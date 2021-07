En 2016, Amazon avait débuté un travail autour d'un nouveau moteur de jeux vidéo nommé Lumberyard . Reposant sur le CryENGINE, le moteur disposait d'ajouts dédiés au cloud d'Amazon, à Twitch et à Amazon GameLift . Toutefois, en 2020, la page Wikipedia ne cite que sept jeux développé utilisant ce moteur dont trois développés par Amazon et trois qui ne sont pas encore sortis. En bref, ce moteur ne fait pas beaucoup parlé de lui. Toutefois, il reçoit des mises à jour régulières dont la dernière date de Mai 2021 (version 1.28). Il est aussi à noter que le code source est disponible sur Github sous licence Amazon.Aujourd'hui, Amazon annonce un nouveau moteur de jeux vidéo nommé(ou O3DE) pour succéder à Lumberyard. Son code est aussi disponible sur Github , sous licence. Pour accompagner le moteur, un site a été mis en place sur lequel vous pouvez retrouver la documentation (contenant un tutoriel sous la forme de vidéos).Le projet est supporté et supervisé par la fondation Linux et déjà une vingtaine d'acteurs du milieu contribue au moteur : Adobe, Niantic, Huawei ou encore Red Hat. Du côté technique, le moteur se veut modulaire. Avec celui-ci, vous pouvez activer/désactiver des composants (appelées Gems) du moteur, telle que le multijoueur ou les succès. Aussi, il intègre un nouveau moteur de rendu appelé Atom, supportant le rendu basé sur la physique (PBR) et reposant sur Vulkan et DirectX 12. Le support de Metal est en cours de développement. Aussi, le moteur n'est pas le CryENGINE (qui appartient évidemment à Crytek) et a été écrit depuis zéro. Il est prévu que le moteur supporte de fonctionner sur mobile, PC (Windows, Linux, MacOS), casque de réalité virtuelles et les consoles. Finalement, l'équipe a décidé d'utiliser CMake comme système de construction.Pour le moment, le moteur est à l'état de preview pour développeur.