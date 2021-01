, la société développant le navigateur Internet éponyme a annoncé avoir racheté, la société à l'origine du moteur de jeux vidéo. Le précédent propriétaire, Playtech, a vendu la société pour dix millions de dollars.Cette acquisition amorce la création d'une branche jeux vidéo nommée « Opera Gaming ». Le but est d'insérer la société Opera dans le monde du jeux vidéo et ainsi avoir des opportunités de monétisation. Pour rappel, la première étape a été le lancement d'un navigateur conçu pour les joueurs : Opera GX L'objectif annoncé derrière se rachat est d'attirer plus d'utilisateurs sur les deux produits. De plus, Opera souhaite réduire la barrière entre navigateur Web et jeux vidéo et ainsi offrir une expérience nouvelle.