qualité est au cœur des préoccupations de notre équipe. Cela implique de fournir des outils que les développeurs peuvent utiliser pour créer des jeux pour de multiples plateformes sur de multiples moteurs, y compris des outils pour créer des jeux, des programmes pour aider à distribuer les jeux, des services pour monétiser et commercialiser les jeux, et le pouvoir de conserver, développer et faire évoluer les jeux », a ajouté l'entreprise. En plus de la publication du GDK, la firme de Redmond a également annoncé la disponibilité du GDKX.Selon Microsoft, le GDKX est un SDK complémentaire au GDK qui expose les extensions API spécifiques à la console Xbox. Si une bonne partie de ces extensions sont communes aux générations Xbox One et Xbox Series X|S , certaines sont spécifiques à la génération de la console. Notez que le GDK et le GDKX ne prennent pas en charge le développement de la Xbox 360. Les extensions sont en grande partie spécifiques au graphisme, aux médias et au stockage. Tous les points d'intégration de l'écosystème Xbox, comme le commerce, la communauté et le multijoueur, sont disponibles dans le GDK et ne nécessitent pas le GDKX.La société estime qu'en utilisant le GDK, les créateurs prendront une longueur d'avance sur le développement de leurs jeux en s'appuyant sur une base technique qui leur permettra également de débloquer des fonctionnalités à intégrer à l'écosystème Xbox comme le commerce, les succès, le multijoueur et bien plus encore. Toutefois, l'accès à la publication sur l'écosystème de magasins Xbox reste privé, conformément aux pratiques de licence courantes du secteur. Il est également important de noter que si le GDK est disponible gratuitement sur GitHub, Microsoft ne l'a pas publié en open source, mais plutôt sous une forme binaire.Pourquoi un tel choix ? « Nous allons continuer à prendre des mesures pour rendre plus ouvert le développement des jeux Xbox. Ce n'est qu'une première étape dans cette direction avec une version binaire de l'installateur pour moderniser la façon dont nous distribuons le logiciel et permettre la collaboration autour de la source qui est disponible (Xbox Live, PlayFab, et Game Development Samples) », a expliqué l'entreprise.« Notre mission est de démocratiser le développement de jeux afin de générer un portefeuille riche et diversifié de contenus que le public des jeux aimera, et de créer des opportunités pour toutes les communautés de partager leurs histoires à travers les jeux. La mise à disposition publique du GDK est la première étape de ce voyage. Nous vous invitons à essayer le GDK, à consulter la documentation et à commencer à créer des jeux dès aujourd'hui sur GitHub », a déclaré Microsoft. Selon la firme, le développement de jeux sur les plateformes Microsoft remonte à plus de 40 ans.Cela signifie qu'il y a eu, et qu'il y a encore, de nombreuses options pour créer des jeux destinés aux joueurs sur PC. Ainsi, le GDK est une évolution de l'héritage Win32, pour unifier le modèle d'application entre les consoles Xbox, les PC Windows, et maintenant le Cloud Gaming pour permettre aux développeurs d'atteindre encore plus de joueurs sur plus de dispositifs, avec moins d'efforts. Les Microsoft Gaming Services sont agnostiques à travers de nombreux écosystèmes et le GDK partage le modèle d'application sur des millions d'appareils.Microsoft a déclaré qu'il y a trois versions majeures du GDK par an, avec un mélange de nouvelles fonctionnalités et de corrections (avril, juin et octobre pour s'aligner sur les cycles de développement des jeux). Les mises à jour du GDK peuvent être publiées en parallèle si nécessaire, sur des branches séparées, en se concentrant sur la fiabilité, la stabilité et les corrections. Les développeurs peuvent prendre des mises à jour par rapport à une autre version majeure afin de réduire le taux d'attrition et le risque de changements affectant la compatibilité.D'après Microsoft, une version publique des notes de mise à jour qui ne contient pas d'informations confidentielles sur les fonctionnalités de la Xbox est en cours de développement. Une version complète des notes de mise à jour contenant des informations publiques et confidentielles est disponible dans le cadre de la version GDKX disponible pour le GDK public après juin 2021 ; elle sera publiée sur le dépôt GitHub ( http://aka.ms/gdk ).Les éléments clés manquants dans le GDK qui sont nécessaires pour créer des jeux pour les consoles Xbox sont les suivants :Microsoft explique ci-dessous comment vous pouvez exécuter un jeu GDK construit pour la Xbox App sur Windows 10 ou Xbox Game Pass pour PC sur les consoles Xbox.Source : Microsoft Que pensez-vous des kits de développement de jeux GDK et GDKX de Microsoft ?