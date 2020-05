Découvrez le moteur de jeux vidéo EZEngine sous licence MIT Un projet reposant sur le langage C++ et Qt pour l'éditeur 0PARTAGES 2 0 ezEngine est un moteur de jeux vidéo écrit en C++ et publié sous licence MIT. Le code source est donc librement consultable sur



GitHub du projet est un moteur de jeux vidéo écrit enet publié sous licence. Le code source est donc librement consultable sur GitHub Le projet se décompose en deux grandes parties :Le tout est construit de manière modulaire. En effet, l'intégration du son, le moteur physique ou encore le moteur de particules sont des modules qui peuvent être désactivés ou remplacés.L'éditeur (reposant sur Qt) propose de quoi éditer les scènes et importer les ressources. Aussi, vous avez un accès à un inspecteur de performances.Le moteur est documenté (même si certaines sections ne le sont pas). Les développeurs privilégient le support de Windows dans un premier temps, même si le moteur est multi-plateforme. Aussi, le moteur est accompagné de projets d'exemples, dont une base FPS.Pensez-vous qu'un tel moteur soit intéressant ?