Le jeu est le secteur de l'industrie du divertissement le plus lucratif. En 2019, il pesait 145 milliards de dollars Tandis que le secteur de la musique en a fait 20 selon les données de NewZoo 0PARTAGES 9 0 En septembre, IDC a rapporté que le marché des ordinateurs de bureau et portables de jeu en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) a connu un succès avec une grande différence de 33,0 % par rapport à l'année précédente au cours du deuxième trimestre 2020. Le baromètre a estimé que cela devrait également être le cas pour le marché des jeux PC au troisième trimestre (26,3 % en glissement annuel) avec une bonne tenue au dernier trimestre (10,1 % en glissement annuel), soit une croissance de 16,4 % en glissement annuel pour l'ensemble de l'année 2020.



Selon Nikolina Jurisic, directrice principale de recherche chez IDC EMEA, « la pandémie Covid-19 en cours a eu un impact positif sur le marché des PC de jeu, car le confinement et les mesures des barrières sanitaires ont "forcé" les utilisateurs potentiels à rester chez eux. Un nombre croissant de consommateurs s'adonnent de plus en plus aux jeux sur PC pour satisfaire leurs besoins de divertissement à domicile ».



Des observations qui s'appliquent au secteur du jeu dans son ensemble et qui sont illustrées entre autres par des acquisitions au sein des grandes entreprises. En effet, durant le même mois,



« Aujourd'hui est une journée spéciale puisque nous accueillons sur Xbox certains des studios les plus accomplis de l'industrie du jeu. Nous sommes ravis d'annoncer que Microsoft a conclu un accord pour acquérir ZeniMax Media, société mère de Bethesda Softworks », a indiqué Microsoft dans un billet de blogue sur le site officiel de la Xbox. Suite à cette acquisition, l'éditeur va devenir propriétaire de grandes franchises de jeu comme Doom, Fallout, The Elder Scrolls, Wolfenstein, Quake, Dishonored, Prey... Notons que quelques-uns de ces jeux sont déjà présents sur la Xbox.



Les 2,7 milliards de joueurs du monde dépenseront 159,3 milliards de dollars en jeux en 2020



Comme pour souligner la bonne santé du secteur, Newzoo a dévoilé des données suggérant que des personnes du monde entier ont dépensé plus de 145 milliards de dollars en jeux mobiles, consoles et PC en 2019. Ce chiffre dépasse facilement les revenus du box-office mondial (42,5 milliards de dollars, rapportés par Comscore) ainsi que les revenus générés par la musique dans le monde (20,2 milliards de dollars, déclarés par l'IFPI). La crise du coronavirus est venue amplifier l'intérêt portée sur le secteur suite aux mesures de confinement.





Tous les segments de jeux ont connu une augmentation de l'engagement et des revenus à la suite des mesures COVID-19, mais les jeux sur mobiles ont connu la plus forte augmentation. Au total, les jeux sur mobiles vont générer des revenus de 77,2 milliards de dollars en 2020, en croissance de 13,3% sur un an.



Newzoo suggère plusieurs raisons pour lesquelles le mobile bénéficiera d'une croissance plus importante que les jeux sur PC et sur console:

Le jeu sur mobile a la plus faible barrière à l'entrée : plus des deux cinquièmes de la population mondiale possède un smartphone - et de nombreux titres mobiles sont gratuits.

Le jeu sur mobile comme alternative aux cybercafés : la fermeture des cybercafés en a conduit beaucoup à se tourner (temporairement) vers le jeu sur mobile.

Le processus de développement mobile est moins complexe et, par conséquent, moins susceptible de subir des retards dus à une perturbation liée au COVID-19.





« Nous nous attendons à ce que l'engagement pour les jeux sur mobiles augmente encore plus rapidement. Au total, il y aura 2,6 milliards de joueurs mobiles en 2020; dont 38% seulement paieront pour les jeux, après tout il est difficile de convertir des joueurs en payeurs sur mobile.



« Nous nous attendons également à ce que la correction consécutive à la pandémie soit la plus visible pour les jeux mobiles, encore une fois, en raison de la réduction de la barrière à l'entrée (et de la réduction de la barrière à la sortie qui en résulte).



« Pendant ce temps, le jeu sur console augmentera de 6,8% sur un an pour atteindre 45,2 milliards de dollars, avec plus de 729 millions de joueurs. L'engagement et les revenus devraient augmenter en raison des mesures de verrouillage, du moins à court terme, mais COVID-19 a également des effets négatifs sur les jeux sur console.



« La distribution physique, la collaboration intersociétés massive et la certification sont une partie importante du développement de jeux sur console, ce qui peut entraîner des retards de jeu à l'avenir ou des jeux réduisant la portée ou les fonctionnalités pour atteindre les fenêtres de sortie. »



Source :



Et vous ?



Vous arrive-t-il de jouer à des jeux vidéos ? Lesquels ? Sur quels supports ?

Êtes-vous surpris par les statistiques annoncées par NewZoo et par les projections en 2020 ( 2,7 milliards de joueurs du monde pour 159,3 milliards de dollars de dépense en jeux en 2020) ?

Que pensez-vous de ses projections pour 2023 (un marché qui devrait franchir la barre des 200 milliards de dollars à ce moment là) ?

Qu'est-ce qui peut, selon vous, expliquer que le jeu soit le secteur de l'industrie du divertissement le plus lucratif ?

Sur quels supports ?Êtes-vous surpris par les statistiques annoncées par NewZoo et par les projections en 2020 ( 2,7 milliards de joueurs du monde pour 159,3 milliards de dollars de dépense en jeux en 2020) ?Que pensez-vous de ses projections pour 2023 (un marché qui devrait franchir la barre des 200 milliards de dollars à ce moment là) ?Qu'est-ce qui peut, selon vous, expliquer que le jeu soit le secteur de l'industrie du divertissement le plus lucratif ?Qu'est-ce qui peut, selon vous, expliquer la montée en puissance du jeu sur mobile ?