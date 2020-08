Microsoft a révélé ce mardi 04 août, une date de lancement de son nouveau service de jeu basé sur le cloud. En effet, le « Project xCloud » fera ses débuts dans 22 pays (y compris la France) sur la plateforme Android (version 6.0 ou supérieure) à partir du 15 septembre, permettant aux abonnés Xbox Game Pass Ultimate de jouer à plus de 100 jeux sur leur smartphone ou leur tablette. Cependant, Microsoft n’a pas dit quand xCloud arrivera sur les appareils iOS, il pourrait y avoir un retard en raison des politiques de l’App Store d’Apple, comme l’a noté The Verge.Rappelons que « Project xCloud » ne désigne pas seulement un service précis, mais plus largement la technologie de cloud gaming de Microsoft. Cette technologie permet de jouer à des jeux Xbox One depuis le cloud directement sur des appareils habituellement incapables de faire tourner ces jeux. La technologie xCloud sera exploitée par Microsoft à travers plusieurs services. La première possibilité offerte étant de jouer à des jeux du Xbox Game Pass. Cependant, l'on peut très bien imaginer d’autres usages comme la possibilité de tester la démo de certains jeux depuis le Xbox Store.En outre, Kareem Choudhry, vice-président de Microsoft attaché au projet xCloud a déclaré : « Nous nous sommes engagés à rendre disponible dans le Xbox Game Pass tous les titres développés par les Xbox Game Studios dès le jour de leur sortie et de la même manière, nous nous engageons à ce que ces derniers soient aussi jouables depuis le cloud, toujours dès le lancement ». Mettant ainsi en évidence le riche catalogue en jeux (Yakuza Kiwami 2, Destiny 2, Minecraft Dungeons, Halo 5, Guardians, Grounded, Gears 5, Tell Me Why, Forza Horizon 4, etc) qui pourront être streamés. Par ailleurs, le profil, la liste d'amis, les succès, les différents réglages de sa manette et les sauvegardes seront disponibles d'une plateforme à l'autre, que l'on joue sur la Xbox ou sur son smartphone. Pour ce faire, Microsoft travaille étroitement en ce moment avec les fabricants de périphériques dont Razer, PowerA, 8BitDo et Nacon, afin de concevoir des manettes et des accessoires « prêts pour xCloud ». Les manettes de la Xbox One et même la DualShock 4 de Sony seront compatibles.Néanmoins, le service xCloud de Microsoft n’est pas encore disponible pour les appareils iOS, mais l’entreprise serait entrain d'y travailler. En février 2020, Microsoft a réalisé une version preview de xCloud sur iOS en testflight avec un seul jeu. Cependant le fait qu'Apple bloque les services de cloud gaming sur sa plateforme empêche les mises à jour du Game Pass à l'origine de l'ajout de la fonctionnalité de streaming.Enfin, Microsoft a annoncé que son service serait proposé en 2020 en preview sur Windows 10 lors de la conférence X019. Cependant, les autres consoles de jeux comme la Nintendo Switch ou la PlayStation 4 ne devraient pas avoir droit à xCloud. Quant au programme gratuit de betâ-test privé en cours, il prendra fin à compter du 11 septembre 2020. Au-delà, il faudra souscrire au forfait Xbox Game Passe Ultimate, comprenant un accès aux jeux console et PC, en plus d’un abonnement Xbox Live Gold, lequel sera commercialisé à 14.99 dollars par mois. De plus la technologie xCloud demandera un débit de connexion d’au moins 10 Mbit/s en téléchargement. Le service sera disponible dès le lancement en Wi-Fi et sur les réseaux mobiles 4G LTE.Source : Microsoft - XBOX Que pensez-vous de la technologie xCloud de Microsoft ?Pourquoi selon-vous, le xCloud n'est-il pas encore disponible sur la plateforme iOS ?La nouvelle technologie xCloud de Microsoft pourra-elle lui permettre de devenir le leader mondial du cloud gaming ?