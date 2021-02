Les ressources de City of Brass et The Vagrant sont disponible gratuitement

Les ressources des jeux City of Brass et The Vagrant sont maintenant disponible gratuitement sur le marché du moteur Unreal Engine. Vous pouvez donc retrouver les fichiers utilisés par O.T.K. Games et les réutiliser dans vos propres jeux.Vous pouvez retrouver les ressources en suivant ce lien