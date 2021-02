Le logiciel de montage vidéo non linéaire DaVinci Resolve 17 est disponible et gratuit

DaVinci Resolve est un logiciel multiplateforme permettant de corriger les couleurs sur les vidéos et de les éditer. C'est un logiciel reconnu dans la sphère professionnelle et a été notamment utilisé sur des longs métrages comme Pokemon : Detective Pikachu, Godzilla : Kind of Monsters ou encore Alita : Battle Angel, mais aussi sur des vidéos promotionnelles, comme pour la marque T-Mobile ou BMW.La version 17 apporte un nouveau traitement pour les images HDR, un puissant moteur audio permettant des sons 3D immersifs supportant jusqu'à 2000 pistes.Dorénavant, le logiciel est disponible gratuitement. L'éditeur propose une seconde version DaVinci Resolve Studio 17 qui lui intègre le DaVinci Neural Engine, des fonctionnalités pour les vidéos 3D et vidéos HDR et des filtres et effets supplémentaires. En bref, la version gratuite contient tous les outils essentiels à l'édition de vidéo et devrait suffit amplement aux vidéastes amateurs.Pour télécharger le logiciel, il est nécessaire de remplir un formulaire, demandant le nom et prénom une adresse email, un numéro de téléphone et la ville. Toutefois, il est possible de renseigner des informations incorrectes et vous pourrez tout de même télécharger le logiciel.