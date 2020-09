À partir du 23 septembre 2020, Fortnite : Save the World ne sera plus jouable sur macOS. Epic Games indique qu'il va procéder à des remboursements et précise les conditions d'éligibilité aux joueurs 0PARTAGES 1 0 En août, Epic a noté que lorsqu'il a donné aux utilisateurs de son application Fortnite le choix de la façon dont ils pouvaient faire des achats, Apple a répliqué en supprimant Fortnite de son App Store. Puis, quand Epic a poursuivi Apple pour s’attaquer à son abus supposé de position dominante sur les magasins d'applications et les paiements intégrés, Apple a riposté avec férocité. Apple a donné à Epic jusqu'au 28 août pour remédier à la situation sous peine de se voir couper son accès à tous les outils de développement nécessaires pour créer des logiciels pour les plateformes d'Apple, y compris pour les offres Unreal Engine Epic aux développeurs tiers.



Epic a décidé de solliciter la cour à ces sujets, lui demandant notamment d'exiger qu'Apple rétablisse Fortnite sur sa vitrine de téléchargement, mais de lui interdire de révoquer son accès aux outils de développement iOS et macOS en représailles de l’introduction de l’introduction d’une nouvelle option de paiement dans Fortnite. Le juge lui a donné gain de cause sur le second volet, mais pas sur le premier, interdisant donc à Apple de bloquer Unreal Engine.



Une fois le délai du 28 août arrivé, Apple a officiellement résilié le compte Epic Games sur l'App Store vendredi 28 août. Cela signifie que l'application n'est plus disponible sur l'iPhone ou l'iPad, même si vous l'avez déjà téléchargée une fois auparavant - et d'autres jeux Epic comme Infinity Blade ne sont plus téléchargeables.



Les utilisateurs sur macOS ont eu un petit sursis. Epic se dit maintenant contraint de désactiver la version macOS de Fortnite: Save the World, la version PvE de Fortnite, distincte du Battle Royale. PvE, l'acronyme de Player Versus Environment, désigne un système où le joueur s'engage dans le combat contre des PNJ (Personnage non-joueur ou personnage non jouable) ; combat contre des monstres, résolutions d'enquêtes, exploration, etc.



Epic explique que Fortnite ne sera bientôt plus jouable sur ce système d'exploitation. En plus de rejeter ouvertement la faute sur Apple, l’éditeur s’est engagé à rembourser les joueurs privés de Fortnite : Save the World alors qu’ils ont dépensé quelques euros pour en profiter. La condition est d'y avoir joué entre le 17 septembre 2019 et le 17 septembre 2020. Les concernés n’auront rien à faire, simplement à attendre que la procédure soit effectuée (d’ici le 2 octobre) :



« Apple empêche Epic de signer des jeux et des correctifs pour une distribution sur Mac, ce qui met fin à notre capacité à développer et à proposer Fortnite: Save the World pour la plateforme. Plus précisément, notre prochaine version v14.20 entraînera des bogues pour les joueurs sur la version 13.40, ce qui entraînera une très mauvaise expérience. Étant donné que nous ne sommes plus en mesure de signer des mises à jour et de publier des correctifs pour ces problèmes, à partir du 23 septembre 2020, Fortnite: Save the World ne sera plus jouable sur macOS.





« Nous émettons un remboursement pour tous les joueurs qui ont acheté des packs Starter ou Founder’s de Save the World (y compris les mises à niveau) et ont joué à Save the World sur macOS entre le 17 septembre 2019 et le 17 septembre 2020. De plus, tout V-Bucks acheté dépensé sur les lamas sur macOS au cours de cette période seront également remboursés. À partir d'aujourd'hui, 17 septembre 2020, les packs de démarrage Save the World ne seront plus disponibles à l'achat sur macOS.



« Notez que cela peut prendre jusqu'au 2 octobre 2020 pour recevoir le remboursement sur votre compte bancaire.



« Aucune action n'est requise de votre part pour recevoir le remboursement et vous conserverez tous les V-Bucks et articles déjà achetés sur votre compte. Les joueurs pourront toujours jouer à Save the World sur PC, PlayStation et Xbox, et grâce à la progression croisée, vos héros, schémas et tout le reste de votre Homebase seront automatiquement transférés sur les plates-formes prises en charge.



« Fortnite: Battle Royale reste jouable pour les utilisateurs de Mac pour le moment sur la version v13.40, mais ne reçoit plus de mises à jour de version en raison des actions d'Apple. La dernière version de Fortnite: Battle Royale est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, GeForce Now et sur Android via l'application Epic Games sur epicgames.com et le Samsung Galaxy Store ».



Fortnite : Save the World continue donc d’être accessible et mis à jour sur les autres plateformes (Xbox One, PS4, PC). Grâce à la fonctionnalité cross-progression, les joueurs sur macOS peuvent facilement retrouver leur compte sur un autre appareil.



