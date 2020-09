Les gamers ne pourront plus faire usage du système de connexion pour leurs comptes Epic Games

À ceux qui font usage du système de connexion d'Apple pour leurs comptes Epic Games, l'éditeur de jeux recommande de procéder à une mise à jour de leurs comptes avec de nouveaux identifiants, ce, avant le 11 septembre pour conserver l'accès. Epic a élaboré un guide sur la manière de procéder à cette mise à jour. En sus, Epic annonce la possibilité de procéder à une récupération manuelle des comptes passé le délai mentionné. Les gamers dans ce cas devront contacter l'éditeur.Fortnite, qui est disponible sur de nombreuses plateformes, est très populaire sur iOS. Dans une récente déposition légale, Epic a déclaré qu'il a 116 millions d'utilisateurs enregistrés sur iOS, ce qui représente près d'un tiers des 350 millions d'utilisateurs enregistrés de Fortnite. Ainsi, dans le cas une fraction seulement de ces utilisateurs ne changent pas leurs identifiants de connexion à temps, il y a un risque que de nombreuses personnes perdent l'accès à leurs comptes.Apple a interdit Fortnite sur l'App Store le 13 août dernier lorsque Epic a introduit un système de paiement in-app qui violait les règles du constructeur de la marque à la pomme. Depuis lors, les deux sociétés se livrent une bataille juridique sur l'avenir de Fortnite dans le magasin ainsi que sur la position d'Epic aux côtés d'Apple en tant que développeur. Le 25 août, Epic a obtenu une ordonnance de restriction temporaire qui empêche à Apple de supprimer le compte de développeur d'Epic utilisé en conjonction avec son moteur Unreal, mais Apple a mis sa menace à exécution.À date, Fortnite est divisé en deux jeux différents en raison de cette bataille légale : la saison 4 du chapitre 2 sur Android, Xbox, PC et la précédente sur iPhone, iPad et Mac. Les gamers sur iPhone, iPad et Mac sont sevrés de la nouvelle mouture.