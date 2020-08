Apple menace de révoquer l'accès aux outils de développement iOS et macOS d'Epic En représailles pour avoir introduit une nouvelle option de paiement dans Fortnite 0PARTAGES 9 0 Epic affirme qu'Apple a menacé de couper son accès à tous les outils de développement iOS et Mac en représailles pour avoir introduit une nouvelle option de paiement dans Fortnite la semaine dernière, un enchaînement d’évènements qui a conduit à la suppression de l'application de l'App Store et d’une plainte déposée par Epic contre Apple pour abus de position dominante dans laquelle l’éditeur affirme qu'elle impose des restrictions illégales à la distribution d'applications iOS.



Apple mettra fin à l'inclusion d'Epic dans le programme pour développeurs Apple, un abonnement nécessaire pour distribuer des applications sur des appareils iOS ou utiliser des outils de développement Apple, si l'entreprise ne « remédie pas à vos violations » de l'accord dans un délai de deux semaines, selon une lettre d'Apple cela a été partagé par Epic. Epic ne pourra pas non plus notarier des applications Mac, un processus qui pourrait rendre l'installation du logiciel Epic plus difficile ou le bloquer complètement. Apple exige que toutes les applications soient notariées avant de pouvoir être exécutées sur des versions plus récentes de macOS, même si elles sont distribuées en dehors de l'App Store.



Epic a déposé une demande d'injonction préliminaire contre Apple, demandant au tribunal d'empêcher l'entreprise de bloquer son application. Epic dit qu'il sera « irrémédiablement lésé bien avant le jugement final» s'il n'obtient pas l'injonction. « Les actions d'Apple porteront irrémédiablement atteinte à la réputation d'Epic parmi les utilisateurs de Fortnite et seront catastrophiques pour l'avenir de l'activité distincte Unreal Engine », indique Epic. Epic demande également que Fortnite, avec ses prix réduits et son option de paiement alternative, soit remise sur l'App Store.





La demande d'injonction d’Epic



Voici la demande d’Epic publiée le 17 août 2020 :



Il y a un peu plus de deux semaines, le PDG d'Apple, Tim Cook, a été interrogé lors d'une audience du Congrès pour savoir si Apple avait « déjà exercé des représailles contre ou désavantagé un développeur qui avait rendu publiques ses frustrations avec l'App Store ». Monsieur Cook a déclaré : « Nous ne ripostons pas et n'intimidons pas les gens. C'est fortement contraire à la culture de notre entreprise. » Mais c'est exactement ce qu'Apple a fait. Quand Epic a donné aux utilisateurs de son application Fortnite le choix de la façon dont ils pouvaient faire des achats, Apple a riposté en supprimant Fortnite de son App Store. Puis, quand Epic a poursuivi Apple pour s’attaquer à son monopole sur les magasins d'applications et les paiements intégrés, Apple a riposté avec férocité. Il a déclaré à Epic que d'ici le 28 août, Apple couperait l'accès d'Epic à tous les outils de développement nécessaires pour créer des logiciels pour les plateformes d'Apple, y compris pour les offres Unreal Engine Epic aux développeurs tiers, pourtant Apple n'a jamais prétendu que ce dernier a enfreint une de ses politiques. Non content de supprimer Fortnite de l'App Store, Apple attaque toute l'activité d'Epic dans des domaines indépendants. Epic est susceptible de réussir sur le fond de ses revendications, mais sans injonction, Epic sera irrémédiablement lésé bien avant le jugement final.



Les marchés technologiques évoluent rapidement. Si elles ne sont pas contrôlées, les actions d'Apple porteront irrémédiablement préjudice à la réputation d'Epic parmi les utilisateurs de Fortnite et seront catastrophiques pour l'avenir de l'entreprise distincte d’Unreal Engine. Si Unreal Engine ne peut plus prendre en charge les plateformes Apple, les développeurs de logiciels qui l'utilisent seront obligés d'utiliser des alternatives. Les dommages causés aux activités courantes d’Epic, à sa réputation et à sa confiance avec ses clients seront non quantifiables et irréparables. Une injonction préliminaire est nécessaire pour empêcher Apple d'écraser Epic avant que cette affaire ne puisse être jugée.



