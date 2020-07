Le mod VM Computers permet d'émuler un PC tournant sur Windows 95 dans Minecraft Et d'y jouer à Doom 9PARTAGES 12 0 Depuis sa sortie en 2011, le jeu de Mojang a gagné la réputation de permettre aux joueurs de laisser libre cours à leur créativité. Bien sûr, c'est l'une des caractéristiques des jeux de type bac à sable puisqu'ils n'ont pas forcément d'objectif prédéterminés par le concepteur du jeu. Le joueur est libre d'accomplir les objectifs définis par les développeurs du jeu ou lui même a l'aide d'un panel d'outils permettant de modifier le contenu, parfois de manière permanente.



L'objectif du sandbox est de compter sur la créativité des joueurs pour résoudre les problèmes sans lui imposer de mode opératoire. Ces jeux ont ainsi une grande rejouabilité, ce qui augmente la durée de vie du jeu, puisque celle-ci n'est pas limitée au contenu initial prévu par les développeurs, mais par l'imagination et le dévouement de l'ensemble de la communauté des joueurs



Et Minecraft fait partie de ces jeux où la communauté de moddeurs y est très active ; elle apporte des mods divers et variés qui servent à améliorer l’expérience du jeu, apporter du contenu, ou tout simplement explorer de nouvelles possibilités. C’est le cas du mod VM Computer, qui s'appuie sur Virtual Box, un logiciel de machine virtuelle open source qui permet d'exécuter des systèmes d'exploitation comme Windows 95. Avec VM Computer, une fois dans Minecraft, les joueurs peuvent alors émuler différentes machines virtuelles en se servant simplement du bloc correspondant à un boîtier de PC qu'ils vont utiliser pour créer des disques durs virtuels dans l'optique d'installer des systèmes d'exploitation à partir de fichiers ISO.



Naturellement, la communauté Minecraft a expérimenté le mod VM Computers et un joueur a réussi à faire fonctionner Doom dans Minecraft ; il est donc possible de lancer Doom et d'y jouer grâce à la machine Windows 95 virtuelle une fois dans Minecraft. Les joueurs vont certainement faire plus d'expérimentation sur ce nouveau mod, en particulier une fois que les gens auront des PC dans qui démarrent différents systèmes d'exploitation dans les mondes Minecraft. Vous pouvez même jouer à Minecraft sur un PC dans Minecraft.





Faire fonctionner Windows 95 et Doom est le test ultime pour tout mod ou hack. Nous avons vu Windows 95 s'exécuter sur une Xbox One, une Apple Watch et même en tant qu'application que vous pouvez télécharger et installer sur macOS, Windows et Linux.



Source : Minecraft,



Et vous ?



Avez-vous déjà joué à Minecraft et/ou à Doom ? Sur quel support ? Qu'en pensez-vous ?

Que pensez-vous des possibilités apportées par VM Computers, notamment celle de faire tourner un jeu comme Doom sur Windows 95 dans Minecraft ? Depuis sa sortie en 2011, le jeu de Mojang a gagné la réputation de permettre aux joueurs de laisser libre cours à leur créativité. Bien sûr, c'est l'une des caractéristiques des jeux de type bac à sable puisqu'ils n'ont pas forcément d'objectif prédéterminés par le concepteur du jeu. Le joueur est libre d'accomplir les objectifs définis par les développeurs du jeu ou lui même a l'aide d'un panel d'outils permettant de modifier le contenu, parfois de manière permanente.L'objectif du sandbox est de compter sur la créativité des joueurs pour résoudre les problèmes sans lui imposer de mode opératoire. Ces jeux ont ainsi une grande rejouabilité, ce qui augmente la durée de vie du jeu, puisque celle-ci n'est pas limitée au contenu initial prévu par les développeurs, mais par l'imagination et le dévouement de l'ensemble de la communauté des joueursEt Minecraft fait partie de ces jeux où la communauté de moddeurs y est très active ; elle apporte des mods divers et variés qui servent à améliorer l’expérience du jeu, apporter du contenu, ou tout simplement explorer de nouvelles possibilités. C’est le cas du mod VM Computer, qui s'appuie sur Virtual Box, un logiciel de machine virtuelle open source qui permet d'exécuter des systèmes d'exploitation comme Windows 95. Avec VM Computer, une fois dans Minecraft, les joueurs peuvent alors émuler différentes machines virtuelles en se servant simplement du bloc correspondant à un boîtier de PC qu'ils vont utiliser pour créer des disques durs virtuels dans l'optique d'installer des systèmes d'exploitation à partir de fichiers ISO.Naturellement, la communauté Minecraft a expérimenté le mod VM Computers et un joueur a réussi à faire fonctionner Doom dans Minecraft ; il est donc possible de lancer Doom et d'y jouer grâce à la machine Windows 95 virtuelle une fois dans Minecraft. Les joueurs vont certainement faire plus d'expérimentation sur ce nouveau mod, en particulier une fois que les gens auront des PC dans qui démarrent différents systèmes d'exploitation dans les mondes Minecraft. Vous pouvez même jouer à Minecraft sur un PC dans Minecraft.Faire fonctionner Windows 95 et Doom est le test ultime pour tout mod ou hack. Nous avons vu Windows 95 s'exécuter sur une Xbox One, une Apple Watch et même en tant qu'application que vous pouvez télécharger et installer sur macOS, Windows et Linux.Source : Minecraft, VM Computers Avez-vous déjà joué à Minecraft et/ou à Doom ? Sur quel support ? Qu'en pensez-vous ?Que pensez-vous des possibilités apportées par VM Computers, notamment celle de faire tourner un jeu comme Doom sur Windows 95 dans Minecraft ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 1 commentaire Poster une réponse Signaler un problème Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com



C'est comme si on jouait au solitaire ou au démineur, niveau jeu chiant et vieux on se pose là... 0 0 Si on pouvait jouer à GTA ou fortnite dans Minecraft ça serait impressionnant mais là doom....C'est comme si on jouait au solitaire ou au démineur, niveau jeu chiant et vieux on se pose là...