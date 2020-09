Frictional Games publie les codes sources des jeux Amnesia sous licence GPLv3 0PARTAGES 4 0 survival horror. Créé en 2006, les premiers le studio a sorti trois jeux Penumbra et a ensuite développé les jeux Amnesia. Ainsi, en 2010 les joueurs ont pu découvrir Amnesia: The Dark Descent et en 2013, Amnesia: A Machine For Pigs. Plus tard, le studio a développé Soma et devrait lancé Amnesia: Rebirth le 20 octobre 2020.



Ces jeux ont été plutôt bien accueilli par le public et ont reçu une grandes quantités de modifications de la parle des fans. C'est suite à cela, que le studio a décidé de libérer le code source des jeux Amnesia (donc, The Dark Descent et A Machine For Pigs). Le code est dorénavant disponible sur GitHub sous licence GPLv3 : ici pour

Finalement, le moteur utilisé par l'équipe d'Amnesia implémente les fonctionnalités suivantes, que vous pouvez donc retrouver dans le code :

des effets d'ombrage doux ;

un système de culling temps réel fonctionnant aussi avec les objets dynamiques ;

un système de rendu en lot pour les objets statiques ;

un système de rendu différé ;

un éditeur complet avec algorithmes de picking ;

une machine à états pour l'IA ;

un système avancés pour la physique des sons ;

un moteur physique interactif ;

un moteur sonore reposant sur OpenAL.