Apple a utilisé pendant des années son monopole complet sur la distribution d'applications au milliard d'utilisateurs d'iOS, le système d'exploitation Apple («OS») fonctionnant sur tous les iPhone et iPad, pour contraindre les développeurs d'applications à utiliser la plateforme de paiement d'Apple, In-App Purchase («IAP») pour tous les achats inapp de contenu numérique utilisé dans leurs applications. En liant IAP à la distribution d'applications, Apple élimine toute concurrence sur le marché du traitement des paiements via l'application, ce qui lui permet d'imposer une « taxe d'application » exorbitante de 30 % sur tous les achats intégrés de contenu intégré aux applications. Le 13 août 2020, Epic a offert aux joueurs Fortnite sur les appareils Apple des options de paiement compétitives et des prix plus bas; les utilisateurs pourraient faire ce choix simple:





Depuis le lancement de l'option de paiement direct d'Epic jusqu'à hier, le 16 août 2020, plus de la moitié des joueurs iOS Fortnite qui ont effectué un achat intégré ont choisi d'utiliser le paiement direct d'Epic via IAP.



Les représailles d'Apple ont été rapides et décisives. Le matin où Epic a rendu ces options disponibles, Apple a retiré Fortnite de l'App Store, s’assurant que des millions de joueurs perdraient immédiatement la possibilité d'utiliser Fortnite pour se connecter avec leur famille et leurs amis. Peu de temps après, Epic a intenté une action contre Apple pour contester son monopole sur les magasins d'applications et les achats intégrés. Moins de douze heures plus tard, Apple a informé Epic qu'il allait mettre fin au compte Epic du programme Apple Developer Program, bloquant ainsi la distribution de tous les produits Epic via l'App Store d'Apple. Apple a spécifiquement déclaré qu'il mettrait fin à l'accès d'Epic aux outils de développement, y compris ceux nécessaires pour qu'Epic continue d'offrir le moteur graphique le plus populaire au monde, Unreal Engine. Unreal Engine est utilisé pour développer une large gamme de produits, y compris des jeux, des films, la recherche biomédicale et la réalité virtuelle. Des millions de développeurs comptent sur Unreal Engine pour développer des logiciels, et des centaines de millions de consommateurs utilisent ce logiciel.



Les attentes de l’éditeur de Fortnite



Epic demande maintenant une injonction préliminaire pour empêcher Apple de supprimer, de refuser de répertorier ou de rendre indisponible l'application Fortnite, y compris toute mise à jour Fortnite, sur l'App Store car elle donne le choix aux utilisateurs Fortnite de se tourner vers le prix le plus bas sur les achats intégrés. Epic demande en outre une ordonnance interdisant à Apple de prendre des mesures contre les autres jeux d'Epic et contre l'Unreal Engine en représailles aux mesures d'Epic visant à offrir aux utilisateurs de Fortnite un choix et des prix plus bas sur les achats intégrés. Epic satisfait à tous les éléments d'une injonction préliminaire.



L’éditeur fait valoir que premièrement, les actions d'Apple nuisent à des millions de consommateurs innocents dans le monde, ce qui rompra leur confiance en Epic. Étant donné qu'Apple a désormais supprimé Fortnite de l'App Store, les utilisateurs iOS ne peuvent pas recevoir de mises à jour et seront bientôt bloqués étant donné qu’ils disposeront d’une version obsolète du jeu. Les utilisateurs d'iOS perdront également l'accès au nouveau contenu publié régulièrement par Epic, comme la nouvelle saison très attendue du jeu qui devrait être lancée à la fin de ce mois.





