Le code du moteur de jeux vidéo Defold est maintenant accessible Un logiciel créé par deux développeurs travaillant chez King 0PARTAGES 3 0

Disponible sur Windows, Linux et macOS, le moteur offre un éditeur de scène graphique, un éditeur de script (en Lua) et tous les outils pour créer des jeux 2D (éditeur de particules, gestion des atlas de textures...). Defold vous permet de créer des jeux en HTML 5, pour les mobiles ou pour les ordinateurs.





Le code source est maintenant accessible sur

Ainsi, les créateurs protègent leur travail des personnes malintentionnées qui revende des logiciels open source au travers de différent site.



Par la même occasion, Defold appartient maintenant à la fondation Defold et n'a plus aucun lien avec King.



Votre opinion



Quelle licence choisiriez-vous si vous publiez un moteur de jeux vidéo ?



Source



Annonce officielle Defold est un moteur de jeux vidéo créé par deux développeurs travaillant chez King (Candy Crush). Il a été utilisé pendant quelques années en interne et après une publication du moteur, le code est maintenant accessible.Disponible sur Windows, Linux et macOS, le moteur offre un éditeur de scène graphique, un éditeur de script (en Lua) et tous les outils pour créer des jeux 2D (éditeur de particules, gestion des atlas de textures...). Defold vous permet de créer des jeux en HTML 5, pour les mobiles ou pour les ordinateurs.Le code source est maintenant accessible sur GitHub (C, C++ et Clojure). La licence choisie est une licence Apache 2.0 légèrement modifiée. En effet, elle garde tous les aspects de la licence Apache 2.0 mais ajoute l'interdiction suivante : il est interdit de vendre le moteur ou une modification du moteur.Ainsi, les créateurs protègent leur travail des personnes malintentionnées qui revende des logiciels open source au travers de différent site.Par la même occasion, Defold appartient maintenant à la fondation Defold et n'a plus aucun lien avec King.Quelle licence choisiriez-vous si vous publiez un moteur de jeux vidéo ?