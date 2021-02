redémarrage de la charge utile ;

prise en charge de la rotation ;

un pilote d'écran tactile optimisé ;

une construction basée sur Android TV ;

profils de puissance retravaillés et simplifiés ;

prise en charge améliorée des accessoires Bluetooth ;

support complet de Joy-Con avec des sticks analogiques ;

une mise en veille prolongée qui peut durer des semaines ;

pilote WiFi nettement amélioré avec moins d'interruptions ;

prise en charge de l'application de télévision à distance Shield ;

support de dock optimisé avec mise à l'échelle de la résolution ;

installation plus facile grâce à l'outil de partitionnement Hekate ;

un pilote du chargeur réécrit prenant en charge l’USB-PD et tierces ;

profils du ventilateur retravaillés pour un fonctionnement plus silencieux.

Le 8 février, l'équipe SwitchRoot, groupe de développeurs open source sur la Nintendo Switch, affirme avoir effectué un portage du système d’exploitation mobile Android 10 sur la Nintendo Switch. Grâce au travail de cette équipe, il est maintenant possible de profiter d'un port LineageOS 17.1 basé sur Android 10 sur la console Nintendo Switch.LineageOS est un système d'exploitation libre, gratuit et basé sur la plateforme mobile Android. Le port LineageOS 17.1 développé pour la Nintendo Switch offre les fonctionnalités suivantes :La ROM est disponible en deux versions : une version tablette qui offre une interface utilisateur Android standard avec prise en charge de toutes les applications. Cette version est recommandée pour une utilisation de la Nintendo Switch lorsqu'elle n'est pas connectée. La seconde version : Android TV offre une meilleure expérience de connexion, mais une prise en charge plus limitée des applications.En ce qui concerne les bugs, les développeurs indiquent que les jeux conçus pour le SHIELD (Half-Life 2, Tomb Raider, etc.) ne sont pas pris en charge, et l'option Bluetooth présente quelques dysfonctionnements. Certaines applications ne sont pas non plus compatibles avec le Joy-Con D-Pad.Rappelons qu'Android est le système d'exploitation mobile le plus utilisé dans le monde. Il est "open source", gratuit et flexible. Pouvant s'adapter à différentes architectures, il peut être modifié par les constructeurs. En début d'année, la société T-Head, entreprise chinoise de semi-conducteurs, filiale d'Alibaba, avait affirmé avoir effectué un portage du système d’exploitation mobile Android 10 sur ses puces RISC-V.Yunhai Shang, Vice-président du groupe de travail sur les logiciels chez Alibaba avait déclaré : « nous avons effectué un portage d’Android 10 sur l'architecture RISC-V ». Tout en vantant les mérites du système d’exploitation Android, T-Head déclare : « l'objectif principal d'Android est de créer une plateforme logicielle ouverte, disponible pour les opérateurs, les constructeurs et les développeurs, afin de concrétiser leurs idées innovantes et de présenter un produit réussi, adapté au monde réel, qui améliore l'expérience mobile des utilisateurs ».Pour installer la nouvelle version portée par l'équipe SwitchRoot, on a besoin d'un commutateur Nintendo exploitable par RCM (Reliability-Centered Maintenance ou mode Recovery), d'un câble USB-C, d'une carte microSD à haut débit (formatée en FAT32) et d'un PC. Après l'installation de la ROM, il est recommandé de faire clignoter le paquet Google Apps, le ZIP de désactivation des alarmes et le ZIP de mise en page de Joycon Xbox si un contrôleur Xbox est utilisé.Source : VidéoQue pensez-vous de ce portage d'Android 10 sur la Nintendo Switch ?