En outre, les représailles d'Apple représentent une menace existentielle pour Unreal Engine d'Epic. Les fournisseurs de systèmes d'exploitation comme Apple mettent régulièrement certains logiciels et outils de développement à la disposition des développeurs de logiciels, gratuitement ou moyennant des frais minimes, pour permettre le développement de logiciels qui fonctionneront sur le système d'exploitation. Apple a l'intention de refuser à Epic l'accès à ce matériel largement disponible. Sans cet accès, Epic ne peut pas développer de futures versions de Unreal Engine pour une utilisation sur iOS ou macOS. Les développeurs qui ont l'intention de vendre leurs applications pour une utilisation sur des appareils iOS ou macOS devront renoncer à Unreal Engine au profit d'autres moteurs. Les effets se répercuteront bien au-delà des jeux vidéo; cela affectera les développeurs qui utilisent Unreal Engine sur les produits Apple dans de nombreux domaines.



Deuxièmement, Epic prévaudra probablement sur le bien-fondé de ses allégations antitrust. L’éditeur estime que la conduite d’Apple constitue en soi une vente liée illégale en vertu de l’article 1 de la loi Sherman. Apple détient un monopole complet sur le marché de la distribution d'applications iOS via son App Store dominant, qui distribue pratiquement toutes les applications téléchargées sur iPhone et iPad. Apple conditionne l'accès à l'App Store sur la promesse d'un développeur d'utiliser IAP exclusivement pour tous les achats intégrés de contenu intégré à l'application (et de payer une commission de 30 % sur ces transactions), ce qui contraint les développeurs (qui ont besoin d'accéder à l'App Store pour leurs applications pour atteindre les consommateurs sur les appareils iOS) d'accepter IAP et la commission plus élevée concomitante d'Apple, détruisant la concurrence sur le marché du traitement des paiements dans l'application iOS selon Epic.



La riposte d'Apple : « Nous ne ferons pas d'exception »



Apple a refusé de commenter la motion. Un porte-parole de la société a souligné une déclaration publiée par Apple la semaine dernière, affirmant qu'Epic « avait pris la malheureuse décision de violer les directives de l'App Store » et qu'elle « ferait tout son possible pour travailler avec Epic pour résoudre ces violations ».



« L'App Store est conçu pour être un lieu sûr et de confiance pour les utilisateurs et une excellente opportunité commerciale pour tous les développeurs. Epic a été l'un des développeurs les plus prospères de l'App Store, devenant une entreprise de plusieurs milliards de dollars qui atteint des millions de clients iOS à travers le monde. Nous souhaitons vivement que l'entreprise fasse partie du programme Apple Developer Program et de ses applications sur le Store. Le problème qu'Epic s'est créé est un problème qui peut facilement être résolu s'ils soumettent une mise à jour de leur application qui la rétablit pour se conformer aux directives qu'ils ont acceptées et qui s'appliquent à tous les développeurs. Nous ne ferons pas d'exception pour Epic car nous ne pensons pas qu'il soit juste de faire passer leurs intérêts commerciaux avant les consignes qui protègent nos clients ».



Apple semble être venu à Epic avec toutes les violations possibles de l'accord qu'il pourrait trouver. La société cite non seulement la fonctionnalité de « paiement direct Epic » (qui est à l’origine de tout ce conflit) mais aussi un manque de descriptivité dans les notes de mise à jour de l'application de Fortnite, affirmant qu'elle utilisait trop une « déclaration générique ». Apple a envoyé sa lettre d'avertissement le 14 août, donnant à Epic jusqu'au 28 août pour effectuer les changements.



Source :



Que pensez-vous de la décision d'Epic Game de contourner les frais de commissions lors de paiements in-app ?

Êtes-vous du côté d'Epic Game ou d'Apple qui déclare que l'éditeur de jeux a violé les directives de l'App Store ? Pourquoi ?



Voir aussi



Face au Congrès américain, Jeff Bezos déclare qu'il ne peut pas garantir que les employés d'Amazon n'ont pas accès aux données des vendeurs tiers pour favoriser les produits de son entreprise

Fortnite aurait fait exploser les bénéfices d'Epic Game en 2018 jusqu'à 3 milliards de dollars grâce notamment à la vente de contenus additionnels

Après un bras de fer qui aura duré près de deux ans, Epic abandonne le combat et publie Fortnite sur PlayStore, regrettant que Google rende extrêmement mince la possibilité d'éviter le Play Store

