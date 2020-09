Cluvens présente une chaise de jeu qui prend la forme d'un scorpion géant, Elle est proposée à un prix de 3 299 dollars 30PARTAGES 8 0 La plupart des gens se contenteront d'une installation de jeu tout à fait simple, éventuellement avec un fauteuil de jeu sophistiqué. Le Cluvens Scorpion, en revanche, pousse les choses à un degré supérieur simplement en raison de la nature de son existence. En effet, il ressemble plus à un scorpion géant plutôt qu'à un poste de travail ordinaire composé d'une table et d'une chaise, le tout pour un prix de 3 299 dollars.





Le cockpit, mis au point par Cluvens, est doté d’une structure en acier et des capacités d'inclinaison entièrement électriques. Il a été conçu pour permettre à l'utilisateur de profiter d'une immersion plus complète grâce à des moniteurs, un système audio et des accessoires judicieusement placés.



Le bureau informatique complet contribue à améliorer les performances globales, la productivité ainsi que la santé. Le fabricant souligne que s'asseoir dans ce fauteuil moderne et futuriste peut être très avantageux pour soulager les problèmes de santé comme les douleurs lombaires, les hernies discales, la sciatique et les douleurs cervicales. Par ailleurs, il permet notamment d'améliorer les performances et les effets de visualisation.



Le Scorpion se caractérise visiblement par sa forme assez particulière de scorpion géant en mouvement. Sa chaise longue est faite de mousse moulée à haute densité et de cuir PU de première qualité avec une texture très agréable. Il est possible de s'incliner électriquement à 128 degrés, et même jusqu'à 160 degrés en position allongée. Afin de garantir un confort maximal et de soulager partiellement la pression du dos, les multiples réglages des sièges et des repose-jambes peuvent aussi être commandés par un panneau de commande de taille pratique.



“Le cockpit est motorisé. D'une simple pression sur un bouton, il se transforme en tout ce dont vous avez besoin. (...) La chaise est même dotée d'une fonction de massage et de chauffage pour que vous puissiez profiter d'un moment de qualité tout en vous faisant passer pour le méchant ultime”, comme le décrit Cluvens dans son site.



Le plateau du clavier, d'une taille de 87 x 34 cm, est réglable à une distance de 20 cm. Pour l'ouvrir ou le fermer, il faut le pousser manuellement. Cependant, ce cockpit est contrôlable électriquement pour une position inclinée zéro gravité ou à plat, tout comme pour la hauteur du bras de toit et des moniteurs.



“Les griffes du Scorpion ont l'air un peu pointues, mais elles ont en fait des coins arrondis. Vous n'avez donc pas à vous soucier de vous faire couper par les virages. Sa fonction principale est utilisée comme support de clavier et de souris, sur son côté, il y a une fente qui stocke commodément une télécommande pour le cockpit. Une simple pression et le Scorpion se transforme en votre pose préférée”, a souligné le constructeur.





En ce qui concerne les moniteurs, le cockpit du scorpion géant peut accueillir trois moniteurs incurvés de 27 pouces ou un moniteur ultra large de 49 pouces. Pour une expérience visuelle plus saine et plus confortable, sa distance est ajustable en distance et aussi en hauteur. La capacité de poids maximale du support de moniteur ne peut excéder 24 kg. Le Scorpion est également équipé de câbles HDMI/DP pré-intégrés destinés à être connectés aux moniteurs et à l’ordinateur.



Pour plus de loisirs, ce cockpit dispose de porte-gobelets sur les accoudoirs, qui sont destinés à accueillir de la bière, un cendrier, du café, etc. Afin de procurer un éclairage doux sans éblouir les écrans, il est en effet muni de plusieurs LED RGB, qui sont installées sur la partie supérieure du Scorpion. Ces belles ceintures lumineuses changent de couleur grâce à une télécommande.



Il suffit d'utiliser les commandes de levage et d'abaissement électriques situées en haut pour entrer et sortir du poste de travail et pour régler la hauteur et la distance des moniteurs. Pourtant, l’utilisateur ne doit pas dépasser de 125 kg. Une fois entièrement déployé, ce Scorpion atteint une hauteur de 208 cm, une longueur de 165 cm et une largeur de 77 cm.



