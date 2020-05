Le logiciel de création de jeux d'aventure 2D AGE passe en version 1.1.17 Et apporte le glisser/déposer 0PARTAGES 3 0 Nouveautés de la version 1.1.17



Drag and Drop



On peut désormais glisser et déposer des objets présents dans la scène sans passer par l'inventaire. Il suffit de rester appuyer sur l'objet pour le déplacer. Cette fonctionnalité vous permettra de créer des mini puzzles ou de renforcer le gameplay en le variant ou le complexifiant.



Très simple à utiliser. Il faut d'abord définir directement dans l'éditeur de scènes, les objets et labels qui seront des éléments glissables. Pour les objets trois choix possibles : SOURCE, TARGET ou BOTH. Pour les labels seulement TARGET.



Le nouvel événément DRAG est appelé lorsque le joueur tentera de glisser un objet SOURCE. Il est possible de retourner une valeur différente de 0 pour rejeter le Drag and Drop si vous avez besoin de rajouter des conditions.



Les événements habituels USE et USE LABEL seront appelés lorsque l'objet sera déposé soit sur un autre objet TARGET soit un label TARGET.



setPlacement



La fonction setPlacement permet de changer l'ordre d'affichage d'un objet en le changeant de groupe. Vous retrouvez le même comportement dans l'editeur de scènes avec la propriété Placement. Grâce à la fonction, vous pourrez modifier la propriété au runtime.



Indices



Il est possible d'afficher des petites icones sur les éléments interactifs en restant appuyé sur le bouton du milieu de la souris. Pour ça, rien de plus simple : il faut rajouter trois PNG aux ressources du jeu (pour les objets, les labels et les doors). Et si vous souhaitez désactiver l'option pour certains éléments, j'ai mis en place une propriété Cheat et des fonctions pour y accéder par le code.