Google assure que Fortnite ne bénéficiera d'aucun traitement de faveur sur le Play Store s'il veut revenir et que sa taxe de 30 % est valable pour tous, Epic dénonce un abus de position dominante Epic affirme qu'Apple a menacé de couper son accès à tous les outils de développement iOS et Mac en représailles pour avoir introduit une nouvelle option de paiement dans Fortnite la semaine dernière, un enchaînement d’évènements qui a conduit à la suppression de l'application de l'App Store et d’une plainte déposée par Epic contre Apple pour abus de position dominante dans laquelle l’éditeur affirme qu'elle impose des restrictions illégales à la distribution d'applications iOS.Apple mettra fin à l'inclusion d'Epic dans le programme pour développeurs Apple, un abonnement nécessaire pour distribuer des applications sur des appareils iOS ou utiliser des outils de développement Apple, si l'entreprise ne « remédie pas à vos violations » de l'accord dans un délai de deux semaines, selon une lettre d'Apple cela a été partagé par Epic. Epic ne pourra pas non plus notarier des applications Mac, un processus qui pourrait rendre l'installation du logiciel Epic plus difficile ou le bloquer complètement. Apple exige que toutes les applications soient notariées avant de pouvoir être exécutées sur des versions plus récentes de macOS, même si elles sont distribuées en dehors de l'App Store.Epic a déposé une demande d'injonction préliminaire contre Apple, demandant au tribunal d'empêcher l'entreprise de bloquer son application. Epic dit qu'il sera « irrémédiablement lésé bien avant le jugement final» s'il n'obtient pas l'injonction. « Les actions d'Apple porteront irrémédiablement atteinte à la réputation d'Epic parmi les utilisateurs de Fortnite et seront catastrophiques pour l'avenir de l'activité distincte Unreal Engine », indique Epic. Epic demande également que Fortnite, avec ses prix réduits et son option de paiement alternative, soit remise sur l'App Store.Voici la demande d’Epic publiée le 17 août 2020 :Il y a un peu plus de deux semaines, le PDG d'Apple, Tim Cook, a été interrogé lors d'une audience du Congrès pour savoir si Apple avait « déjà exercé des représailles contre ou désavantagé un développeur qui avait rendu publiques ses frustrations avec l'App Store ». Monsieur Cook a déclaré : « Nous ne ripostons pas et n'intimidons pas les gens. C'est fortement contraire à la culture de notre entreprise. » Mais c'est exactement ce qu'Apple a fait. Quand Epic a donné aux utilisateurs de son application Fortnite le choix de la façon dont ils pouvaient faire des achats, Apple a riposté en supprimant Fortnite de son App Store. Puis, quand Epic a poursuivi Apple pour s’attaquer à son monopole sur les magasins d'applications et les paiements intégrés, Apple a riposté avec férocité. Il a déclaré à Epic que d'ici le 28 août, Apple couperait l'accès d'Epic à tous les outils de développement nécessaires pour créer des logiciels pour les plateformes d'Apple, y compris pour les offres Unreal Engine Epic aux développeurs tiers, pourtant Apple n'a jamais prétendu que ce dernier a enfreint une de ses politiques. Non content de supprimer Fortnite de l'App Store, Apple attaque toute l'activité d'Epic dans des domaines indépendants. Epic est susceptible de réussir sur le fond de ses revendications, mais sans injonction, Epic sera irrémédiablement lésé bien avant le jugement final.Les marchés technologiques évoluent rapidement. Si elles ne sont pas contrôlées, les actions d'Apple porteront irrémédiablement préjudice à la réputation d'Epic parmi les utilisateurs de Fortnite et seront catastrophiques pour l'avenir de l'entreprise distincte d’Unreal Engine. Si Unreal Engine ne peut plus prendre en charge les plateformes Apple, les développeurs de logiciels qui l'utilisent seront obligés d'utiliser des alternatives. Les dommages causés aux activités courantes d’Epic, à sa réputation et à sa confiance avec ses clients seront non quantifiables et irréparables. Une injonction préliminaire est nécessaire pour empêcher Apple d'écraser Epic avant que cette affaire ne puisse être jugée.Apple a utilisé pendant des années son