Par ailleurs, cette chaise de jeu en forme de scorpion fait notamment référence au Predator Thronos produit par Acer l'année dernière. Toutes deux sont équipées d'une ossature en acier et d'un siège ergonomique, mais la différence la plus notable est que ce dernier propose une gestion des vibrations visant à améliorer l'immersion. En termes de prix, le Predator Thronos coûte environ cinq fois plus que le Cluvens Scorpion. Il faut en effet investir 17 990 euros pour se procurer la chaise de jeu construite par Acer.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de ce cockpit ? La plupart des gens se contenteront d'une installation de jeu tout à fait simple, éventuellement avec un fauteuil de jeu sophistiqué. Le Cluvens Scorpion, en revanche, pousse les choses à un degré supérieur simplement en raison de la nature de son existence. En effet, il ressemble plus à un scorpion géant plutôt qu'à un poste de travail ordinaire composé d'une table et d'une chaise, le tout pour un prix de 3 299 dollars.Le cockpit, mis au point par Cluvens, est doté d’une structure en acier et des capacités d'inclinaison entièrement électriques. Il a été conçu pour permettre à l'utilisateur de profiter d'une immersion plus complète grâce à des moniteurs, un système audio et des accessoires judicieusement placés.Le bureau informatique complet contribue à améliorer les performances globales, la productivité ainsi que la santé. Le fabricant souligne que s'asseoir dans ce fauteuil moderne et futuriste peut être très avantageux pour soulager les problèmes de santé comme les douleurs lombaires, les hernies discales, la sciatique et les douleurs cervicales. Par ailleurs, il permet notamment d'améliorer les performances et les effets de visualisation.Le Scorpion se caractérise visiblement par sa forme assez particulière de scorpion géant en mouvement. Sa chaise longue est faite de mousse moulée à haute densité et de cuir PU de première qualité avec une texture très agréable. Il est possible de s'incliner électriquement à 128 degrés, et même jusqu'à 160 degrés en position allongée. Afin de garantir un confort maximal et de soulager partiellement la pression du dos, les multiples réglages des sièges et des repose-jambes peuvent aussi être commandés par un panneau de commande de taille pratique.“Le cockpit est motorisé. D'une simple pression sur un bouton, il se transforme en tout ce dont vous avez besoin. (...) La chaise est même dotée d'une fonction de massage et de chauffage pour que vous puissiez profiter d'un moment de qualité tout en vous faisant passer pour le méchant ultime”, comme le décrit Cluvens dans son site.Le plateau du clavier, d'une taille de 87 x 34 cm, est réglable à une distance de 20 cm. Pour l'ouvrir ou le fermer, il faut le pousser manuellement. Cependant, ce cockpit est contrôlable électriquement pour une position inclinée zéro gravité ou à plat, tout comme pour la hauteur du bras de toit et des moniteurs.“Les griffes du Scorpion ont l'air un peu pointues, mais elles ont en fait des coins arrondis. Vous n'avez donc pas à vous soucier de vous faire couper par les virages. Sa fonction principale est utilisée comme support de clavier et de souris, sur son côté, il y a une fente qui stocke commodément une télécommande pour le cockpit. Une simple pression et le Scorpion se transforme en votre pose préférée”, a souligné le constructeur.En ce qui concerne les moniteurs, le cockpit du scorpion géant peut accueillir trois moniteurs incurvés de 27 pouces ou un moniteur ultra large de 49 pouces. Pour une expérience visuelle plus saine et plus confortable, sa distance est ajustable en distance et aussi en hauteur. La capacité de poids maximale du support de moniteur ne peut excéder 24 kg. Le Scorpion est également équipé de câbles HDMI/DP pré-intégrés destinés à être connectés aux moniteurs et à l’ordinateur.Pour plus de loisirs, ce cockpit dispose de porte-gobelets sur les accoudoirs, qui sont destinés à accueillir de la bière, un cendrier, du café, etc. Afin de procurer un éclairage doux sans éblouir les écrans, il est en effet muni de plusieurs LED RGB, qui sont installées sur la partie supérieure du Scorpion. Ces belles ceintures lumineuses changent de couleur grâce à une télécommande.Il suffit d'utiliser les commandes de levage et d'abaissement électriques situées en haut pour entrer et sortir du poste de travail et pour régler la hauteur et la distance des moniteurs. Pourtant, l’utilisateur ne doit pas dépasser de 125 kg. Une fois entièrement déployé, ce Scorpion atteint une hauteur de 208 cm, une longueur de 165 cm et une largeur de 77 cm.Par ailleurs, cette chaise de jeu en forme de scorpion fait notamment référence au Predator Thronos produit par Acer l'année dernière. Toutes deux sont équipées d'une ossature en acier et d'un siège ergonomique, mais la différence la plus notable est que ce dernier propose une gestion des vibrations visant à améliorer l'immersion. En termes de prix, le Predator Thronos coûte environ cinq fois plus que le Cluvens Scorpion. Il faut en effet investir 17 990 euros pour se procurer la chaise de jeu construite par Acer.Source : Cluvens Que pensez-vous de ce cockpit ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 4 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Expert éminent https://www.developpez.com 2 0 Ah merde... ça jure grave avec la déco de mon bureau... Membre expérimenté https://www.developpez.com 1 0 Le siege peut marcher jusqu'au frigo ou au toilette? Membre averti https://www.developpez.com

Et je ne vois pas comment ça peut amélioré la santé* de rester assis ou allongé X heures de la journée. Je sais bien Coluche serait d'accord (ne rien faire c'est la conservé) mais pour l'amélioré, là, quand même chapeaux les commerciaux.



* = "Le bureau informatique complet contribue à améliorer les performances globales, la productivité ainsi que la santé. Le fabricant souligne que s'asseoir dans ce fauteuil moderne et futuriste peut être très avantageux pour soulager les problèmes de santé comme les douleurs lombaires, les hernies discales, la sciatique et les douleurs cervicales." 0 0 C'est bien gothique quand même.Et je ne vois pas comment ça peut amélioré la santé* de rester assis ou allongé X heures de la journée. Je sais bien Coluche serait d'accord (ne rien faire c'est la conservé) mais pour l'amélioré, là, quand même chapeaux les commerciaux.* = "les performances globales, la productivité ainsi que. Le fabricant souligne que s'asseoir dans ce fauteuil moderne et futuriste peut être très avantageux pour soulager les problèmes de santé comme les douleurs lombaires, les hernies discales, la sciatique et les douleurs cervicales." Membre éclairé https://www.developpez.com 0 0 cuir PU c'est pas le plastique qui part en miettes au bout de quelques années ? vu le prix ca va faite tache !