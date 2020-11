L'implémentation de Vulkan 1.0 pour le Raspberry Pi 4 est conforme à la spécification

Depuis quelques temps, le développeur Iago Toral travaillait sur l'implémentation du support de la bibliothèque Vulkan sur le Raspberry Pi 4. Cette implémentation est maintenant conforme à la spécification (conformité validé par l'exécution de plus de 100 000 tests) et est intégré au pilote Mesa. Cela signifie que vous pouvez maintenant utiliser la petite machine pour jouer avec Vulkan et potentiellement obtenir de meilleure performances qu'avec les programmes OpenGL.N'hésitez pas à consulter le grand tutoriel sur Vulkan disponible sur cette page afin de vous initier à la bibliothèque