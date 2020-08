Ce weekend Suivez l'AGDQ 2020 ! 0PARTAGES

Pour des raisons sanitaires connues de tous, cette année l'événement est en ligne (comme cela avait été le cas pour le CGDQ) et les joueurs sont donc chez eux.

L'événement a démarré dimanche 16 Août 2020 et finira dimanche 23 Août (durant le matin, pour ceux sur le fuseau horaire de Paris). Déjà plus de 500 000 dollars ont été récoltés en quatre jours. D'ailleurs, lors des précédentes éditions, la somme récoltés a dépassé les trois millions de dollars.



Bref, il ne vous plus que ce weekend pour suivre l'événement



Site officiel :



