EndeavorRX se veut être une approche ludique pour aider les enfants de huit à douze ans atteints de troubles de l’attention à se concentrer. EndeavorRX est un jeu dans lequel le joueur, à bord d’un petit vaisseau, doit progresser sur un circuit en ligne droite et éviter les pièges tout en ramassant des bonus. Le jeu dispose en sus d’un système de progression qui permet aux enfants de débloquer des niveaux ou de nouveaux costumes, ce, pour ne pas les lasser au bout de quelques heures.Le feu vert de l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) tombe après son examen des résultats de cinq études sur près de 600 enfants atteints de trouble d’attention avec hyperactivité. Selon les données tirées de l’étude intitulée « une nouvelle thérapie numérique pour la réduction active de la gravité du trouble d’attention avec hyperactivité » et mises en avant par Akili Interactive, après un traitement de quatre semaines avec EndeavorRx, un tiers des enfants n’avaient plus de déficit d’attention mesurable sur au moins une mesure objective d’attention. De plus, près de la moitié des parents avaient observé un changement significatif des troubles de leur enfant. Toutefois, précision de taille : ce sont des médecins qui travaillent pour l’éditeur du jeu qui sont les auteurs de l’étude en question.Akili Interactive de son côté se veut pourtant clair : « Avec EndeavorRx, nous utilisons la technologie pour aider à traiter une maladie d'une manière entièrement nouvelle, car nous ciblons directement la fonction neurologique par le biais d'un divertissement. Les familles cherchent de nouvelles façons d'aider leurs enfants atteints de trouble d’attention avec hyperactivité. Avec la décision de la FDA, nous sommes ravis d'offrir aux familles une option de traitement non médicamenteux unique en son genre et de faire un premier pas important vers notre objectif d'aider toutes les personnes vivant avec des problèmes cognitifs. »Le communiqué de la FDA dresse une liste d’effets indésirables : frustration, maux de tête, étourdissements, réactions émotionnelles et agressivité. Rien d’étonnant quand on sait qu’ EndeavorRX reste un jeu vidéo dont les enfants peuvent abuser et tomber dans l’addiction considérée par l’Organisation mondiale de la santé comme une maladie mentale . Dans ce cas, la mort est susceptible d’allonger le listing des effets indésirables. En effet, en 2009 en Corée du Sud, un couple accro au jeu de rôle en ligne Prius (qui impose de prendre soin de personnages virtuels) a laissé mourir de faim son bébé de trois mois né prématurément, car les deux parents étaient trop occupés à nourrir leurs personnages virtuels. En 2010, c’est un jeune sud-coréen de 32 ans qui a trouvé la mort après avoir joué sur Internet environ cinq jours sans presque s’arrêter.À côté du débat sur l’efficacité de l’approche, l’un des aspects à controverse est le fait que l’accès au jeu soit conditionné par une prescription médicale. En effet, un jeu conçu pour les enfants atteints de trouble d’attention avec hyperactivité devrait être accessible à tous (les autres enfants même sans prescription) puisqu’il leur permettrait d’améliorer leurs compétences cognitives et motrices. L’impossibilité pour un consommateur tiers de se le procurer apparaît comme un verrou inutile.Sources : FDA Le jeu vidéo comme remède : est-ce nouveau pour vous ? Sinon, dans quels cas y avez-vous eu recours ?Que pensez-vous de l’approche jeu vidéo comme solution au trouble d’attention avec hyperactivité ?Partagez-vous l’avis selon lequel le jeu devrait être accessible à tous sans nécessité de présenter une prescription médicale ?