Suivez l'AGDQ 2021 en direct !

Comme chaque l'Awesome Games Done Quick nous offre une semaine pleine de divertissement et de jeux complétés le plus rapidement possible. Ce marathon continu diffusé sur Twitch du 3 Janvier 2021 au 10 Janvier 2021 a pour but de collecter des dons pour le bénéfice de la fondation contre le cancer.Ainsi, tout au long de la semaine, de nombreux joueurs talentueux finissent le plus rapidement possible (speedrun) des jeux mythiques, comme d'autres moins connus. La liste des jeux ainsi exécutés est disponible ici Et si jamais vous avez manqué l'événement, vous pouvez retrouver vos jeux préférés en VOD (YouTube et Twitch) grâce à cette liste Quel est le speedrun que vous attendez le plus ?