monopole complet sur la distribution d'applications au milliard d'utilisateurs d'iOS, le système d'exploitation Apple («OS») fonctionnant sur tous les iPhone et iPad, pour contraindre les développeurs d'applications à utiliser la plateforme de paiement d'Apple, In-App Purchase («IAP») pour tous les achats inapp de contenu numérique utilisé dans leurs applications. En liant IAP à la distribution d'applications, Apple élimine toute concurrence sur le marché du traitement des paiements via l'application, ce qui lui permet d'imposer une « taxe d'application » exorbitante de 30 % sur tous les achats intégrés de contenu intégré aux applications. Le 13 août 2020, Epic a offert aux joueurs Fortnite sur les appareils Apple des options de paiement compétitives et des prix plus bas; les utilisateurs pourraient faire ce choix simple:Depuis le lancement de l'option de paiement direct d'Epic jusqu'à hier, le 16 août 2020, plus de la moitié des joueurs iOS Fortnite qui ont effectué un achat intégré ont choisi d'utiliser le paiement direct d'Epic via IAP.Les représailles d'Apple ont été rapides et décisives. Le matin où Epic a rendu ces options disponibles, Apple a retiré Fortnite de l'App Store, s’assurant que des millions de joueurs perdraient immédiatement la possibilité d'utiliser Fortnite pour se connecter avec leur famille et leurs amis. Peu de temps après, Epic a intenté une action contre Apple pour contester son monopole sur les magasins d'applications et les achats intégrés. Moins de douze heures plus tard, Apple a informé Epic qu'il allait mettre fin au compte Epic du programme Apple Developer Program, bloquant ainsi la distribution de tous les produits Epic via l'App Store d'Apple. Apple a spécifiquement déclaré qu'il mettrait fin à l'accès d'Epic aux outils de développement, y compris ceux nécessaires pour qu'Epic continue d'offrir le moteur graphique le plus populaire au monde, Unreal Engine. Unreal Engine est utilisé pour développer une large gamme de produits, y compris des jeux, des films, la recherche biomédicale et la réalité virtuelle. Des millions de développeurs comptent sur Unreal Engine pour développer des logiciels, et des centaines de millions de consommateurs utilisent ce logiciel.Epic demande maintenant une injonction préliminaire pour empêcher Apple de supprimer, de refuser de répertorier ou de rendre indisponible l'application Fortnite, y compris toute mise à jour Fortnite, sur l'App Store car elle donne le choix aux utilisateurs Fortnite de se tourner vers le prix le plus bas sur les achats intégrés. Epic demande en outre une ordonnance interdisant à Apple de prendre des mesures contre les autres jeux d'Epic et contre l'Unreal Engine en représailles aux mesures d'Epic visant à offrir aux utilisateurs de Fortnite un choix et des prix plus bas sur les achats intégrés. Epic satisfait à tous les éléments d'une injonction préliminaire.L’éditeur fait valoir que premièrement, les actions d'Apple nuisent à des millions de consommateurs innocents dans le monde, ce qui rompra leur confiance en Epic. Étant donné qu'Apple a désormais supprimé Fortnite de l'App Store, les utilisateurs iOS ne peuvent pas recevoir de mises à jour et seront bientôt bloqués étant donné qu’ils disposeront d’une version obsolète du jeu. Les utilisateurs d'iOS perdront également l'accès au nouveau contenu publié régulièrement par Epic, comme la nouvelle saison très attendue du jeu qui devrait être lancée à la fin de ce mois.En outre, les représailles d'Apple représentent une menace existentielle pour Unreal Engine d'Epic. Les fournisseurs de systèmes d'exploitation comme Apple mettent régulièrement certains logiciels et outils de développement à la disposition des développeurs de logiciels, gratuitement ou moyennant des frais minimes, pour permettre le développement de logiciels qui fonctionneront sur le système d'exploitation. Apple a l'intention de refuser à Epic l'accès à ce matériel largement disponible. Sans cet accès, Epic ne peut pas développer de futures versions de Unreal Engine pour une utilisation sur iOS ou macOS. Les développeurs qui ont l'intention de vendre leurs applications pour une