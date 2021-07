Abobe rejoint la fondation Blender pour soutenir son développement...

Et conquérir les utilisateurs du logiciel de modélisation open source

Blender est un logiciel open source de modélisation, d’animation par ordinateur et de rendu en 3D. Créé en 1998, il est actuellement développé par la Fondation Blender. Ces dernières années, le logiciel de modélisation open source gagne en popularité et est de plus en plus reconnu par les géants de la technologie en général, et les entreprises du secteur de l'animation 3D en particulier.Il propose des fonctions avancées de modélisation (dont la sculpture 3D, le texturage et dépliage UV, etc.), d’animation 3D (rigging, blend shapes), et de rendu (sur GPU comme sur CPU). Il gère aussi le montage vidéo non linéaire, la composition, la création nodale de matériaux, ainsi que diverses simulations physiques telles que les particules, les corps rigides, les corps souples et les fluides. Ses capacités sont par ailleurs très extensibles, grâce à un système d'addons.Dans une initiative surprenante, Adobe rejoint le Blender Development Fund. L'annonce a été faite hier par les deux parties. Adobe a officiellement rejoint le Blender Development Fund en tant que membre Corporate Gold, retrouvant ainsi des entreprises comme Facebook, Microsoft, Epic Games, NVIDIA, AMD, Unity, AWS, Tangent Labs, Ubisoft, Intel, Google et plus encore.En tant que membre Corporate Gold, Adobe va payer environ 30 000 € chaque année pour soutenir le développement du logiciel de modélisation open source, afin que Blender puisse continuer à fournir des services gratuits et innovants.Sur son blog, Adobe rappelle que « l'industrie de la conception et l'animation 3D n'a jamais été aussi grande et florissante qu'aujourd'hui, et elle ne montre aucun signe de ralentissement ». Pour l'éditeur de logiciels graphiques propriétaires, la 3D est tout simplement l'avenir et à mesure que le domaine continue de croître, la communauté qui l'entoure fait de même.« Chez Adobe, nous nous engageons à être ouverts et connectés à la communauté 3D », explique Sébastien Deguy, Vice Président, 3D & Immersive de l'entreprise. « Vous ne pouvez pas mentionner la communauté 3D sans parler également de Blender, une suite de création 3D gratuite et open source (fournissant tout, de la modélisation à la composition et aux outils de suivi de mouvement). L'organisation a favorisé une communauté riche et dynamique de créateurs 3D, et aujourd'hui, nous pouvons annoncer qu'Adobe est officiellement partenaire de Blender ». En rejoignant le fonds de développement de la fondation Blender, Adobe espère faire sa part « pour aider à assurer la longévité et le succès de cette communauté open source dynamique »...Sébastien Deguy rappelle que « l'une de [leurs] missions principales est de garantir que les produits Adobe, tels que Substance 3D et Mixamo, soient aussi accessibles et disponibles que possible pour le plus grand nombre de personnes possible ». Cela dit, en plus de soutenir financièrement le développement de Blender, « nous allons aider les créateurs à travailler avec le meilleur d'Adobe directement dans Blender en lançant deux nouveaux plugins — Substance 3D dans Blender et Mixamo Auto-Control Rig Plugin pour Blender (tous deux désormais disponibles, en version bêta). » Ajouta-t-il.« À l'heure actuelle, les artistes 3D du monde entier créent des assets de jeux vidéo exceptionnels, des effets visuels, des animations et, de plus en plus, des produits automobiles et de mode à l'aide de Blender. Nous voulions leur apporter le monde des matériaux Substance, en facilitant l'accès à notre bibliothèque riche et diversifiée de textures et d'assets 3D sans jamais quitter la suite de création. Avec le plugin Substance 3D dans Blender, vous pouvez désormais utiliser des matériaux Substance (fichiers SBSAR) dans Blender. » Il en est de même pour Mixamo, l'outil d'animation de personnages 3D d'Adobe. Il sera accessible directement depuis Blender pour une animation facile.Autrement dit, au lieu de positionner ses produits en tant que concurrents de Blender, Adobe veut s'appuyer sur la popularité du logiciel open source pour toucher une plus grande base d'utilisateurs pour ses outils maison Substance 3D et Mixamo. La révélation de ses intentions dès le départ devrait un peu rassurer les partisans de l'open source qui voient toujours d'un mauvais œil le rapprochement des éditeurs de logiciels propriétaires avec leur communauté.Sources : Blender Que pensez-vous de ce partenariat entre Adobe et la fondation Blender ?Une bonne nouvelle pour la communauté de modélisation 3D open source ? Ou faudrait-il plutôt s'en méfier ?Ce rapprochement entre éditeur de logiciels propriétaires et communauté open source est-il plus bénéfique pour la communauté que pour l'éditeur ?