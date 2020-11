Steam Playtest : cette nouvelle fonctionnalité Steam permet aux développeurs de faire tester leurs jeux plus facilement Sans avoir à gérer des clés ou une liste de diffusion extérieure 0PARTAGES 5 0 Valve a décidé d'ajouter une fonctionnalité à Steam pour permettre aux développeurs d'inviter les gens à tester leurs jeux directement depuis le client Steam sans avoir besoin d'une clé bêta. La nouvelle fonctionnalité, appelée Steam Playtest, permettra aux testeurs intéressés de cliquer sur un bouton dans la liste d'un jeu sur la boutique Steam pour demander l'accès et être ajoutés à une file d'attente.



Et Valve d’expliquer :



« Chez Valve, le travail de l'équipe Steam consiste à faciliter la prise de contact entre les équipes de développement et le public. L'une des meilleures façons d'amorcer ces relations, c'est la phase de test avant la sortie d'un jeu. Les outils existants, comme les démos et les clés bêta Steam pour les accès immédiats, sont déjà largement utilisés, et nous ne sommes pas près de nous en séparer. Au contraire, nous élargissons cette panoplie d'outils en y ajoutant Steam Playtest.



« Steam Playtest est une nouvelle fonctionnalité directement intégrée à Steam qui vous permet d'inviter des personnes à tester votre jeu, tout cela sans devoir gérer des clés ou une liste de diffusion extérieure. Vous contrôlez le nombre de personnes qui peuvent obtenir l'accès à votre jeu, quand élargir cet accès, quand lancer la phase de test et quand la terminer ».



Voici comment cela fonctionne.



Ce nouvel outil vous permet d'ouvrir les inscriptions au Playtest sur votre page du magasin Steam et d'accorder l'accès au jeu directement depuis Steamworks (aucune clé n'est nécessaire). Voici à quoi cela ressemble :





Voici à quoi ressemble l'interface d'inscription pour les clients et clientes

Les personnes doivent simplement cliquer sur le bouton pour s'inscrire et entrer dans une file d'attente. Depuis Steamworks, vous pouvez voir toutes ces inscriptions et décider du nombre de personnes que vous voulez laisser entrer depuis une interface toute simple :





Quand vous voulez mettre fin au playtest, il vous suffit de le désactiver. Cela supprimera le bouton d'inscription sur la page de votre jeu, et le playtest sera retiré des bibliothèques des personnes qui s'y étaient inscrites.



Dans les coulisses, un AppID secondaire est créé et l'accès à cet AppID est accordé aux personnes qui participent au playtest pour qu'elles puissent télécharger et lancer le jeu, ce qui est similaire à la manière dont Valve gère les démos sur Steam. Cela veut dire que les paramètres de possession et de temps de jeu d'un playtest sont distincts de ceux du véritable jeu. Le playtest n'annulera donc pas les ajouts aux listes de souhaits de votre véritable jeu et ne lui fera pas concurrence. De plus, les personnes qui possèdent le playtest ne peuvent pas écrire d'évaluation.



Un AppID Steam Playtest a accès aux mêmes fonctionnalités techniques de Steamworks que votre jeu principal. Seule la configuration de la présence sur le magasin et la communauté est limitée. Au lieu d'avoir sa propre page du magasin, votre playtest sera directement mis en avant sur la page du magasin de votre jeu principal. Ainsi, les personnes intéressées pourront s'inscrire et accéder au playtest tout en ayant la possibilité de suivre votre jeu ou l'ajouter à leur liste de souhaits.



Comment configurer un nouveau playtest ?



Créez une application de playtest depuis la page Packages et DLC associés de votre jeu.



Configurez votre application depuis Steamworks. Vous devez au moins mettre en ligne des ressources graphiques de la communauté et des images de capsule de la bibliothèque. Pour plus d'informations, consultez la page « Ressources graphiques de la bibliothèque » de la documentation Steamworks. Vous pouvez aussi changer le nom de l'application de playtest pour les testeurs et testeuses, et le traduire. Vous ne pourrez plus le modifier une fois l'application publiée.

Vous pourrez ensuite compléter la procédure de sortie sur le magasin pour votre application de playtest. Valve devra simplement vérifier la page du magasin de l'application. Veuillez noter que l'application ne sera pas visible sur le magasin Steam une fois publiée.

Vous pouvez à présent ouvrir les inscriptions Steam Playtest depuis la page du magasin de votre jeu principal. Pour ce faire, rendez-vous dans l'onglet « Paramètres spéciaux » de la section « Modifier la page du magasin » sur la page Steamworks de votre jeu principal. Une fois les changements publiés, les clients et clientes pourront s'inscrire depuis le magasin Steam. Vous pouvez afficher ou masquer les inscriptions à votre guise.



Maintenant que clients et clientes peuvent s'inscrire à votre Steam Playtest, vous pouvez préparer le contenu qui leur est destiné. Mettez en ligne les dépôts et configurez les builds du playtest, comme pour n'importe quel autre jeu ou démo. Vous pouvez intégrer les fonctionnalités techniques de Steamworks, configurer des modèles Steam Input, configurer les sauvegardes dans le cloud, etc. Si vous n'avez jamais fait cela auparavant, consultez la section « Mettre en ligne votre produit sur Steam » de la documentation Steamworks.

Une fois votre playtest prêt et votre build mis en ligne, vous pouvez commencer à accepter des joueurs et joueuses. Depuis les paramètres Steamworks de votre application de playtest, accédez au lien « Gérer votre playtest » (ou accédez aux paramètres du playtest depuis l'onglet « Application »). Sur cette page, vous pourrez ajouter des groupes de joueuses et joueurs. Ces derniers seront sélectionnés au hasard parmi la liste des participants et participantes.

L'équipe Steam précise deux choses :

Ces outils sont disponibles en version bêta et sont donc susceptibles d'être modifiés avant leur sortie officielle. Si vous voulez bénéficier de Steam Playtest pendant cette phase de développement, vous pourrez utiliser ce formulaire de contact et fournir à Valve des informations telles que la date prévue du lancement du playtest et le type de données que vous espérez recueillir. Au cours des prochains mois, l'équipe Steam va continuer à améliorer ces outils afin que vous puissiez les utiliser de manière autonome !

Steam Playtest est gratuit, aussi bien pour les équipes de développement que pour le public. En ce sens, il ne prend pas en charge la commercialisation ni la monétisation, et n'a pas pour but de remplacer l'accès anticipé. Vous pouvez même utiliser Steam Playtest avant ou en même temps que l'accès anticipé.

En définitive, Grâce à Steam Playtest, les équipes de développement disposent d'un moyen gratuit et peu risqué d'obtenir des données de playtests pour leur jeu, sans se préoccuper des clés Steam, des évaluations des utilisateurs et utilisatrices, ou des ajouts aux listes de souhaits. En utilisant un AppID « enfant », séparé mais toujours associé à votre jeu principal, vous pouvez organiser des sessions de playtests sans interférer avec votre jeu principal. Steam Playtest vous permet de contrôler facilement les invitations : il n'y a pas de limite minimum ou maximum de personnes à inviter, et vous pouvez mettre fin au playtest à tout moment.



Les personnes intéressées pourront demander l'accès à votre Steam Playtest. Dès que vous voudrez commencer le playtest, vous pourrez accepter les testeurs et testeuses de votre choix. Vous pourrez ensuite désactiver l'application de playtest à tout moment, ou la laisser en ligne si vous souhaitez continuer à tester certaines fonctionnalités à venir.



Formulaire de contact à utiliser pour bénéficier de Steam Playtest pendant cette phase de développement



Source :



Et vous ?