utilisation sur des appareils iOS ou macOS devront renoncer à Unreal Engine au profit d'autres moteurs. Les effets se répercuteront bien au-delà des jeux vidéo; cela affectera les développeurs qui utilisent Unreal Engine sur les produits Apple dans de nombreux domaines.Deuxièmement, Epic prévaudra probablement sur le bien-fondé de ses allégations antitrust. L’éditeur estime que la conduite d’Apple constitue en soi une vente liée illégale en vertu de l’article 1 de la loi Sherman. Apple détient un monopole complet sur le marché de la distribution d'applications iOS via son App Store dominant, qui distribue pratiquement toutes les applications téléchargées sur iPhone et iPad. Apple conditionne l'accès à l'App Store sur la promesse d'un développeur d'utiliser IAP exclusivement pour tous les achats intégrés de contenu intégré à l'application (et de payer une commission de 30 % sur ces transactions), ce qui contraint les développeurs (qui ont besoin d'accéder à l'App Store pour leurs applications pour atteindre les consommateurs sur les appareils iOS) d'accepter IAP et la commission plus élevée concomitante d'Apple, détruisant la concurrence sur le marché du traitement des paiements dans l'application iOS selon Epic.Apple a refusé de commenter la motion. Un porte-parole de la société a souligné une déclaration publiée par Apple la semaine dernière, affirmant qu'Epic « avait pris la malheureuse décision de violer les directives de l'App Store » et qu'elle « ferait tout son possible pour travailler avec Epic pour résoudre ces violations ».« L'App Store est conçu pour être un lieu sûr et de confiance pour les utilisateurs et une excellente opportunité commerciale pour tous les développeurs. Epic a été l'un des développeurs les plus prospères de l'App Store, devenant une entreprise de plusieurs milliards de dollars qui atteint des millions de clients iOS à travers le monde. Nous souhaitons vivement que l'entreprise fasse partie du programme Apple Developer Program et de ses applications sur le Store. Le problème qu'Epic s'est créé est un problème qui peut facilement être résolu s'ils soumettent une mise à jour de leur application qui la rétablit pour se conformer aux directives qu'ils ont acceptées et qui s'appliquent à tous les développeurs. Nous ne ferons pas d'exception pour Epic car nous ne pensons pas qu'il soit juste de faire passer leurs intérêts commerciaux avant les consignes qui protègent nos clients ».Apple semble être venu à Epic avec toutes les violations possibles de l'accord qu'il pourrait trouver. La société cite non seulement la fonctionnalité de « paiement direct Epic » (qui est à l’origine de tout ce conflit) mais aussi un manque de descriptivité dans les notes de mise à jour de l'application de Fortnite, affirmant qu'elle utilisait trop une « déclaration générique ». Apple a envoyé sa lettre d'avertissement le 14 août, donnant à Epic jusqu'au 28 août pour effectuer les changements.Source : plainte d'Epic Que pensez-vous de la décision d'Epic Game de contourner les frais de commissions lors de paiements in-app ?Êtes-vous du côté d'Epic Game ou d'Apple qui déclare que l'éditeur de jeux a violé les directives de l'App Store ? Pourquoi ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 10 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Membre expérimenté https://www.developpez.com 3 0 Tout l'inconvénient des stores : sous couvert de sécurité, on ne peut plus choisir ce qu'on installe, et les propriétaires font absolument ce qu'ils veulent dedans, financièrement et moralement. Membre confirmé https://www.developpez.com



Pour mieux comprendre, avant cette histoire...



Etait-il possible d'avoir le même compte sur PC, Android, iOS et PS4 ?



Est-ce que par exemple 1000 v-bucks avaient le même prix sur chaque platform ? 0 0 Epic Games a dû murement réfléchir avant de lancer cette guerre. Donc elle doit savoir où elle va et si elle a vraiment les moyens de gagner contre la pomme.Pour mieux comprendre, avant cette histoire...Etait-il possible d'avoir le même compte sur PC, Android, iOS et PS4 ?Est-ce que par exemple 1000 v-bucks avaient le même prix sur chaque platform ?