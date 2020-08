Le logiciel de création de jeux d'aventure 2D AGE passe en version 1.2 Et apporte une solution de script visuel ainsi qu'une refonte du système de polices 0PARTAGES 2 0



Et voilà c'est enfin en ligne... vous pouvez télécharger la version 1.2 sur ce site



https://www.pointandclick.fr



La grande nouveauté est l'apparition du mode Visual Scripting et du nouveau système de polices pour mieux et plus facilement personnaliser la typo.



Il y a également plein de changements dans la page HELP. Notamment l'accès aux tutoriels vidéo via YouTube... le premier tutoriel est d'ailleurs déjà en ligne.



