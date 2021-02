Que pensez-vous de la façon dont Google a fermé ses studios internes de jeux ? Que pensez-vous de la façon dont Google a fermé ses studios internes de jeux ?

Pensez-vous que Stadia va suivre sans le développement de jeux originaux ou fera-t-il un bide ?

c'est du GAFA tout craché, surpris que cela arrive de cette manière? non, surpris que cela arrive maintenant? non plusc'était déjà un bide à sa sortie... et recentrer son activité sur le streaming ne fera pas changer d'avis ceux qui pensaient avoir fait une bonne affaire en investissant dans ce produit... (développeurs et clients ...)