Quant au mode Battle Royale classique, il reste disponible, « mais ne reçoit plus de mises à jour de version en raison des actions d'Apple », explique Epic Games.



Source : En août, Epic a noté que lorsqu'il a donné aux utilisateurs de son application Fortnite le choix de la façon dont ils pouvaient faire des achats, Apple a répliqué en supprimant Fortnite de son App Store. Puis, quand Epic a poursuivi Apple pour s’attaquer à son abus supposé de position dominante sur les magasins d'applications et les paiements intégrés, Apple a riposté avec férocité. Apple a donné à Epic jusqu'au 28 août pour remédier à la situation sous peine de se voir couper son accès à tous les outils de développement nécessaires pour créer des logiciels pour les plateformes d'Apple, y compris pour les offres Unreal Engine Epic aux développeurs tiers.Epic a décidé de solliciter la cour à ces sujets, lui demandant notamment d'exiger qu'Apple rétablisse Fortnite sur sa vitrine de téléchargement, mais de lui interdire de révoquer son accès aux outils de développement iOS et macOS en représailles de l’introduction de l’introduction d’une nouvelle option de paiement dans Fortnite. Le juge lui a donné gain de cause sur le second volet, mais pas sur le premier, interdisant donc à Apple de bloquer Unreal Engine.Une fois le délai du 28 août arrivé, Apple a officiellement résilié le compte Epic Games sur l'App Store vendredi 28 août. Cela signifie que l'application n'est plus disponible sur l'iPhone ou l'iPad, même si vous l'avez déjà téléchargée une fois auparavant - et d'autres jeux Epic comme Infinity Blade ne sont plus téléchargeables.Les utilisateurs sur macOS ont eu un petit sursis. Epic se dit maintenant contraint de désactiver la version macOS de, la version PvE de Fortnite, distincte du Battle Royale. PvE, l'acronyme de, désigne un système où le joueur s'engage dans le combat contre des PNJ (Personnage non-joueur ou personnage non jouable) ; combat contre des monstres, résolutions d'enquêtes, exploration, etc.Epic explique que Fortnite ne sera bientôt plus jouable sur ce système d'exploitation. En plus de rejeter ouvertement la faute sur Apple, l’éditeur s’est engagé à rembourser les joueurs privés dealors qu’ils ont dépensé quelques euros pour en profiter. La condition est d'y avoir joué entre le 17 septembre 2019 et le 17 septembre 2020. Les concernés n’auront rien à faire, simplement à attendre que la procédure soit effectuée (d’ici le 2 octobre) :« Apple empêche Epic de signer des jeux et des correctifs pour une distribution sur Mac, ce qui met fin à notre capacité à développer et à proposerpour la plateforme. Plus précisément, notre prochaine version v14.20 entraînera des bogues pour les joueurs sur la version 13.40, ce qui entraînera une très mauvaise expérience. Étant donné que nous ne sommes plus en mesure de signer des mises à jour et de publier des correctifs pour ces problèmes, à partir du 23 septembre 2020,ne sera plus jouable sur macOS.« Nous émettons un remboursement pour tous les joueurs qui ont acheté des packs Starter ou Founder’s de Save the World (y compris les mises à niveau) et ont joué à Save the World sur macOS entre le 17 septembre 2019 et le 17 septembre 2020. De plus, tout V-Bucks acheté dépensé sur les lamas sur macOS au cours de cette période seront également remboursés. À partir d'aujourd'hui, 17 septembre 2020, les packs de démarrage Save the World ne seront plus disponibles à l'achat sur macOS.« Notez que cela peut prendre jusqu'au 2 octobre 2020 pour recevoir le remboursement sur votre compte bancaire.« Aucune action n'est requise de votre part pour recevoir le remboursement et vous conserverez tous les V-Bucks et articles déjà achetés sur votre compte. Les joueurs pourront toujours jouer à Save the World sur PC, PlayStation et Xbox, et grâce à la progression croisée, vos héros, schémas et tout le reste de votre Homebase seront automatiquement transférés sur les plates-formes prises en charge.« Fortnite: Battle Royale reste jouable pour les utilisateurs de Mac pour le moment sur la version v13.40, mais ne reçoit plus de mises à jour de version en raison des actions d'Apple. La dernière version de Fortnite: Battle Royale est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, GeForce Now et sur Android via l'application Epic Games sur epicgames.com et le Samsung Galaxy Store ».continue donc d’être accessible et mis à jour sur les autres plateformes (Xbox One, PS4, PC). Grâce à la fonctionnalité cross-progression, les joueurs sur macOS peuvent facilement retrouver leur compte sur un autre appareil.Quant au mode Battle Royale classique, il reste disponible, « mais ne reçoit plus de mises à jour de version en raison des actions d'Apple », explique Epic Games.Source : Epic Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 134 commentaires Poster une réponse Signaler un problème