Epic continue de recommander aux gamers de préparer leurs comptes à une éventuelle suppression du service de connexion proposé par Apple. L’éditeur poursuit avec la promotion de son site explicatif destiné à montrer aux utilisateurs comment modifier leurs identifiants de connexion. « Pour maintenir l'accès à votre compte, vous devez mettre à jour votre adresse e-mail avec Epic Games », explique l’éditeur qui ajoute que pour atteindre cet objectif il faut : se connecter à la page des paramètres généraux d'Epic Games avec son identifiant Apple et mettre à jour son adresse électronique pour qu'elle corresponde à la véritable adresse électronique du possesseur du compte. « L'adresse électronique que vous voyez actuellement sur votre compte peut apparaître sous la forme xxx@privaterelay.appleid.com . Ne vous inquiétez pas lorsqu'on vous demande d'entrer un code de sécurité envoyé à cet e-mail avant de le modifier - il suffit de vérifier votre boîte de réception réelle et vous y trouverez le code de sécurité », ajoute Epic Games.L’étape suivante consiste en la mise à jour du mot de passe du compte. L’éditeur précise à ce sujet que ceux qui faisaient usage de « Sign in with Apple » vont devoir définir un mot de passe pour leur compte Epic Games. La procédure est disponible sur la page dédiée.Fortnite, qui est disponible sur de nombreuses plateformes, est très populaire sur iOS. Dans une récente déposition légale, Epic a déclaré qu'il a 116 millions d'utilisateurs enregistrés sur iOS, ce qui représente près d'un tiers des 350 millions d'utilisateurs enregistrés de Fortnite. Ainsi, dans le cas une fraction seulement de ces utilisateurs ne changent pas leurs identifiants de connexion à temps, il y a un risque que de nombreuses personnes perdent l'accès à leurs comptes.Apple a interdit Fortnite sur l'App Store le 13 août dernier lorsque Epic a introduit un système de paiement in-app qui violait les règles du constructeur de la marque à la pomme. Depuis lors, les deux sociétés se livrent une bataille juridique sur l'avenir de Fortnite dans le magasin ainsi que sur la position d'Epic aux côtés d'Apple en tant que développeur. Le 25 août, Epic a obtenu une ordonnance de restriction temporaire qui empêche Apple de supprimer le compte de développeur d'Epic utilisé en conjonction avec son moteur Unreal, mais Apple a mis sa menace à exécution.À date, Fortnite est divisé en deux jeux différents en raison de cette bataille légale*: la saison 4 du chapitre 2 sur Android, Xbox, PC et la précédente sur iPhone, iPad et Mac. Les gamers sur iPhone, iPad et Mac sont sevrés de la nouvelle mouture.Sources : Epic Games Qu’en pensez-vous ?